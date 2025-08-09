Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » مرگ نقاشی که با رنگ‌ها شعر می‌سرود

farschian.jpgفرشچیان نه فقط نقاش، بلکه شاعری است که با قلم و رنگ، قصه‌هایی جاودان از فرهنگ و معنویت ایران می‌سرود؛ قصه‌هایی که در هر ضربه قلم‌مو، رازها و عطرهای نهان را به تصویر می‌کشید

استاد محمود فرشچیان در ۹۵ سالگی درگذشت

کیهان لندن - فرهنگستان هنر در ایران در پیامی از درگذشت استاد محمود فرشچیان خبر داد.

به تازگی اعلام شده بود که این استاد نگارگری و نقاشی که از مفاخر تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، در بیمارستانی در آمریکا به کُما رفته و حال وی وخیم است.

استاد فرشچیان در سال ۱۳۰۸ در اصفهان به دنیا آمد و از دوران کودکی نقاشی را فرا گرفت و سپس آن را در سطوح عالی و دانشگاهی در ایران و اروپا تکمیل کرد. آثار وی در بسیاری از کشورها به نمایش درآمده و در موزه‌ها نیز جای گرفته‌اند.

استاد محمود فرشچیان که ساکن نیوجرسی بود، هشتم امرداد ۱۴۰۴ چشم از جهان فرو بست.

مطلب بعدی...
syria.jpg
واکنش تهدیدآمیز علی اکبر ولایتی به توافق سه جانبه آمریکا، ارمنستان و آذربایجان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
نگاهی به زندگی خصوصی نیلوفر شهیدی بازیگر سریال‌ حکومتی «گاندو»
daily9.jpg
رفتارهایی که نشان می دهد شما بی کلاس هستید!
one9.jpg
تصاویر دیده نشده از هژبر یزدانی فعال اقتصادی قبل از انقلاب
oholic9.jpg
اگر این نشانه هارو توی پاهات دیدی باید احساس خطر کنی
daily25-1.jpg
لباس سوزان روشن در کنسرت دبی خبرساز شد
goftar5-1.jpg
روحانی بدنسازی که با لباس روحانیت خداحافظی کرد
goftar8-1.jpg
دریافت جایزه جشنواره لوکارنو توسط گلشیفته فراهانی از دستان زر امیرابراهیمی
dialy.jpg
حضور زنان در عرصه تئاتر ایران مدیون این زن است

از سایت های دیگر

کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند
کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر

پر بیننده ترین ها



one8.jpg
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا امروز
oholic10-1.jpg
روایت جنجالی داکوتا جانسون درباره آلفرد هیچکاک
one7.jpg
پوشش زنان در کنکور ۵۰ سال قبل
gtv.jpg
راه معکوس کردن روند پیری و ترمیم پوست پیدا شد
one7-2.jpg
سالگرد ترور شاپور بختیار و تصاویر کمتر دیده شده از او
newso.jpg
مردی که شاه را برای همیشه به مصر فرستاد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy