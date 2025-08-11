Monday, Aug 11, 2025

صفحه نخست » رسانه اسرائیلی: چرا اعدام روزبه وادی، موردی نادر و حتا غیرمعمول بود

exec.jpgکیهان لندن - وبسایت خبری «وای‌نت» روز دوشنبه ۱۱ اوت (۲۰ امرداد) در گزارشی می‌نویسد اعدام روزبه وادی از متخصصان اتمی حکومت ایران، اقدامی برای هشدار به پرسنل شاغل در مراکز حساس و مشاغل طبقه‌بندی شده بود.

برای سال‌ها، جمهوری خلق چین در صدر آمار جهانی اعدام قرار داشت. جمهوری اسلامی ایران در رتبه دوم بالاترین آمار اعدام قرار دارد و برای طیف وسیعی از جرائم، از جمله قتل، تجاوز، همجنسگرایی، آزار جنسی کودکان، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تروریسم، زنا، فحشا و به‌ویژه اتهاماتی مثل جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی حکم اعدام صادر می‌کند.

در سال‌های اخیر، برخی از خشن‌ترین روش‌های اعدام در ایران، مانند سنگسار زنان و مردان (عمدتاً به اتهام زنا) تا حد زیادی کنار گذاشته شده‌اند و استفاده از جوخه آتش نیز منسوخ شد. روش رایج کنونی، اعدام با طناب دار در ملاء عام و یا در محوطه زندان است که طی آن محکومان با چشم‌بند از چوبه دار آویخته می‌شوند. اغلب زندانیان دیگر مجبور به تماشای این صحنه می‌شوند و تنها در موارد نادر از دیدن آن معاف می‌گردند.

یکی از پرونده‌هایی که حتی در چارچوب سختگیرانه حکومت ایران هم مهم و چشمگیر است، پرونده اعدام یک متخصص هسته‌ای به نام «روزبه وادی» است که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

اعدام وادی ساعت چهار صبح ۱۵ امرداد و به صورت مخفیانه انجام شد، بدون حضور شاهدان. خانواده‌اش پیشاپیش مطلع نشدند، از مراسم آخرین خداحافظی محروم بودند و حتی پیکر او برای خاکسپاری به آنها تحویل داده نشد. در عوض، تلویزیون حکومتی مصاحبه‌ای با وادی پخش کرد که کمی پیش از اعدام ضبط شده بود و در آن او با آرامش، فعالیت‌های جاسوسی منتسب به خود را توضیح می‌دهد.

طبق اعترافات تلویزیونی، وادی ۴۰ ساله، به‌ صورت آنلاین توسط مأموری از موساد که خود را «الکس» معرفی کرده بود جذب شد. پس از ارائه جزئیات شخصی و گذراندن مکاتبات محرمانه و آزمون‌های صلاحیت، وادی به اتریش احضار شد تا با رابط خود «کوین» دیدار کند. گفته می‌شود او پنج بار به اتریش سفر کرده و در آنجا تحت فشار قرار گرفته تا اطلاعاتی از سایت‌های هسته‌ای ایران در فردو و نطنز به موساد بدهد. او همچنین اعتراف کرد که در ترور یکی از دانشمندان ارشد هسته‌ای ایران توسط موساد کمک کرده است.

وادی توضیح داد که بطور مرتب گزارش‌های رمزگذاری‌شده به «کوین» ارسال می‌کرده و در ازای آن، ماهانه پول دیجیتال و وعده تهیه گذرنامه برای خود و خانواده‌اش جهت انتقال به یک کشور دوست دریافت می‌کرده است. با این حال، رابط او ظاهراً از کیفیت اطلاعات ناراضی بوده و مأموریت‌اش را تمدید کرده است.

وبسایت «وای نت» با اشاره به اعدام روزبه وادی از متخصصان اتمی جمهوری اسلامی، می‌نویسد حکومت ایران این پرونده را تا حدی به منظور اخطار به شهروندان به‌ ویژه کسانی که در موقعیت‌های حساس یا مشاغل طبقه‌بندی‌شده کار می‌کنند رسانه‌ای کرد، با این هدف که اعلام کند: «حتی اگر موساد بتواند هرکاری انجام دهد، ما می‌توانیم بیشتر انجام دهیم.»

دادگاه وادی بدون حضور وکیل برگزار شد و به سرعت با صدور حکم اعدام وی پایان یافت. اسرائیل تا کنون از اظهار نظر خودداری کرده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً از بازداشت ۲۰ مظنون به همکاری با موساد خبر داده و تهدید کرده است که هیچگونه گذشتی نخواهد داشت و آنان را عبرت دیگران قرار خواهد داد. اعدام کسانی که به جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده‌اند، امسال بطور محسوسی افزایش یافته است.

این سرکوب شدید در بحبوحه تشدید تنش‌ها پس از «جنگ ۱۲ روزه» صورت گرفت؛ حملاتی که با موشک‌پرانی و پهپادهای جمهوری اسلامی پاسخ داده شد.

در پایان این گزارش آمده است، هرچند تأیید مستقل اعترافات وادی دشوار است، تحلیلگران معتقدند که این اعترافات ممکن است تحت فشار وشکنجه گرفته شده باشد و وادی شاید برای محافظت از خانواده‌اش از برخوردهای شدیدتر، با امنیتی‌های جمهوری اسلامی همکاری کرده باشد.

مطلب قبلی...
pezeshkian.jpg
واکنش جانشین معاون سپاه به اظهارات پزشکیان
مطلب بعدی...
visa.jpg
دعا در معبد برای دریافت ویزا به کشورهای غربی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar11.jpg
پوشش متفاوت زر امیر ابراهیمی و گلشیفته فراهانی در ادامه فستیوال لوکارنو
daily11-2.jpg
نیکلای پهلوی نتیجه اشرف پهلوی
one11.jpg
عکس‌هایی از کلاس های هنری ۹۰ سال پیش در تهران
daily11.jpg
این زن فقط مادر آنجلینا جولی نبود
goftar1-1.jpg
دیدار صمیمانه عباس قادری و پسرش با علی دایی اسطوره فوتبال
oholic11.jpg
تصاویری از «خاور» اگر همین امروز تولید می‌شد!
daily.jpg
تصاویر دیده نشده از مراسم خصوصی ازدواج ایمان پهلوی
goftar10.jpg
جان سینا: «کاشت مو مسیر زندگی و حرفه‌ام را عوض کرد»

از سایت های دیگر

کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
چه چیزی باعث غش کردن می‌شود؟ دانشمندان بالاخره به جواب رسیدند
دیوانگی محض خامنه ای
گاو بالدار ۲۷۰۰ ساله در عراق از زیر خاک خارج شد

پر بیننده ترین ها



one10-1.jpg
شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه فلسطین وجبهه‌ دموکراتیک‌ که اعدامش تیتر روزنامه های نیویورک تایمز و لوموند شد!
oholic25-1.jpg
۶ اشتباه رایج در پیدا کردن زن مناسب که مردان مرتکب می‌شوند
goftar9-2.jpg
«الناز نوروزی» مدل، بازیگر و خواننده ایرانی-آلمانی بار دیگر بر روی جلد مجله آلمانی
daiy.jpg
مرضیه برومند، عروسک‌گردان و بازیگر، از دیروز تا به امروز
onenews26-1.jpg
قاتل سریالی آدمخواری که با جنازه ها رابطه جنسی برقرار میکرد!
oholic9-1.jpg
نگاه رسانه خارجی به روستای صخره‌ای کندوان

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy