جلیقه «استم‌راد» به‌دنبال پوشاندن کامل بدن نیست. در عوض، اندام‌هایی را که بیش از همه در معرض آسیب ناشی از پرتوهای رادیواکتیو قرار دارند، به‌طور ویژه و هدفمند محافظت می‌کند

یورونیوز - یک استارتاپ اسرائیلی-آمریکایی به نام «استم‌راد / StemRad» نزدیک شش ماه دیگر ممکن است شاهد پرتاب نوآوری شاخص خود، یعنی یک«جلیقه ضد پرتو فضایی» به اعماق فضا در قالب مأموریت «آرتمیس ۲» ناسا باشد.

شرکت «استم‌راد» در سال ۲۰۱۱ و تنها چند ماه پس از حادثه هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما در ژاپن، تأسیس شد. آقای میلستین در گفت‌وگو با وبسایت «دفاع و فناوری» از فلوریدا گفت: «وقتی دیدم نیروهای امدادی بدون هیچ‌گونه محافظت در برابر پرتوهای گاما وارد عمل می‌شوند، فهمیدم باید کاری کرد. اگر آن‌ها وارد عمل نمی‌شدند، نمی‌توانستند جلوی ذوب‌شدن را بگیرند که ممکن بود به یک فاجعه ملی یا حتی بین‌المللی تبدیل شود. این همان لحظه‌ای بود که من را به اقدام واداشت.»

آقای میلستین قرار بود مسیر علمی خود را در دانشگاه ادامه دهد، اما در دوره پسادکتری تغییر مسیر داد. استادش که امدادگران چرنوبیل را درمان کرده بود، خوب می‌دانست پرتو گاما چگونه مغز استخوان را نابود می‌کند؛ چیزی که لباس‌های محافظ عادی نمی‌توانند جلویش را بگیرند.

وی گفت: «جهان ده‌ها سال را صرف تلاش برای توسعه لباس‌هایی که تمام‌ بدن را بپوشاند کرده که هم سبک باشند و هم مؤثر، اما این واقع‌بینانه نیست. ما تمرکز خود را بر محافظت از حساس‌ترین نواحی گذاشتیم: لگن، مهره‌ها و دستگاه گوارش، جایی که مغز استخوان متمرکز است.»

جلیقه «استم‌راد» به‌دنبال پوشش کامل بدن نیست و در عوض محافظتی هدفمند برای اندام‌هایی فراهم می‌آورد که بیش از همه در برابر آسیب ناشی از پرتو آسیب‌پذیرند. این جلیقه که بین ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم وزن دارد، می‌تواند زیر لباس‌های استاندارد ضد مواد خطرناک پوشیده شود و برای پیشگیری از اثرات حاد پرتو طراحی شده، بدون آنکه پوشیدن آن برای فرد سنگین باشد.