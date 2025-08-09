فرشچیان نه فقط نقاش، بلکه شاعری است که با قلم و رنگ، قصههایی جاودان از فرهنگ و معنویت ایران میسرود؛ قصههایی که در هر ضربه قلممو، رازها و عطرهای نهان را به تصویر میکشید
استاد محمود فرشچیان در ۹۵ سالگی درگذشت
کیهان لندن - فرهنگستان هنر در ایران در پیامی از درگذشت استاد محمود فرشچیان خبر داد.
به تازگی اعلام شده بود که این استاد نگارگری و نقاشی که از مفاخر تاریخ معاصر ایران به شمار میرود، در بیمارستانی در آمریکا به کُما رفته و حال وی وخیم است.
استاد فرشچیان در سال ۱۳۰۸ در اصفهان به دنیا آمد و از دوران کودکی نقاشی را فرا گرفت و سپس آن را در سطوح عالی و دانشگاهی در ایران و اروپا تکمیل کرد. آثار وی در بسیاری از کشورها به نمایش درآمده و در موزهها نیز جای گرفتهاند.
استاد محمود فرشچیان که ساکن نیوجرسی بود، هشتم امرداد ۱۴۰۴ چشم از جهان فرو بست.