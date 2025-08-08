به گفته نویسندگان گزارش، موساد حتی گروهی از پزشکان را برای جراحی خانواده‌های داوطلبان در کشورهای ثالث تشکیل داد و هزینه‌ها را هم بی‌سروصدا پرداخت کرد

ایندیپندنت فارسی - یوسی ملمن و دان راویو، دو نویسنده برجسته حوزه اطلاعات و امنیت اسرائیل، گزارش مفصلی منتشر کرده‌اند که به نقش دستگاه امنیتی اسرائیل در جذب شماری از مقام‌ها و چهره‌های ناراضی در ایران برای اجرای عملیات علیه جمهوری اسلامی می‌پردازد.

این گزارش برای نخستین‌بار برخی از جزئیات به‌کارگیری این افراد از سوی موساد در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی را افشا می‌کند؛ جزئیاتی که نشان می‌دهد در حالی‌که جهان چشم به حملات اسرائیل به غزه و تبعات انسانی آن دوخته بود، موساد یک عملیات پیچیده و بی‌سابقه را در دل خاک ایران اجرا کرد که هدف اصلی‌اش نابودی زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود؛ عملیاتی که طی آن نیروهای نفوذی آموزش‌دیده، با پشتیبانی هوایی، یکی از جسورانه‌ترین اقدامات اطلاعاتی و نظامی دست‌کم در دهه‌های اخیر را، رقم زدند.

براساس اطلاعات منتشرشده از منابع اطلاعاتی اسرائیل، این عملیات که با رمز «طلوع شیران» شناخته می‌شود، حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، جذب نیرو از داخل و خارج ایران، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و بهره‌گیری از شبکه‌های قاچاق منطقه‌ای بود.

آغاز ماجرا: حمله هماهنگ در بامداد ۲۳ خرداد

در نخستین ساعات روز ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، گروهی متشکل از۷۰ کماندو آموزش‌دیده موساد، ازجمله ایرانی‌هایی مانند «س.ت» (که فقط با حروف اختصاری معرفی شده‌اند)، در نقاط مختلف ایران ازجمله اطراف تهران، اصفهان و سمنان مستقر شدند. هدف آنها نابودی سامانه‌های پدافند هوایی، پرتابگرهای موشک‌های بالستیک و مراکز فرماندهی نظامی ایران بود.

حمله‌ای که در ساعت ۳ بامداد آغاز شد با استفاده از پهپاد و موشک‌های نقطه‌زن انجام شد، و عوامل نفوذی موساد نیز از داخل ایران با اطلاعات دقیق و تجهیزات پیشرفته به اهداف موردنظر حمله‌ور شدند.

روز بعد، موج دوم حملات با مشارکت عوامل محلی و نیروهای تازه‌وارد از کشورهای همسایه اجرا شد. ظاهرا موساد بیش از یک سال برای این عملیات برنامه‌ریزی کرده بود و حتی ساختار حملات نیز، از نظر تاکتیکی، مشابه حملات موساد به حزب‌الله در سال ۲۰۲۳ طراحی شده بود.

به گزارش رادیو فردا در روزهای جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل و جمهوری اسلامی، فیلم مبهمی در فضای مجازی منتشر شد که ظاهراً حضور نیروهای زمینی کوماندویی در خاک ایران را نشان می‌داد؛ افرادی که ظاهراً کار را برای عملیات هوایی ارتش اسرائیل هموار می‌کردند

رسانه‌های اسرائیل تصاویری منتشر کرده‌اند که مدعی است «عملیات موساد در درون خاک ایران» را به نمایش می‌گذارد.



این رسانه‌ها نوشته‌اند که نیروهای سازمان اطلاعات اسرائیل در این تصاویر در حال استقرار سامانه‌های ضربتی درون خاک ایران دیده می شوند.



پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک... pic.twitter.com/mVRof46SFV -- RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) June 13, 2025

چه کسانی این حملات را اجرا کردند؟

در گزارش ۱۰ مقام اطلاعاتی سابق و فعلی اسرائیل، تاکید شده است که هسته اصلی نیروهای نفوذی را ایرانی‌ها و برخی اتباع کشورهای همسایه تشکیل داده بودند. این افراد از میان شهروندان ایرانی عرب‌زبان، کردزبان، بلوچ، آذری‌بان و دیگر گروه‌های قومی جذب شده بودند؛ افرادی که، به گفته نویسندگان این گزارش، به دلیل سرکوب‌های گسترده جمهوری اسلامی انگیزه لازم برای همکاری با موساد را داشتند.

به گفته مقام‌های موساد، روند جذب این افراد هم معمولا با یک درخواست ساده آغاز می‌شد: انجام دادن یک ماموریت بی‌خطر. اگر نتیجه مثبت بود، ماموریت‌های حساس‌تری به آنها واگذار می‌شد. در صورت امتناع، ابزارهای فشار ازجمله تهدید، فشار خانوادگی و حتی باج‌گیری به کار گرفته می‌شد. یکی از رایج‌ترین روش‌های جذب نیرو هم وعده درمان بستگان یا تحصیل در دانشگاه‌های غربی بود. موساد حتی گروهی از پزشکان را برای جراحی خانواده‌های داوطلبان در کشورهای ثالث تشکیل داد و هزینه‌ها را بی‌سروصدا پرداخت کرد.

فرماندهی عملیات: از تل‌آویو تا قلب ایران

فرماندهی حمله کاملا مخفیانه و از طریق شبکه ارتباطی امن و مستقر در مقر اصلی موساد در شمال تل‌آویو و برخی پایگاه‌های مرزی انجام شد. هر تیم نفوذی دستورالعمل‌های مشخص داشت و حتی نام‌رمزهایی برگرفته از نت‌های موسیقی برای شناسایی تیم‌ها و وظایفشان تعیین شده بود. برخی از این افراد از مدت‌ها قبل در ایران زندگی می‌کردند و آماده عملیات بودند، برخی دیگر در آستانه حمله، از طریق ترکیه، آذربایجان یا ارمنستان وارد ایران شده بودند.

در این میان، اهمیت نقش عوامل شبکه زیرساخت یا پشتیبانی عملیات (Infrastructure Agents) موساد در ایران نیز برجسته بود؛ مامورانی که تجهیزات نظامی را برای مدت طولانی در «خانه‌های امن» نگهداری و پنهان کرده بودند.