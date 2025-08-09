Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » اسرائیل دانشمندان باقی‌مانده هسته‌ای جمهوری اسلامی را «مردگان متحرک» نامید

hiding.jpgجمهوری اسلامی عوامل باقی‌مانده برنامه هسته‌ای خود را به مخفیگاه‌های امن منتقل کرد

ایران اینترنشنال - روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی پس از کشته شدن بیش از ۳۰ نفر از گردانندگان و چهره‌های برنامه هسته‌ای خود در حملات اسرائیل، باقی‌مانده این افراد را همراه خانواده‌هایشان به مخفیگاه‌های امن در تهران و شهرهای ساحلی شمال منتقل کرده است.

یک مقام ارشد ایرانی به این روزنامه گفت که بیشتر این دانشمندان دیگر در خانه‌های خود زندگی نمی‌کنند یا در دانشگاه‌ها تدریس ندارند و افرادی که پیش‌تر در دانشگاه‌ها فعالیت آموزشی داشتند، با استادانی جایگزین شده‌اند که هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارند.

تلگراف نوشت نام بیش از ۱۵ نفر از این دانشمندان را در فهرست حدود ۱۰۰ نفری دیده که اسرائیل در اختیار دارد. به گفته مقامات اسرائیلی، این افراد باید تصمیم بگیرند که کار خود را ادامه دهند و خطر حملات بعدی را بپذیرند یا مسیر تازه‌ای در پیش گیرند.

اسرائیل از دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی به عنوان «مردگان متحرک» نام برد:

text.jpg***

مطلب قبلی...
09topA.jpg
مسیر ترامپ؛ جاده‌ای که جمهوری اسلامی با بی‌عرضگی برای نابودی ایران ساخت
مطلب بعدی...
oil.jpg
انباشت ۳۰ میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های مالزی + چینی‌ها دیگر خریدار نیستند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
نگاهی به زندگی خصوصی نیلوفر شهیدی بازیگر سریال‌ حکومتی «گاندو»
daily9.jpg
رفتارهایی که نشان می دهد شما بی کلاس هستید!
one9.jpg
تصاویر دیده نشده از هژبر یزدانی فعال اقتصادی قبل از انقلاب
oholic9.jpg
اگر این نشانه هارو توی پاهات دیدی باید احساس خطر کنی
daily25-1.jpg
لباس سوزان روشن در کنسرت دبی خبرساز شد
goftar5-1.jpg
روحانی بدنسازی که با لباس روحانیت خداحافظی کرد
goftar8-1.jpg
دریافت جایزه جشنواره لوکارنو توسط گلشیفته فراهانی از دستان زر امیرابراهیمی
dialy.jpg
حضور زنان در عرصه تئاتر ایران مدیون این زن است

از سایت های دیگر

فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
زوج درمانی آنلاین! آرامش را به زندگیتان بازگردانید
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر

پر بیننده ترین ها



one8.jpg
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا امروز
oholic10-1.jpg
روایت جنجالی داکوتا جانسون درباره آلفرد هیچکاک
one7.jpg
پوشش زنان در کنکور ۵۰ سال قبل
gtv.jpg
راه معکوس کردن روند پیری و ترمیم پوست پیدا شد
one7-2.jpg
سالگرد ترور شاپور بختیار و تصاویر کمتر دیده شده از او
newso.jpg
مردی که شاه را برای همیشه به مصر فرستاد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy