raggi.jpgلبنان از ایران خواست در امور داخلی بیروت مداخله نکند

رادیو بین المللی فرانسه - وزارت امور خارجۀ لبنان، اظهارات اخیر علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران دربارۀ مخالفت تهران با خلع سلاح حزب‌الله را محکوم کرد و آن را «مداخله آشکار و غیرقابل قبول در امور داخلی لبنان» دانست.

وزارت امور خارجۀ لبنان، شامگاه شنبه ۹ اوت (۱٨ مرداد)، با انتشار بیانیه‌ای کم‌سابقه، اظهارات اخیر علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران دربارۀ مخالفت تهران با خلع سلاح حزب‌الله را به شدت محکوم کرد.

یوسف رجی وزیر امور خارجۀ لبنان، در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، اظهارات علی‌اکبر ولایتی را نشان دهندۀ «دخالت آشکار و غیرقابل قبول ایران در امور داخلی لبنان» دانست.

وی در ادامه تصریح کرد: «این نخستین نمونه از چنین مداخلاتی نیست. برخی از مقامات ارشد ایرانی بارها با اظهارات بی‌اساس در مورد تصمیم‌های داخلی لبنان که هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی ندارد، پا را از حدود خود فراتر گذاشته‌اند».

یوسف رجی با بیان اینکه «چنین رفتار غیرقابل قبولی تحت هیچ شرایطی توسط دولت لبنان تحمل نخواهد شد»، تأکید کرد: «لبنان به هیچ طرف خارجی، چه دوست و چه دشمن، اجازه نخواهد داد که به جای مردم این کشور سخن بگوید یا به هرشکلی ادعای قیمومیت بر تصمیمات حاکمیتی لبنان را داشته باشد.»

وزارت امور خارجۀ لبنان در این بیانیه تأکید کرد: «بهتر است ایران به جای دخالت در اموری که هیچ ارتباطی با آن ندارد، به مسائل مردم خود بپردازد و نیازها و خواسته‌های آنها را تأمین کند».

در ادامۀ این بیانیه آمده است: «آینده لبنان، سیاست‌ها و نظام سیاسی آن، مسائلی هستند که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آنها صرفاً توسط مردم لبنان و از طریق نهادهای دموکراتیک و قانون اساسی این کشور، فارغ از هرگونه مداخله، فشار یا تعدی، صورت می‌گیرد».

وزارت خارجۀ لبنان در پایان این بیانیه تأکید کرد که دولت بیروت در دفاع از حاکمیت خود، ثابت‌قدم خواهد ماند و «مطابق با رویه دیپلماتیک، به هرگونه تلاش برای تضعیف اعتبار یا تحریک علیه تصمیماتش، پاسخ خواهد داد».

این دومین بار در سال جاری است که دولت بیروت به اظهارات مقامات ایرانی واکنش رسمی نشان می‌دهد. در آوریل سال جاری نیز مجتبی امانی سفیر ایران در بیروت، به دلیل اظهارات مشابه در شبکۀ اجتماعی ایکس درباره خلع سلاح حزب‌الله، به وزارت خارجه لبنان احضار شد.

