رسانه‌های ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان که از سازمان صدا و سیما بازدید کرد، در پاسخ به یکی از کارکنان این سازمان که خواستار انداختن عکس یادگاری با او بود، گفت: «ما با هر کسی عکس یادگاری گرفته‌ایم، شهید شده است.» او افزود: «اگر ما در اینجا هستیم، نشان می‌دهد از شهادت نمی‌ترسیم.»



پزشکیان در بخش دیگری از گفتگوی خود با صدا و سیما گفت: در جریان جنگ برایم غیرقابل تصور بود دختران بی‌حجاب که برخورد بدی با آنها داشتیم، پلاکارد جانم فدای رهبر در دست می‌گرفتند/ تفاوت‌ها را دشمنی تلقی نکنیم

پزشکیان در شبکه خبر به مناسبت روز خبرنگار:

در جریان جنگ برایم غیرقابل تصور بود دختران بی‌حجاب که برخورد بدی با آنها داشتیم، پلاکارد جانم فدای رهبر در دست می‌گرفتند/ تفاوت‌ها را دشمنی تلقی نکنیم pic.twitter.com/kNtZi5WK7i -- آوش | Avash (@Avash_media) August 9, 2025

***