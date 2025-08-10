ایران اینترنشنال - نهادها و اشخاص نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شدیدا به احداث دالان زنگزور با نام جدید «دالان ترامپ» معترض‌اند، اما روسیه آن را مثبت ارزیابی کرده است؛ کشوری که یک‌ سال پیش وعده داده بود برای تهران «شفاف‌سازی» می‌کند، تا احداث زنگزور را بپذیرد.

علی باقری‌کنی، عضو منصوب خامنه‌ای در شورای راهبردی روابط خارجی، شنبه شب ۱۸ مرداد، در مصاحبه با صداوسیما گفت: «جمهوری اسلامی به راحتی از موضوع زنگزور نمی‌گذرد.»

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پیش‌نویس توافق صلح بین ارمنستان و آذربایجان را «مثبت» ارزیابی کرد و گفت: «مسکو امیدوار است که این امر به صلح در منطقه قفقاز کمک کند.»

روزنامه کیهان، که زیر نظر نماینده خامنه‌ای منتشر می‌شود، در گزارش اصلی شماره یکشنبه د خود نوشت: «جمهوری اسلامی، چه با همراهی روسیه و چه بدون آن، در برابر هرگونه طرح ضدایرانی نظیر زنگزور، واکنشی قاطع و بازدارنده خواهد داشت. منافع ملی ایران هرگز گروگان محاسبات یا غفلت دیگران نخواهد شد.»

این روزنامه در ادامه با لحنی تند و کم‌سابقه نسبت به روسیه نوشت: «مسکو باید بداند که هرگونه سستی، تاخیر یا چشم‌پوشی در برابر طرح‌های آمریکا و ناتو در قفقاز، به ضرس ‌قاطع این کشور را با بحرانی ژئوپلیتیک روبه‌رو خواهد کرد که دامنه آن حتی از تبعات حضور ناتو در اوکراین فراتر می‌رود.»

یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران در واکنش به توافق ارمنستان و آذربایجان و تغییر نام گذرگاه زنگزور به «کریدور ترامپ»، نوشت: «اگر رییس‌جمهوری آذربایجان و نخست‌وزیر ارمنستان اندکی تامل می‌کردند، هرگز فریب ترامپ قمارباز را نمی‌خوردند.»

او ادامه داد: «این دو نفر، همان اشتباهی را مرتکب شدند که پیش‌تر رییس‌جمهوری اوکراین انجام داده بود.»

علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز شنبه ۱۸ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم،‌ وابسته به سپاه پاسداران، گفت: « این گذرگاه نه به دالانی در مالکیت ترامپ، بلکه به گورستانی برای مزدوران ترامپ تبدیل خواهد شد.»

روزنامه کیهان، منسوب به خامنه‌ای در گزارش اصلی شماره یکشنبه ۱۹ مرداد خود نوشت: جمهوری اسلامی، «چه با همراهی روسیه و چه بدون آن» در برابر هرگونه طرح ضدایرانی نظیر زنگزور، واکنشی قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

***

تقابل کم‌سابقه جمهوری اسلامی و روسیه

دالان زنگزور، صرف‌نظر از ابعاد ژئوپلیتیک آن، اکنون به چالشی کم‌سابقه در روابط جمهوری‌ اسلامی و روسیه بدل شده است. استفاده از چنین لحنی درباره روسیه در روزنامه منسوب به رهبر جمهوری اسلامی، چندان مرسوم نیست.

دوسال پیش در خرداد ماه ۱۴۰۲، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت در مورد گشایش کریدور زنگزور «مشکل با ارمنستان نیست بلکه مرتبط با ایران است».