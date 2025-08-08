شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای که در اختیار ایران اینترنشنال قرار داد، هرگونه همکاری سازمان مجاهدین خلق در ترور عوامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را رد کرد.

شورای ملی مقاومت در این بیانیه تاکید کرد برخی اظهارات در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در همکاری برای ترور مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری، دو تن از دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، «كذب محض و سراپا ساخته و پرداخته اطلاعات» حکومت جمهوری اسلامی است و با هدف «شیطان‌سازی از مجاهدین» صورت می‌گیرد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران، در مصاحبه با برنامه «چشم‌انداز» ایران‌اینترنشنال گفت برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق را به دست داشتن در ترور علی‌محمدی و شهریاری متهم کرده‌اند.

علی‌محمدی در دی‌ ۱۳۸۸ و شهریاری در آذر ۱۳۸۹ در اثر انفجار بمب کشته شدند.

احمدرضا جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از این‌که به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» و ارائه اطلاعات برای ترور عوامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید.

جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پرونده‌سازی و صدور حکم اعدام برای او به‌دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.