Sunday, Aug 10, 2025

صفحه نخست » چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام، حرف اول و آخر است

zr.jpgزهرا رهنورد
زندان اختر‌

به نام خداوند مهربانی‌ها

▫️ملت امیدوار بود که پس از جنگ دوازده روزه، حاکمیت، با تفکر و تعقٌل و خود انتقادی، از سیاستهای خارجی خانمان‌برانداز و شیوه‌های استبدادی داخلی علیه ملت ایران کوتاه بیاید و به توصیه دلسوزان ملت، به عنوان اولین قدم، زندانیان سیاسی را آزاد کند و ساحت اندیشه و قلم را ازسیاهی سانسور پاک کند.

▫️ملت امیدوار بود بر لطمات سهمگین جنگی که انتخاب و سلیقه مردم نبود، از سوی حاکمان بر جان مردم مرحم نهاده شود. اما دریغا، که حاکمان بر خشونت و ظلم و ستم افزودند، و با اعدام فرزندان منتقد مردم، و همزمان با سرکوب و کشاندن زندانیان سیاسی با قُل و زنجیر و ضرب و جرح و شتم، این آزادگان سرفراز را، از این زندان به آن زندان کشاندند و خون بر چهره نجیب‌شان پاشیدند و زخم بر دست و پای... شگفتا که چهره کریه استبداد و خشونت هم چنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر است.

▫️اینک به عنوان یک زن وطن‌پرست و آزادی‌خواه، توصیه می‌کنم آمران و عاملان این فاجعه از زندانیان افتخار آفرین و مقاوم و مجروح و از ملت عذرخواهی و همه زندانیان را آزاد کنند و به جای لجبازی با ملت بزرگ ایران روال دیگری را سرشار از همدلی و فروتنی با ملت پیشه خود سازند، کنار ملت و نه علیه ملت.

زهرا رهنورد
۱۸ مرداد ۱۴۰۴

مطلب بعدی...
09topB.jpg
نتیجهٔ حاکمیت فعلی و روش‌های آن فروپاشی ایران است

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
تصاویر دیده نشده از مراسم خصوصی ازدواج ایمان پهلوی
goftar10.jpg
جان سینا: «کاشت مو مسیر زندگی و حرفه‌ام را عوض کرد»
one10.jpg
تصاویری بکر از زنده یاد محمود فرشچیان
oholic10.jpg
نگاهی به کلکسیون ساعت‌های لیونل مسی؛ از مدل «باربی» تا رولکس ۶۵۰,۰۰۰ دلاری
daily10-1.jpg
تصاویر جنجالی پژمان جمشیدی در جزیره کیش
goftar10-1.jpg
ارتش ایران چه هلیکوپترهای نظامی در اختیار دارد؟
goftar9.jpg
نگاهی به زندگی خصوصی نیلوفر شهیدی بازیگر سریال‌ حکومتی «گاندو»
daily9.jpg
رفتارهایی که نشان می دهد شما بی کلاس هستید!

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ دیت اول
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد
دیدگاه فعالین زن ایرانی درباره سفر یک زن سکسی به ایران
زوج درمانی آنلاین! آرامش را به زندگیتان بازگردانید

پر بیننده ترین ها



onenews26-1.jpg
قاتل سریالی آدمخواری که با جنازه ها رابطه جنسی برقرار میکرد!
oholic9-1.jpg
نگاه رسانه خارجی به روستای صخره‌ای کندوان
gooyadaily4.jpg
غذاهایی که بلای جان آدم‌ها می‌شوند
goftar7-2.jpg
تیفانی نوه عارف در امریکا
one8.jpg
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا امروز
oholic10-1.jpg
روایت جنجالی داکوتا جانسون درباره آلفرد هیچکاک

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy