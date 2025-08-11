یورونیوز - جاسم العزاوی، روزنامه‌نگار باسابقه عراقی، تحلیلی را در میدل ایست مانیتور، رسانه مستقر در لندن، منتشر کرده که خلاصه آن را می‌خوانید: «توقف اخیر حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت هسته‌ای ایران، بیشتر یک وقفه تاکتیکی است تا تلاش واقعی برای صلح. به گفته کارشناسان، ایران همچنان دانش فنی، ذخایر اورانیوم غنی‌شده (بیش از ۴۰۰ کیلوگرم با غنای ۶۰٪) و احتمالاً سایت‌های مخفی را حفظ کرده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرده که ایران در سه سایت اعلام‌نشده (لاویسان-شیان، تورقوزآباد و ورامین) مواد و فعالیت‌های هسته‌ای را پنهان کرده و همکاری ناکافی آن، راستی‌آزمایی را مختل کرده است. این عدم شفافیت، برای محافل تندرو در تل‌آویو و واشنگتن به منزله چراغ سبز برای اقدام نظامی بیشتر تلقی می‌شود.

به باور تحلیلگران، حمله نخست آمریکا و اسرائیل نتوانسته بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، به‌ویژه تأسیسات عمیق زیرزمینی مثل فردو را نابود کند و تهران توانایی بازسازی را دارد. از سوی دیگر، فشارهای داخلی بر نتانیاهو همچنین احتمال نیاز ترامپ به انحراف افکار عمومی در صورت بروز رسوایی سیاسی (پرونده‌های اپستین)، می‌تواند محرک‌های جدیدی برای آغاز درگیری دوباره باشد.

در حالی که هر دو طرف ظاهراً از راه‌حل دیپلماتیک سخن می‌گویند، واقعیت میدانی این است که اعتماد از بین رفته و فرصت مذاکره به سرعت بسته می‌شود. لذا آتش‌بس فعلی صلح نیست، بلکه "تنفس بین دو پرده جنگ" است.»