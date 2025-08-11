کیهان لندن - وبسایت خبری «واینت» روز دوشنبه ۱۱ اوت (۲۰ امرداد) در گزارشی مینویسد اعدام روزبه وادی از متخصصان اتمی حکومت ایران، اقدامی برای هشدار به پرسنل شاغل در مراکز حساس و مشاغل طبقهبندی شده بود.
برای سالها، جمهوری خلق چین در صدر آمار جهانی اعدام قرار داشت. جمهوری اسلامی ایران در رتبه دوم بالاترین آمار اعدام قرار دارد و برای طیف وسیعی از جرائم، از جمله قتل، تجاوز، همجنسگرایی، آزار جنسی کودکان، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تروریسم، زنا، فحشا و بهویژه اتهاماتی مثل جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی حکم اعدام صادر میکند.
در سالهای اخیر، برخی از خشنترین روشهای اعدام در ایران، مانند سنگسار زنان و مردان (عمدتاً به اتهام زنا) تا حد زیادی کنار گذاشته شدهاند و استفاده از جوخه آتش نیز منسوخ شد. روش رایج کنونی، اعدام با طناب دار در ملاء عام و یا در محوطه زندان است که طی آن محکومان با چشمبند از چوبه دار آویخته میشوند. اغلب زندانیان دیگر مجبور به تماشای این صحنه میشوند و تنها در موارد نادر از دیدن آن معاف میگردند.
یکی از پروندههایی که حتی در چارچوب سختگیرانه حکومت ایران هم مهم و چشمگیر است، پرونده اعدام یک متخصص هستهای به نام «روزبه وادی» است که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.
اعدام وادی ساعت چهار صبح ۱۵ امرداد و به صورت مخفیانه انجام شد، بدون حضور شاهدان. خانوادهاش پیشاپیش مطلع نشدند، از مراسم آخرین خداحافظی محروم بودند و حتی پیکر او برای خاکسپاری به آنها تحویل داده نشد. در عوض، تلویزیون حکومتی مصاحبهای با وادی پخش کرد که کمی پیش از اعدام ضبط شده بود و در آن او با آرامش، فعالیتهای جاسوسی منتسب به خود را توضیح میدهد.
طبق اعترافات تلویزیونی، وادی ۴۰ ساله، به صورت آنلاین توسط مأموری از موساد که خود را «الکس» معرفی کرده بود جذب شد. پس از ارائه جزئیات شخصی و گذراندن مکاتبات محرمانه و آزمونهای صلاحیت، وادی به اتریش احضار شد تا با رابط خود «کوین» دیدار کند. گفته میشود او پنج بار به اتریش سفر کرده و در آنجا تحت فشار قرار گرفته تا اطلاعاتی از سایتهای هستهای ایران در فردو و نطنز به موساد بدهد. او همچنین اعتراف کرد که در ترور یکی از دانشمندان ارشد هستهای ایران توسط موساد کمک کرده است.
وادی توضیح داد که بطور مرتب گزارشهای رمزگذاریشده به «کوین» ارسال میکرده و در ازای آن، ماهانه پول دیجیتال و وعده تهیه گذرنامه برای خود و خانوادهاش جهت انتقال به یک کشور دوست دریافت میکرده است. با این حال، رابط او ظاهراً از کیفیت اطلاعات ناراضی بوده و مأموریتاش را تمدید کرده است.
وبسایت «وای نت» با اشاره به اعدام روزبه وادی از متخصصان اتمی جمهوری اسلامی، مینویسد حکومت ایران این پرونده را تا حدی به منظور اخطار به شهروندان به ویژه کسانی که در موقعیتهای حساس یا مشاغل طبقهبندیشده کار میکنند رسانهای کرد، با این هدف که اعلام کند: «حتی اگر موساد بتواند هرکاری انجام دهد، ما میتوانیم بیشتر انجام دهیم.»
دادگاه وادی بدون حضور وکیل برگزار شد و به سرعت با صدور حکم اعدام وی پایان یافت. اسرائیل تا کنون از اظهار نظر خودداری کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً از بازداشت ۲۰ مظنون به همکاری با موساد خبر داده و تهدید کرده است که هیچگونه گذشتی نخواهد داشت و آنان را عبرت دیگران قرار خواهد داد. اعدام کسانی که به جاسوسی برای اسرائیل محکوم شدهاند، امسال بطور محسوسی افزایش یافته است.
این سرکوب شدید در بحبوحه تشدید تنشها پس از «جنگ ۱۲ روزه» صورت گرفت؛ حملاتی که با موشکپرانی و پهپادهای جمهوری اسلامی پاسخ داده شد.
در پایان این گزارش آمده است، هرچند تأیید مستقل اعترافات وادی دشوار است، تحلیلگران معتقدند که این اعترافات ممکن است تحت فشار وشکنجه گرفته شده باشد و وادی شاید برای محافظت از خانوادهاش از برخوردهای شدیدتر، با امنیتیهای جمهوری اسلامی همکاری کرده باشد.
