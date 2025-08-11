Monday, Aug 11, 2025

pezeshkian.jpgانتقاد جانشین معاون سیاسی سپاه از پزشکیان: عرصه سیاست خارجی جایی برای بیان هر واقعیتی نیست

ایندیپندنت فارسی - عزیز غضنفری، جانشین معاون سیاسی سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۰ مرداد در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان درباره مذاکره با آمریکا، در یادداشتی در وب‌سایت بصیرت نوشت: «عرصه سیاست خارجی، جایی برای بیان هر واقعیتی نیست.

مخاطرات بین عبارت‌های نادرست توسط مسئولان بلندپایه دولتی، بیش و پیش از همه دامن خود دولتی‌ها را می‌گیرد.» غضنفری با توصیه به این‌که پزشکیان برای صحبت کردن بهتر است از یادداشت‌ها و متن‌های از پیش تهیه شده استفاده کند، نوشت: «متاسفانه اشتباهات کلامی رئیس‌جمهوری، مخصوصا در بحبوحه حوادث مهم و سرنوشت‌ساز، زیاده شده و گاه آسیب‌هایی را به حوزه امنیت ملی وارد ساخته است.»

پزشکیان روز گذشته در دیدار با مدیران رسانه‌های داخلی، خطاب به مخالفان مذاکره با آمریکا گفت: «من تصور نمی‌کنم با دعوا کردن بتوانیم به جایی برسیم...حرف نمی‌زنم ، گفتگو نمی‌کنم خب می‌خواهی چه کار کنی؟ می‌خواهی بجنگی خب آمد و زد؛ الان برویم درست کنیم دوباره می‌آید می‌زند.»

