کیهان لندن - وبسایت خبری «وای‌نت» روز دوشنبه ۱۱ اوت (۲۰ امرداد) در گزارشی می‌نویسد اعدام روزبه وادی از متخصصان اتمی حکومت ایران، اقدامی برای هشدار به پرسنل شاغل در مراکز حساس و مشاغل طبقه‌بندی شده بود.

برای سال‌ها، جمهوری خلق چین در صدر آمار جهانی اعدام قرار داشت. جمهوری اسلامی ایران در رتبه دوم بالاترین آمار اعدام قرار دارد و برای طیف وسیعی از جرائم، از جمله قتل، تجاوز، همجنسگرایی، آزار جنسی کودکان، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تروریسم، زنا، فحشا و به‌ویژه اتهاماتی مثل جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی حکم اعدام صادر می‌کند.

در سال‌های اخیر، برخی از خشن‌ترین روش‌های اعدام در ایران، مانند سنگسار زنان و مردان (عمدتاً به اتهام زنا) تا حد زیادی کنار گذاشته شده‌اند و استفاده از جوخه آتش نیز منسوخ شد. روش رایج کنونی، اعدام با طناب دار در ملاء عام و یا در محوطه زندان است که طی آن محکومان با چشم‌بند از چوبه دار آویخته می‌شوند. اغلب زندانیان دیگر مجبور به تماشای این صحنه می‌شوند و تنها در موارد نادر از دیدن آن معاف می‌گردند.

یکی از پرونده‌هایی که حتی در چارچوب سختگیرانه حکومت ایران هم مهم و چشمگیر است، پرونده اعدام یک متخصص هسته‌ای به نام «روزبه وادی» است که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.

اعدام وادی ساعت چهار صبح ۱۵ امرداد و به صورت مخفیانه انجام شد، بدون حضور شاهدان. خانواده‌اش پیشاپیش مطلع نشدند، از مراسم آخرین خداحافظی محروم بودند و حتی پیکر او برای خاکسپاری به آنها تحویل داده نشد. در عوض، تلویزیون حکومتی مصاحبه‌ای با وادی پخش کرد که کمی پیش از اعدام ضبط شده بود و در آن او با آرامش، فعالیت‌های جاسوسی منتسب به خود را توضیح می‌دهد.

طبق اعترافات تلویزیونی، وادی ۴۰ ساله، به‌ صورت آنلاین توسط مأموری از موساد که خود را «الکس» معرفی کرده بود جذب شد. پس از ارائه جزئیات شخصی و گذراندن مکاتبات محرمانه و آزمون‌های صلاحیت، وادی به اتریش احضار شد تا با رابط خود «کوین» دیدار کند. گفته می‌شود او پنج بار به اتریش سفر کرده و در آنجا تحت فشار قرار گرفته تا اطلاعاتی از سایت‌های هسته‌ای ایران در فردو و نطنز به موساد بدهد. او همچنین اعتراف کرد که در ترور یکی از دانشمندان ارشد هسته‌ای ایران توسط موساد کمک کرده است.