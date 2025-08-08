Friday, Aug 8, 2025

8-3.jpgبه گزارش همشهری‌آنلاین، مسعود ده‌نمکی کارگردان سینما درباره وضعیت سلامتی اکبر عبدی بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون گفت: آقای عبدی در آی سی یو بستری بودند و امروز ۱۷ مرداد به بخش عمومی بیمارستان منتقل شدند.

وی تصریح کرد: درباره جزئیات بیماری ایشان نمی‌توانم زیاد صحبت کنم اما شکرخدا خطر رفع شده و تا چند روز آینده از بیمارستان مرخص می‌شوند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، المیرا عبدی دختر اکبر عبدی بازیگر سینما در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت سلامت این بازیگر گفت: اتفاق خاصی برای پدرم نیفتاده؛ ایشان یک اسکن انجام دادند و حال عمومی پدرم خوب است.

ساعتی پیش مسعود ده‌نکی درباره وضعیت سلامت این بازیگر گفته بود که عارضه‌ای برای او پیش آمده و ایشان بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) بستری شده است.

وی همچنین از رفع خطر و ترخیص اکبر عبدی تا چند روز آینده خبر داده بود.

