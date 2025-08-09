Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » پزشکیان: با هر کسی عکس یادگاری گرفتم، کشته شد

رسانه‌های ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان که از سازمان صدا و سیما بازدید کرد، در پاسخ به یکی از کارکنان این سازمان که خواستار انداختن عکس یادگاری با او بود، گفت: «ما با هر کسی عکس یادگاری گرفته‌ایم، شهید شده است.» او افزود: «اگر ما در اینجا هستیم، نشان می‌دهد از شهادت نمی‌ترسیم.»

plarge.jpg
پزشکیان در بخش دیگری از گفتگوی خود با صدا و سیما گفت: در جریان جنگ برایم غیرقابل تصور بود دختران بی‌حجاب که برخورد بدی با آنها داشتیم، پلاکارد جانم فدای رهبر در دست می‌گرفتند/ تفاوت‌ها را دشمنی تلقی نکنیم

iranfall.jpg
مقام پیشین آمریکایی: سقوط جمهوری اسلامی حتمی است، مسئله زمان آن است
arrestbanner.jpg
برای اولین بار: حمله پلیس لندن به گروه تروریستی حامی فلسطین

