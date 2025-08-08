Friday, Aug 8, 2025

صفحه نخست » سردار سابق سپاه از جلیلی خواست قلدری نکند

sardar.jpgانتخاب: سخنان اخیر سعید جلیلی مبنی بر مقایسه مدافعان مذاکره با گوساله‌پرستان در زمان حضرت موسی واکنش‌های زیادی را برانگیخته است و بسیاری او را محکوم کرده‌اند که چنین رویکردهایی پیش از این نیز کشور را به لبه پرتگاه برده بود.

منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، درباره واکنش به سخن اخیر جلیلی گفت: «او بداند که مذاکره تصمیم نظام است و جلوی تصمیم نظام قلدری نکند. تندروها ضربه اساسی خورده‌اند و تصور می‌کنند دیگر در شورای عالی امنیت ملی هم پایگاهی ندارند. طبیعی است که آرام ننشینند و سخنانی نامتعارف را مطرح کنند. من از علما می‌خواهم جواب آقای جلیلی را بدهند».

او ادامه داد: «مذاکره یک تاکتیک است. آیا درست است که ما خود را از یک تاکتیک محروم کنیم؟ مثل اینکه در کشتی آزاد به کشتی‌گیر بگوییم طرف مقابل را ببر اما پایش را نگیر. حتما اگر یک تاکتیک به تأمین منافع ملی منجر شود از آن استفاده می‌کنیم».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «تندروها تلاششان بی‌نتیجه خواهد بود. در واقع تلاش آنها باطل است. مردم هم تصمیم خود را گرفته‌اند و دیدیم که به این جماعت و شخص آقای جلیلی رأی ندادند زیرا مردم این جماعت را شناخته‌اند. حضور آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی هم مغتنم است. او فردی است که ایده‌های نو و بدیعی دارد و حتما ایده‌های او با نگاه مرتجعان در تضاد خواهد بود».

حقیقت‌پور در پایان گفت: «دولت در سایه پنجره شده است، از کار افتادن است و باید به گاراژ برود. صاحبان ماشین اوراقی دولت در سایه هم بروند استراحت کنند و به زندگی شخصی‌شان بپردازند. زمانی آقای جلیلی می‌توانست تأثیر بگذارد که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و مذاکرات دست او بود نه حالا و شرایط کاملا فرق کرده است. همه هم دنبال وحدت و انسجام‌اند و جلوتر از همه رهبر انقلاب می‌خواهند که در کشور همدلی وجود داشته باشد؛ بنابراین در چنین فضایی تندروها یا سکوت کنند یا به حرکت مردمی این روزها بپیوندند».

