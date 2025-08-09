Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » مقام پیشین آمریکایی: سقوط جمهوری اسلامی حتمی است، مسئله زمان آن است

iranfall.jpgایران اینترنشنال - لِن خودورکوفسکی، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا، در پادکست انگلیسی ایران‌اینترنشنال می‌گوید تشکیل شورای عالی دفاع ملی جدید در جمهوری اسلامی صرفاً اقدامی نمایشی و تلاشی ناامیدانه برای نمایش قدرت است، در حالی‌ که نظام از درون دچار فروپاشی شده است.

او با مقایسه این اقدام با «جابه‌جا کردن صندلی‌ها روی عرشه کشتی تایتانیک» هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی کنترل خود را از دست داده و سقوط آن «مسئله زمان است، نه امکان وقوع».

گفت‌وگوی کامل را ببینید تا ارزیابی این مقام پیشین را درباره سیاست آمریکا، تغییر رویکرد دونالد ترامپ به «تغییر رژیم» و چشم‌انداز تحولات آینده، بشنوید.

