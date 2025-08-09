این پرونده‌ هنوز باز است

عطا محامد - ایران وایر

بهار و تابستان ۱۳۷۵، شب‌های جمعه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رنگ دیگری داشت. از شبکه اول، برنامه‌ای با نامی کوتاه و ساده پخش می‌شد که ردش تا امروز در حافظه سیاسی و فرهنگی کشور باقی مانده است: «هویت». روی صفحه، تصویر نویسندگان، روشنفکران و استادان دانشگاه نقش می‌بست؛ صدای گوینده، محکم و بی‌وقفه، آنان را «روشنفکران وابسته» و «عاملان شبیخون فرهنگی» می‌نامید.

برای بسیاری از خانواده‌ها، این نخستین‌بار بود که چهره‌های آشنا و محبوب ادبیات و فرهنگ را در چنین قاب اتهامی می‌دیدند. زمان پخش این برنامه، «علی‌اردشیر لاریجانی» بر صندلی ریاست صداوسیمای جمهوری اسلامی تکیه داشت. سیاستمداری که امروز، پس از هجده سال، دوباره به دبیری شورای عالی امنیت ملی بازگشته است.

نام «علی لاریجانی» با یکی از امنیتی‌ترین پروژه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای تخریب چهره روشنفکران گره خورده، اکنون برای برخی جریان‌های سیاسی نشانه امید به تغییر در نظام است. اما منتقدان می‌گویند لاریجانی نه توان ایجاد تغییر دارد و نه اراده آن را.

به باور این گروه، او نه نماد اصلاح در جمهوری اسلامی، بلکه مدیری است که کارنامه‌اش نشان می‌دهد در بزنگاه‌های حساس، نقش‌آفرین اصلی در حذف و تخریب منتقدان بوده است.

نویسندگان بی‌هویت برنامه هویت

«محمد حیدری»، نویسنده‌ای که در سال ۱۳۷۵ در مجله «گزارش» درباره برنامه «هویت» نوشت، آن را «دادگاهی بدون وکیل مدافع» دانسته بود و از ساخت آن ناراضی بود. اما نه به دلیل آن‌که این برنامه چهره روشنفکران را تخریب می‌کند، بلکه به‌خاطر این‌که آن‌ها را تبلیغ کرده است. او می‌گوید نام افرادی که روزگاری فقط «یکی دو نشریه با هشت یا ده‌هزار تیراژ» داشتند، دوباره «سر زبان‌ها افتاد»؛ آن هم در برابر چشم میلیون‌ها بیننده و با هزینه «بیت‌المال».

برنامه «هویت» در دوره ریاست علی لاریجانی در صداوسیمای جمهوری اسلامی شامل اعترافات غلامحسین میرزاصالح، نویسنده، و عزت‌الله سحابی، فعال سیاسی (۱۳۷۵)

«هویت»، تنها جمع کوچکی از حامیان سرسخت حکومت را خشنود ‌کرد، اما برای بسیاری لکه‌ای ننگین در کارنامه جمهوری اسلامی بود. برنامه‌ای سراسر اتهام‌زنی که «مسعود بهنود»، روزنامه‌نگاری که چهره و مقالاتش چندین‌بار در آن هدف قرار گرفت، آن را با تیتر «هویتی که هویت ما نبود» خلاصه کرد.

در یکی از قسمت‌های برنامه در تیرماه ۱۳۷۵، نویسندگان و تهیه‌کنندگان در آغاز از افرادی که به «بهترشدن برنامه» کمک کرده‌اند، تشکر کردند. با این حال، بیشتر عوامل این برنامه ناشناس مانده‌اند و در پایان‌بندی تنها عبارت «تهیه‌شده در گروه سیاسی شبکه اول» نقش می‌بست. با این وجود، گمانه‌ها درباره حضور «حسین شریعتمداری»، سردبیر روزنامه «کیهان»، به‌عنوان نویسنده پررنگ بود. خود شریعتمداری ۲۰مرداد۱۳۷۸ نوشت: «در این برنامه، پشت صحنه و هویت اصلی جریان‌های ضدانقلاب به‌طور مستند افشا شده بود و بنده این برنامه را یکی از برنامه‌های افتخارآمیز می‌دانم.»

به تازگی، «اسماعیل امینی»، شاعر، در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که نویسنده «هویت»، «مهدی نصیری» بوده است. نصیری در آن زمان نشریه سیاسی‌ـ‌فرهنگی «صبح» را منتشر می‌کرد، نشریه‌ای که با حملات تند به اهالی فرهنگ شناخته می‌شد. پیش از این او مدیر منصوب «علی خامنه‌ای» در روزنامه کیهان بود.

هویت؛ بازوی رسانه‌ای بر ضد شبیخون فرهنگی

در یکی از قسمت‌های «هویت» روایت می‌شود که «دشمنان فرهنگ این سرزمین» همزمان با ترویج «ابتذال و ناهنجاری» در میان مردم، به‌دنبال «استحاله» قشر تحصیل‌کرده و فرهنگی بوده‌اند تا «منافع آینده خود را تضمین کنند.»

سپس گوینده معرفی می‌کند که «شبه‌روشنفکران» و «روشنفکران وابسته» در این مسیر نقشی محوری دارند و تصریح می‌کند: «دست‌اندرکاران تهیه مجموعه تلویزیونی هویت تلاش برای دست‌یابی به لایه‌های پنهان سناریوی تهاجم فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»

برنامه به منتقدانش نیز واکنش نشان می‌دهد. گوینده با اشاره به این‌که عده‌ای «هویت» را در شان صداوسیما نمی‌دانند، می‌پرسد: «آیا سکوت در برابر پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین استراتژی دشمن اسلام و ایران، یعنی تهاجم فرهنگی، شان نظام و صداوسیما را حفظ خواهد کرد؟» چنین پرسشی نشان می‌داد که حامیان «هویت» این پروژه را نه یک اقدام رسانه‌ای عادی، بلکه یک وظیفه امنیتی و ایدئولوژیک می‌دانند.

در نگاهی کلان‌تر، تولید «هویت» را می‌توان در راستای سیاست‌گذاری رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. در سال ۱۳۷۱، خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هایش هشدار داده بود: «دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط - فرهنگ فساد و فحشا - سعی می‌کند جوان‌های ما را از ما بگیرد... این یک تهاجم فرهنگی است، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل‌عام فرهنگی است.»

اصطلاح «شبیخون فرهنگی» پس از آن به یکی از کلیدواژه‌های اصلی مقامات تبدیل شد.