لاریجانی در بغداد؛ هراس از پیوستن عراق به «محور جدایی از تهران»

سفر علی لاریجانی به بغداد و بیروت: تکاپوی تهران در محاصرۀ جدید

سفر سه‌ روزهٔ علی لاریجانی به عراق و لبنان، در میانهٔ تصمیم بیروت برای خلع سلاح حزب‌الله و پیشروی آمریکا تا مرزهای شمالی ایران با «راه ترامپ»، تلاشی است برای مهار حلقهٔ فشاری که از قفقاز تا مدیترانه، جمهوری اسلامی را در محاصره گرفته است

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

علی لاریجانی، دبیر تازه‌ منصوب شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز دوشنبه بیستم مرداد راهی سفری سه‌ روزه به عراق و لبنان شد که نخستین مأموریت خارجی او در این جایگاه به شمار می‌رود. تهران می‌گوید مقصد بغداد برای امضای توافق‌های امنیتی است، اما هم‌زمانی این سفر با دو رویداد مهم منطقه‌ای، آن را به حرکتی در میدان سیاست و امنیت منطقه بدل کرده است: تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله و توافق صلح آذربایجان و ارمنستان که با ایجاد «راه ترامپ»، پای آمریکا را تا مرزهای شمالی ایران می‌کشاند.

سفر علی لاریجانی به بغداد، همزمان است با بررسی پیش‌نویس قانونی که جایگاه و اختیارات حشدالشعبی ــ مهم‌ترین متحد نظامی جمهوری اسلامی در عراق ــ را تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از اهداف لاریجانی در این سفر، جلب حمایت سیاسی احزاب شیعه و دولت محمد شیاع السودانی از این لایحه و کاستن از فشارهای واشنگتن باشد که با تحریم شبکه‌های مالی و نفتی مرتبط با ایران و شبه‌ نظامیان عراقی شدت گرفته و می‌تواند مسیر تصویب قانون را دشوارتر کند. این هم‌زمانی، سفر لاریجانی را به بخشی از رقابت فشردهٔ تهران و واشنگتن بر سر آیندهٔ حشدالشعبی و نفوذ ایران در عراق بدل کرده است.

در بیروت، دولت لبنان به ابتکار آمریکا و با حمایت فرانسه، عربستان سعودی و قطر طرحی بی‌سابقه را تصویب کرده که بر پایهٔ آن، تا پایان سال، همهٔ سلاح‌های حزب‌الله باید زیر پرچم دولت قرار گیرد. تام باراک، فرستادهٔ واشنگتن، این اقدام را «شجاعانه» و «تاریخی» توصیف کرده و هدف آن را ساختن «دولتی نیرومند در لبنان» دانسته است.

جوزف عون، رئیس‌جمهوری که پس از شکست نظامی حزب‌الله در جنگ با اسرائیل در آغاز سال جاری به قدرت رسید، بازگرداندن انحصار سلاح به دست دولت را محور کار خود قرار داده است. به گفتهٔ کریم بیطار، استاد دانشگاه سن‌ژوزف بیروت، شتاب گرفتن این روند حاصل فشارهای هم‌زمان آمریکا و عربستان است که هرگونه کمک مالی به بازسازی لبنان را به اجرای این برنامه مشروط کرده‌اند.

این تصمیم از پشتیبانی گستردهٔ افکار عمومی لبنان نیز برخوردار است و حتی شماری از مخالفان شیعهٔ حزب‌الله می‌گویند این گروه ناگزیر بوده با چنین واقعیتی عاقبت روبرو شود و اکنون هم برای حفظ پایگاه اجتماعی‌اش و در نبود راه‌حل جایگزین عملاً به آن تن داده است.

برای تهران، چنین روندی ضربه‌ای مستقیم به مهم‌ترین بازوی منطقه‌ای‌اش در مدیترانه است. در همین حال، سرنوشت حشدالشعبی در عراق، دیگر متحد راهبردی ایران، زیر فشار واشنگتن و دولت بغداد در ابهام است. در شمال نیز، «راه ترامپ» در قفقاز جنوبی، با گذرگاهی تحت کنترل آمریکا، حضور مستقیم واشنگتن را به مرزهای ایران می‌رساند.

در چنین چشم‌اندازی، سفر علی لاریجانی نه نشانهٔ قدرت‌نمایی که تلاشی است برای کاستن از شتاب حلقهٔ فشاری که از شمال و غرب و مدیترانه بر جمهوری اسلامی بسته می‌شود؛ حلقه‌ای که اگر مهار نشود، می‌تواند هم‌ زمان سه جبههٔ حیاتی ایران را از اختیارش بیرون براند.