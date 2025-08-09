با روسیه یا بدون آن مانع دالان امریکایی در قفقاز می شویم
ایندیپندنت فارسی - مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل توافق سه جانبه آمریکا، ارمنستان و آذربایجان در خصوص طرح ایجاد دالان زنگزور آن را «توطئهآمیز» و با هدف تغییر مرزها و تجزیه ارمنستان خواند و گفت: با روسیه یا بدون او مانع دالان آمریکایی در قفقاز میشویم چرا که این کریدور امنیت منطقه را تهدید میکند و نقشه ژئوپلتیکی آن را تغییر میدهد.
علی اکبر ولایتی تاکید کرد: این کریدور نه یک دالان اقتصادی بلکه «گورستان مزدوران ترامپ» خواهد بود و ایران با یا بدون همکاری روسیه جلوی آن را خواهد گرفت.
مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه مردم ارمنستان مخالف تجزیه کشورشان هستند و نخستوزیر این کشور نیز در سفر به ایران مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است، افزود: اجرای این دالان امنیت قفقاز جنوبی را تهدید میکند و روسیه نیز به لحاظ راهبردی با آن مخالف است.
ولایتی، مشاور خامنهای، در واکنش به توافق ترامپ با جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای واگذاری کریدور زنگزور به آمریکا گفت جمهوری اسلامی، چه با چه بدون روسیه، جلوی احداث این کریدور را میگیرد. کریدوری که کنترل ایران بر مرزش با ارمنستان را محدود میکند.-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 9, 2025
گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/zvz8kWwEjE
وزیر اسبق خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه این دالان تنها یک گذرگاه تجاری نیست بلکه توطئهای سیاسی علیه ایران و برخی کشورهای همسایه است، افزود: علاوه بر ترکیه که عضو ناتو است، سایر کشورهای ناتو نیز میخواهند در این منطقه حاضر شوند و ناتو مانند یک مار افعی میان ایران و روسیه قرار گیرد؛ اما ایران اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
او با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین تاکید کرد: پوتین بارها درباره اوکراین گفته بود که اگر اوکراین به ناتو بپیوندد و به مسکو نزدیک شود، اقدام خواهد کرد؛ ما نیز اجازه نخواهیم داد که ناتو به مرزهای شمالی ایران نزدیک شود و در این باره معتقدیم که پیشگیری بهتر از درمان است