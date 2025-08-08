نزاع میان‌ جناحی از تندروها به نمایندگی سعید جلیلی با بخش به‌اصطلاح "میانه‌رو" در درون قدرت بر سر "مذاکره" یا "تقابل" بالا گرفته، آن هم در شرایطی که سایه جنگ، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر سر مردم سنگینی می‌کند

فروغ فرزانه - دویچه وله

واکنش‌ها به سخنان سعید جلیلی، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی ایران که مسیر دیپلماسی و مذاکره با آمریکا و اروپا را به "گوساله‌پرستی" تشبیه کرد، ادامه دارد.

جلیلی تنها چند ساعت پس از انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای امنیت ملی طی سخنرانی در نشست روز ۱۴ مرداد گفت: «خداوند برای بنی‌اسرائیل پیامبری فرستاد تا آن‌ها را از ظلم فرعون برهاند اما آنها پس از پیروزی بر فرعون، وقتی ۴۰ روز پیامبرشان به کوه طور رفت، گوساله‌پرست شدند؛ عده‌ای نیز امروز پس از اینکه دشمن در وسط مذاکره به ما حمله کرد و ملت ایران پیروز شد، مجدد دم از مذاکره می‌زنند.» او این بخش را در حساب کاربری خود در شبکه اکس نیز منتشر کرد.

این توییت با واکنش‌های بسیاری در تایید یا انتقاد از او، از جمله در میان محافل و افراد وابسته به هسته سخت قدرت روبرو شده است. روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، فردای آن روز نوشت: «تمثیل گوساله سامری و آغل‌شدن ایران و شبیه به آن نه لحن مناسب است و نه مناسبتی با رفتار فرضاً طرفداران مذاکره دارد. فضای مجازی را به هم می‌ریزد و مقدمه‌ای می‌شود برای رفتارهای ضدانسجام بعدی.»

پافشاری بر سیاست ایدئولوژیک با هر هزینه‌

قبل از روزنامه جوان، تسنیم، دیگر رسانه نزدیک به سپاه انتقاد کرده بود: «جناب جلیلی وقتی چنین تشبیهی را به کار می‌برد قاعدتاً باید توضیح دهد که وجوه این تشبیه کدامند؟ مشبّه و مشبّه‌به چیست؟ وجه شبه آنها کجاست؟ موسی کیست؟ گوساله‌پرستی دقیقاً اینجا مصداق چیست؟ سامری کدام است؟ چه کسی به کوه طور رفته؟»

رویداد۲۴ در گزارشی با اشاره به عصبانیت جلیلی از این که علی لاریجانی، "منتقد و رقیب قدیمی" او حالا به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی تکیه زده است، به شدت از "برادران جلیلی" انتقاد کرد که یکی مذاکره را "گوساله‌پرستی" می‌داند و دیگری (وحید جلیلی) چندی پیش کشور را به "آغل" تشبیه کرده است.

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

رویداد۲۴ معتقد است که این دو با "توسعه و حل مشکلات و بهبود شرایط هرچند محدود و ناقص مشکل دارند" و "نماینده طیفی هستند که می‌گوید، باید برای ایدئولوژی هر هزینه‌ای داده شود؛ هزینه‌هایی که البته نه خودشان، که مردم طبقه متوسط باید بپردازند".

به نظر منتقدان جلیلی، حضور لاریجانی در راس شواری عالی امنیت ملی "به‌وضوح" نشانه‌ این است که اکنون "در شورای عالی امنیت ملی دو طیف موافق و مخالف مذاکره حضور دارند" و همین هم تندروها را تا این اندازه عصبانی کرده است.