syria.jpgبا روسیه یا بدون آن مانع دالان امریکایی در قفقاز می شویم

ایندیپندنت فارسی - مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل توافق سه جانبه آمریکا، ارمنستان و آذربایجان در خصوص طرح ایجاد دالان زنگزور آن را «توطئه‌آمیز» و با هدف تغییر مرزها و تجزیه ارمنستان خواند و گفت: با روسیه یا بدون او مانع دالان آمریکایی در قفقاز می‌شویم چرا که این کریدور امنیت منطقه را تهدید می‌کند و نقشه ژئوپلتیکی آن را تغییر می‌دهد.

علی اکبر ولایتی تاکید کرد:‌ این کریدور نه یک دالان اقتصادی بلکه «گورستان مزدوران ترامپ» خواهد بود و ایران با یا بدون همکاری روسیه جلوی آن را خواهد گرفت.

مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه مردم ارمنستان مخالف تجزیه کشورشان هستند و نخست‌وزیر این کشور نیز در سفر به ایران مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است، افزود: اجرای این دالان امنیت قفقاز جنوبی را تهدید می‌کند و روسیه نیز به لحاظ راهبردی با آن مخالف است.

وزیر اسبق خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه این دالان تنها یک گذرگاه تجاری نیست بلکه توطئه‌ای سیاسی علیه ایران و برخی کشورهای همسایه است، افزود: علاوه بر ترکیه که عضو ناتو است، سایر کشورهای ناتو نیز می‌خواهند در این منطقه حاضر شوند و ناتو مانند یک مار افعی میان ایران و روسیه قرار گیرد؛ اما ایران اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

او با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین تاکید کرد: پوتین بارها درباره اوکراین گفته بود که اگر اوکراین به ناتو بپیوندد و به مسکو نزدیک شود، اقدام خواهد کرد؛ ما نیز اجازه نخواهیم داد که ناتو به مرزهای شمالی ایران نزدیک شود و در این باره معتقدیم که پیشگیری بهتر از درمان است

