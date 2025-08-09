جمهوری اسلامی عوامل باقی‌مانده برنامه هسته‌ای خود را به مخفیگاه‌های امن منتقل کرد

ایران اینترنشنال - روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی پس از کشته شدن بیش از ۳۰ نفر از گردانندگان و چهره‌های برنامه هسته‌ای خود در حملات اسرائیل، باقی‌مانده این افراد را همراه خانواده‌هایشان به مخفیگاه‌های امن در تهران و شهرهای ساحلی شمال منتقل کرده است.

یک مقام ارشد ایرانی به این روزنامه گفت که بیشتر این دانشمندان دیگر در خانه‌های خود زندگی نمی‌کنند یا در دانشگاه‌ها تدریس ندارند و افرادی که پیش‌تر در دانشگاه‌ها فعالیت آموزشی داشتند، با استادانی جایگزین شده‌اند که هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارند.

تلگراف نوشت نام بیش از ۱۵ نفر از این دانشمندان را در فهرست حدود ۱۰۰ نفری دیده که اسرائیل در اختیار دارد. به گفته مقامات اسرائیلی، این افراد باید تصمیم بگیرند که کار خود را ادامه دهند و خطر حملات بعدی را بپذیرند یا مسیر تازه‌ای در پیش گیرند.

اسرائیل از دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی به عنوان «مردگان متحرک» نام برد:

