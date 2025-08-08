Friday, Aug 8, 2025

صفحه نخست » واکنش مجاهدین خلق به خبر دست داشتن این گروه در ترور دانشمندان هسته‌ای

mko.jpgشورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای که در اختیار ایران اینترنشنال قرار داد، هرگونه همکاری سازمان مجاهدین خلق در ترور عوامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را رد کرد.

شورای ملی مقاومت در این بیانیه تاکید کرد برخی اظهارات در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در همکاری برای ترور مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری، دو تن از دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، «كذب محض و سراپا ساخته و پرداخته اطلاعات» حکومت جمهوری اسلامی است و با هدف «شیطان‌سازی از مجاهدین» صورت می‌گیرد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران، در مصاحبه با برنامه «چشم‌انداز» ایران‌اینترنشنال گفت برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق را به دست داشتن در ترور علی‌محمدی و شهریاری متهم کرده‌اند.

علی‌محمدی در دی‌ ۱۳۸۸ و شهریاری در آذر ۱۳۸۹ در اثر انفجار بمب کشته شدند.

احمدرضا جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از این‌که به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» و ارائه اطلاعات برای ترور عوامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید.

جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پرونده‌سازی و صدور حکم اعدام برای او به‌دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.

سازمان مجاهدین خلق: بارها خواهان آزادی فوری احمدرضا جلالی شده‌‎ایم

سازمان مجاهدین خلق در ادامه بیانیه خود تاکید کرد این سازمان در گذشته نیز هرگونه دخالت در ترور دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و در یک مورد آن، در اطلاعیه‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۰، این اتهام را «به‌طور مطلق دروغ» دانسته است.

سازمان مجاهدین خلق در عین حال اعلام کرد با هدف جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای و «خدمت به عالی‌ترين مصالح خلق و میهن خود و صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللی»، در ۳۴ سال گذشته دست به «۱۳۳ رشته افشاگری» زده است.

این سازمان همچنین افزود بارها حکم اعدام جلالی را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای آزادی او شده است.

۱۸ اردیبهشت، شبکه فاکس‌نیوز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای سازمان مجاهدین خلق، از وجود یک تاسیسات هسته‌ای مخفی جمهوری اسلامی در استان سمنان با مساحت حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار خبر داد.

این سازمان در مهر ۱۳۹۹ نیز اعلام کرد دو سایت سرخه‌حصار در تهران و مریوان در آباده، فعالیت‌هایی برای «تولید سلاح هسته‌ای» داشته‌اند.

