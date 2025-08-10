- دیوارنگاره‌های میدان فلسطین تهران که سال‌هاست محل ارسال پیام‌های عمومی جمهوری اسلامی به اسراییل است، پس از جنگ ۱۲روزه اخیر، همچنان میزبان این پیام‌های به زبان‌های عربی و البته فارسی و گاهی عربی است

- دیوارنوشته‌ها معمولا پیام‌های کاملا سیاسی با محوریت حمایت از مقاومت فلسطین، انتقاد از اسراییل و وعده نابودی آن و هشدارهای نمادین درباره آینده این کشور است که جمهوری اسلامی وعده حذف آن از نقشه جهان را داده است





فرامرز داور - ایران وایر

قبل از شروع جنگ اسراییل با جمهوری اسلامی، یکی از این طرح‌ها شعار «بار دیگر فرعون غرق خواهد شد» بود که برگرفته از سخنرانی «علی خامنه‌ای» و هشدار سیاسی به اسراییل بود. با این مفهوم که اسراییل --به‌مثابه فرعونی ظالم-- روزی که دور نیست، سرنگون خواهد شد.

پس از حمله بامداد ۲۳خرداد۱۴۰۴، یک طرح جدید با متن عبری در میدان فلسطین نصب شد: با این عنوان که «زیر آوارها دنبال پناهگاه باشید.» رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران گفتند که پیام مستقیم این دیوارنوشته به مخاطبان خارجی و به‌ویژه اسراییلی‌ها بود.

در شرایطی که این کشور «محور مقاومت» یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را در هم کوبیده و دامنه آن را به داخل خاک ایران کشانده، نبرد معنایی با اسراییل، روی دیوار مجاور میدان فلسطین، برای جمهوری اسلامی ادامه دارد.

آنچه که در برخی از این دیوارنگاره‌ها جلب توجه می‌کند، استفاده از تعابیر یهودی و کتاب عهد عتیق و تورات علیه اسراییل است. مثلا یکی از این نقاشی‌ها که مربوط به پیش از حمله اسراییل به ایران است، براساس داستان موسی در مصر طراحی شده‌اند.

موسی، پیامبر یهودیان، مهم‌ترین شخصیت یهودی و کسی است که پیروانش را علیه یک حکومت ظالمانه که غیریهودی است، رهبری می‌کند. استفاده از شخصیت موسی در این دیوارنگاره علیه اسراییل، شاید برای بسیاری از ناظران و حتی طراحان و نقاشان دور از انتظار باشد. اینکه جمهوری اسلامی چگونه این تناقض الهیاتی را در پرده‌ای بر دیوارهای پایتخت ایران می‌آویزد و سعی می‌کند از موسی علیه یهودیان استفاده کند، وجهی سورئال به این تصاویر می‌دهد.