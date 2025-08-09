Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » از آن مردان تا این دزدان، گیله مرد

POURZAND.jpgبمناسبت صد و نوزدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت

میرزا یوسف خان مستشار الدوله ، فرزانه مردی ازدوران قاجار و سیاستمرد یگانه عصر ناصر الدینشاهی بود .
او بسال ۱۲۴۸ خورشیدی در پاریس رساله ای بنام « یک کلمه » نوشت و در سال ۱۲۵۳ پس از سفر اول ناصر الدین شاه به فرنگ منتشر کرد .
او‌در این رساله ترقی کشور را فقط در یک کلمه - قانون - میداند و نخستین کسی است که میگفت : «منشا قدرت اراده مردم است»
این رساله در واقع نخستین سند نوشتاری آغاز مدرنیته در ایران است .
مستشار الدوله در این رساله موادی از قانون اساسی و حقوق شهر وندی فرانسه را انتخاب کرد و کوشید به ملایان و مجتهدان ایرانی - که با هرگونه تحول اجتماعی و علمی و صنعتی و فرهنگی مخالف بودند - نشان دهد این قوانین هیچ مغایرتی با قرآن ندارد و می‌توان هم مسلمان بود و هم قانون را قبول داشت . قانونی که به گفته وی تمامی مردم ایران - از زن و مرد و شاه و گدا -در مقابل آن برابر باشند .
مرحوم میرزا یوسف خان مستشار الدوله مبتکر نخستین طرح راه آهن ایران است و چنین می پنداشت که راه آهن سرآغاز ترقی هر مملکتی است .
او بر این باور بود که با ایجاد راه آهن سراسری ، اوضاع ایران در طول سه سال بکلی دگرگون خواهد شد .
بهمین سبب رساله ای بنام « کتابچه بنفش» نوشت و به ناصر الدین شاه عرضه کرد.

رساله دیگری در لزوم کشیدن راه آهن از تهران به خراسان تهیه کرد و از آنجا که ایجاد راه آهن موجب تسهیل سفر زائران میشد فتوای ملاها و مجتهدین را گرفت که همان فتوا بعدا برای ایجاد راه آهن تهران شاه عبدالعظیم ( ماشین دودی) مورد استفاده قرار گرفت .
مستشار الدوله کسی است که نخستین پیش نویس قانون اساسی را نوشت و آنرا تسلیم شاه قاجار کرد اما ناصرالدین شاه این پیش نویس را نپذیرفت تا اینکه طرح دومی تهیه کرد بنام « لایحه تشکیل دربار اعظم » که بسال ۱۲۵۱ خورشیدی دستگاه سنتی صدارت را به یک هیئت وزرای مسئول تبدیل کرد .
نگاهی به پیش نویس قانون اساسی مستشار الدوله نکات بسیار مهمی را پیش چشم ما میگذارد .
این پیش نویس که سی و شش سال پیش از انقلاب مشروطیت با همکاری مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار نوشته شده بود بر آزادی مذهب و جدایی دین از سیاست تاکید داشت و میگفت شاه و گدا در پیشگاه قانون برابر هستند.
ایران در سیر تحول فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت چند جهش تاریخی داشت .
استاد زنده یاد فریدون آدمیت که این سیر فکری را به دقت دنبال کرده و کتاب گرانقدر « اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار » را نوشته است این چهار جهش تاریخی را اینگونه شرح میدهد :
۱- آغاز اصلاحات یا دوره عباس میرزا
۲-اصلاحات عظیم دوران صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر
۳-دوران تجدد و ترقی عصر سپهسالار
۴-تکوین ایدئولوژی نهضت مشروطیت
با همه این تحولاتی که از عصر عباس میرزا آغاز شد و بزرگمردانی چون قائم مقام فراهانی و امیر کبیر و سپهسالار و آخوند زاده و زین العابدین مراغه ای و حاج سیاح و طالبوف و مستشار الدوله و دیگران در این راه کوشش ها کردند و رنج‌ها دیدند متاسفانه حاصل این تلاش ها که بعنوان انقلاب مشروطیت نمود پیدا کرده بود به آزادی و عدالت و مساوات و حقوق فردی و حرمت انسانی و حاکمیت قانون نینجامید و همه آرزوهای پیشگامان انقلاب به باد فنا رفت و هنوز هم پس از گذر بیش از دوقرن مردم ایران در آرزوی آزادی و حاکمیت قانون میسوزند .
نوشتن کتاب « یک کلمه » سر انجام بلای جان مستشارالد‌‌وله شد
مستشار الدوله که ضمن انتقاد از حکومت استبداد فردی خواستار اصلاحات بنیادی و ایجاد حکومت قانون و برقراری مساوات و آزادی شده بود به فرمان شاه دستگیر ‌ودر زندان قزوین به بند کشیده شد و آنقدر همان کتاب « یک کلمه » را بر سرش کوبیدند تا کور شد و در زندان در گذشت .
حاج سیاح محلاتی که خود در آن زمان در بند و زنجیر بوده و مستشار الدوله را که هشتاد سال داشته دیده است در خاطرات خود می نویسد :
« با وجودی که مستشار الدوله بیمار بود به گردنش زنجیری افکنده و به پایش خلیلی زده بودند »
دختر مستشار الدوله در حاشیه کتاب «یک کلمه» که در تبریز به چاپ رسیده است مینویسد :
«بتاریخ ۱۳۰۸-ماه ذیحجه-در روز عید قربان وقت غروب به جهت وطن پرستی محکومش ساختند .
سه سال و پنجاه و پنج روز مدت زندانی اش طول کشید»
مستشار الدوله سر انجام پس از سالها تحمل زندان و زنجیر ، خسته و شکسته در ۲۹ ماه مه ۱۸۹۵ در کنج انزوا در گذشت و مرگ او در آن برهوت جهل هیچ پژواکی در میان قدرتمداران و مردمان ایجاد نکرد .
او همچون‌بسیارانی دیگر از فرزانگان سرزمین مان ، در ظلمات استبداد صلیب جهل مردمان را بر دوش میکشید و میکوشید بیداری و آگاهی به آنان هدیه کند.
نامش سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان میگذرد
متبرک باد نام او.
مطلب قبلی...
Jaleh_Vafa.jpg
استرداد لوایح ضد آزادی؛ مقاومت بی‌امان جامعه مدنی در برابر سرکوب، ژاله وفا
مطلب بعدی...
POURZAND.jpg
از کربلا تا کوچه‌ فقیران؛ در حکایت کاروان و کارفرمایان دین، ايرانبان پورزند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
نگاهی به زندگی خصوصی نیلوفر شهیدی بازیگر سریال‌ حکومتی «گاندو»
daily9.jpg
رفتارهایی که نشان می دهد شما بی کلاس هستید!
one9.jpg
تصاویر دیده نشده از هژبر یزدانی فعال اقتصادی قبل از انقلاب
oholic9.jpg
اگر این نشانه هارو توی پاهات دیدی باید احساس خطر کنی
daily25-1.jpg
لباس سوزان روشن در کنسرت دبی خبرساز شد
goftar5-1.jpg
روحانی بدنسازی که با لباس روحانیت خداحافظی کرد
goftar8-1.jpg
دریافت جایزه جشنواره لوکارنو توسط گلشیفته فراهانی از دستان زر امیرابراهیمی
dialy.jpg
حضور زنان در عرصه تئاتر ایران مدیون این زن است

از سایت های دیگر

پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
حل معمای آلت تناسلی بسیار بزرگ خفاشی که هفت برابر بزرگتر از اندام ماده است
فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
هشدار پزشکان به والدین پس از مشاهده رشد «آلت جنسی مردانه» در یک دختر

پر بیننده ترین ها



one8.jpg
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا امروز
oholic10-1.jpg
روایت جنجالی داکوتا جانسون درباره آلفرد هیچکاک
one7.jpg
پوشش زنان در کنکور ۵۰ سال قبل
gtv.jpg
راه معکوس کردن روند پیری و ترمیم پوست پیدا شد
one7-2.jpg
سالگرد ترور شاپور بختیار و تصاویر کمتر دیده شده از او
newso.jpg
مردی که شاه را برای همیشه به مصر فرستاد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy