Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » از کربلا تا کوچه‌ فقیران؛ در حکایت کاروان و کارفرمایان دین، ايرانبان پورزند

POURZAND.jpgکربلا نزدیک است، اما عدالت دور
در یکی از روزهای گرم آخر مرداد، که باد خاک‌آلود از بیابان بر چهره مردم می‌وزید و ناله‌ی فقر از هر کوچه‌ای بلند بود، کاروانی از خلق دیدم که با پای پیاده روانه‌ی سرزمین کربلا بودند؛ دل در گرو ثواب، زبان در ذکر مصیبت، و دیده پُر اشک.
پرسیدم: «ای قوم، به کجا چنین شتابان؟»
گفتند: «به زیارت حسین می‌رویم؛ امید داریم حاجت روا شویم و تقرب یابیم.»

اما دیده‌ی بینا می‌دانست که در آن گام‌ها، چندان اثری از اراده نبود، بل‌که مردمانی بودند که به جای عصیان، اشک را برگزیده‌اند، و به جای فریاد، ناله را.

در حکایت خلق غافل و حکومت هشیار

در روزگاری که دارو از دسترس بیمار بیرون است و نان از سفره‌ فقیر رخت بربسته، مردمانی را روانه ساخته‌اند تا در بیابان‌های داغ، به دنبال معنویتی بگردند که پیش از هر چیز، باید در عدالت اجتماعی جست.

آری، کربلا نزدیک است؛ اما عدالت در این سرزمین چنان دور افتاده که گویی گم‌شده‌ای‌ست بی‌نشانی.

و سعدی بزرگوار میفرماید:

هر که از عدل بی‌بهره باشد،
عبادت‌اش نیز جز خویشتن‌فریبی نیست

در سیاست کارفرمایان دین

حکومتی را بین که از فقر مردم، راهی به اقتدار برای خود گشوده؛ سفر اربعین را کاروانی از نور و نان جلوه داده، لیک این نان نه از دولت، که از سفره‌ی خالی درون وطن ربوده شده است.

• بیمارستان‌ها خاموش، موکب‌ها روشن
• مدارس فرسوده، اما ایستگاه‌های صلواتی تازه‌ساز
• ارز برای دارو نایاب، اما برای زائر ترجیحی و بی‌حساب

و این‌چنین، عبادت، ابزاری شده در دستان قدرت؛ تا مردمی که باید بپرسند، فقط بگریند؛ و آنان که باید بخروشند، فقط راه روند.

در قصه‌ی موکب و رسانه

در دل این نمایش، رسانه‌ای دروغین، حقیقت را چنان وارونه کرده که مردم گمان برند راه کربلا، راه نجات است؛ بی‌آن‌که دریابند، گاه این سفر، همان زنجیر سکوت است.

یکی گفت: «زائر، راه می‌رود»
گفتم: «نه، زائر راه می‌دهد؛ راه می‌دهد تا از جیب او هزینه‌ سیاستی شود که نتیجه‌اش جز فقر نیست»

و حافظ فرماید:

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید، جای هیچ اکراه نیست
گرچه با دلق ملمّع می‌خورم، «نیکو بود»
دلق ما رنگین‌تر از خونِ دلِ درویش نیست

در باب هلالی که از فقر ساخته شد

آنان که داعیه‌ی «هلال شیعی» دارند، نخست باید چراغی در خانه‌ مردم خود بیفروزند.
حکومت، سال‌هاست که در توجیه سیاست‌های نادرست خود، از کربلا پُلی زده تا دمشق و بیروت و نجف؛ و نامش را عمق راهبردی نهاده، حال آن‌که این عمق، بر پُشت فقیر ایرانی بنا شده.

سعدی فرمود:

مملکت را به عدل باید نگاه داشت، نه به نامِ دین و تیغِ شمشیر
و پادشاهی که در پی نفوذ است، نخست باید در دل مردم خویش نفوذ کند، نه در نقشه‌ جغرافیا

----------------

»ختم کلام«

ای خواننده، اگر در این کاروان باشی، بدان که حسین را پیروی باید، نه صرف زیارت.
و عدالت را در خانه باید طلب کرد، نه در خاک بیگانه.

که آن‌که در وطن نان ندارد، چگونه در غربت قرب پیدا کند؟
و آن‌که اشک می‌ریزد، آیا برای عشق می‌گرید یا برای آن‌که چیزی دیگر برای گفتن ندارد؟

و نیکوست آن سخن سعدی که گفت:

عبادت به جز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجاد و دلق نیست

✦ پس این مقال به پایان رسید، لیک اندیشه باید آغاز شود.

کربلا نزدیک است، اما تا عدالت، راهی بس دراز در پیش داریم.

ايرانبان پورزند

مطلب قبلی...
POURZAND.jpg
از آن مردان تا این دزدان، گیله مرد
مطلب بعدی...
Babak_Khati.jpg
نقدی به جریان جمهوری‌خواهی در اپوزیسیون ایران، بابک خطی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
نگاهی به زندگی خصوصی نیلوفر شهیدی بازیگر سریال‌ حکومتی «گاندو»
daily9.jpg
رفتارهایی که نشان می دهد شما بی کلاس هستید!
one9.jpg
تصاویر دیده نشده از هژبر یزدانی فعال اقتصادی قبل از انقلاب
oholic9.jpg
اگر این نشانه هارو توی پاهات دیدی باید احساس خطر کنی
daily25-1.jpg
لباس سوزان روشن در کنسرت دبی خبرساز شد
goftar5-1.jpg
روحانی بدنسازی که با لباس روحانیت خداحافظی کرد
goftar8-1.jpg
دریافت جایزه جشنواره لوکارنو توسط گلشیفته فراهانی از دستان زر امیرابراهیمی
dialy.jpg
حضور زنان در عرصه تئاتر ایران مدیون این زن است

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ دیت اول
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
کاریکاتور: «آبدارچی جدید» کاخ دادگستری
شرایط سرمایه گذاری برای ایرانیان در کانادا

پر بیننده ترین ها



one8.jpg
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا امروز
oholic10-1.jpg
روایت جنجالی داکوتا جانسون درباره آلفرد هیچکاک
one7.jpg
پوشش زنان در کنکور ۵۰ سال قبل
gtv.jpg
راه معکوس کردن روند پیری و ترمیم پوست پیدا شد
one7-2.jpg
سالگرد ترور شاپور بختیار و تصاویر کمتر دیده شده از او
newso.jpg
مردی که شاه را برای همیشه به مصر فرستاد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy