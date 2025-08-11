Monday, Aug 11, 2025

مصوبه دولت درباره پول ملی؛ ریال تمام شد!

gheran2.jpgبهای دلار در بازار آزاد تهران روز دوشنبه ۲۰ مرداد با بیش از ۹۰۰ تومان افزایش، به ۹۳ هزار و پنجاه تومان رسید

کیهان لندن - ده هیئت وزیران دولت پزشکیان با بررسی طرح مجلس شورای اسلامی برای حذف چهار صفر از پول ملی، با این طرح موافقت و واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان»، و واحد پول خُرد را به نام «قران» تصویب کرد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان روز یکشنبه ۱۹ امرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که هیئت وزیران با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده و واحد پول رسمی کشور «تومان» و «قران» خواهد بود.

به گفته فاطمه مهاجرانی اجرای این طرح با یک دوره گذار همراه است که در آن برای مدتی تومان و ریال به صورت همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و بازار به تغییرات عادت کنند.

بر اساس مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی و دولت پزشکیان با حذف چهار صفر از پول ملی ایران، هر ریال جدید معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی خواهد بود. همچنین واحد پول خُرد ایران از «ریال» به «قِران» تغییر نام خواهد داد و هر ۱۰۰ قِران برابر یک ریال خواهد بود.

حذف چهار صفر از پول ملی از دولت حسن روحانی مطرح شده بود اما این موضوع اکنون در مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دولت پزشکیان تصویب شده است.

مقامات حکومتی مدعی هستند هدف این طرح تسهیل مبادلات مالی، ساده‌سازی محاسبات حسابداری و کاهش پیچیدگی‌های پولی، و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد ایران است.

برخی کارشناسان اقتصادی از این طرح حمایت اما بسیاری از کارشناسان این اقدام را بی‌اثر بر تورم ارزیابی می‌کنند و معتقدند باید مشکلات ساختاری اقتصاد و عوامل اصلی افزایش تورم در اقتصاد کشور برطرف شود.

مهدی دارابی کارشناس اقتصادی از جمله موافقان این طرح، معتقد است که حذف صفر از پول ملی به دو دلیل می‌تواند قابل دفاع باشد، نخست اصلاحات اقتصادی توام با کاهش معنادار انتظارت تورمی و دوم بالا بودن ارقام پولی به دلیل ابرتورم.

این کارشناس اقتصادی گفته «هم‌ اکنون نه اصلاحات خاصی در فضای اقتصاد داریم، نه انتطارات تورمی کاهش یافته و نه ابرتورم داشتیم.»

کارشناسان مخالف این طرح اما معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی صرفا پاک کردن صورت مسئله تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است.

وحید شقاقی کارشناس اقتصاد کلان معتقد است که «فعلاً زمینه کافی برای حذف صفر‌ها وجود ندارد چرا که افق روشنی برای مهار تورم دیده نمی‌شود و ناترازی‌های اقتصاد کلان پابرجاست.»

وحید شقاقی شهری افزوده «اجرای این سیاست در شرایط کنونی نه تنها اثربخش نخواهد بود بلکه ممکن است انتظارات تورمی را تشدید کرده و بار تورمی جزئی به بازار تحمیل کند.»

به گفته این کارشناس اقتصادی تجربه کشور‌های موفق در حذف صفر نشان می‌دهد که ابتدا باید تورم مهار شده و ثبات اقتصادی ایجاد شود؛ در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.

طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، نیز گفته حذف چهار صفر در شرایط تورم بالا کارایی لازم را ندارد و اگر دولت قصد اصلاح جدی اقتصاد را دارد، باید حداقل شش صفر حذف کند. او افزود: «اصلاح پولی زمانی موثر است که تورم مهار شده و ارزش پول ملی با اقتصاد‌های بین‌المللی متناسب باشد.»

طهماسب مظاهری همچنین تأکید کرده که حذف صفر‌ها الزاماً به معنای تغییر نام پول ملی نیست، اما استفاده از نامی که در میان مردم رواج دارد، مانند تومان، می‌تواند همراهی بیشتر ایجاد کند.

او مشکلاتی مانند ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه را از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور خواند و گفت دولت و مجلس باید انرژی و منابع کارشناسی خود را روی حل این مسائل متمرکز کنند.

احمد حاتمی یزدی هم این طرح ابزاری برای «پرت شدن حواس مردم» ارزیابی کرده و گفته «این طرح باعث پرت شدن حواس مردم می‌شود اقدامی نمایشی و فاقد تاثیر بر کاهش تورم و اشتغال» است.

این کارشناس بانکی گفته «کنترل نقدینگی و اصلاح ساختار بانکی باید اولویت سیاستگذاران باشد» و با اشاره به هزینه‌های سنگین چاپ اسکناس‌های جدید، تغییر نرم‌افزار‌های حسابداری و پیچیدگی‌های نظارت بر قیمت‌ها گفته «این طرح بیشتر باعث پرت شدن حواس مردم از مسائل اصلی اقتصادی می‌شود.»

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، هم در شرایط کنونی حذف صفر‌ها را اقدامی غیرضروری و بیشتر به عنوان یک مسکن روانی ارزیابی کرده است.

آلبرت بغزیان گفته «این اقدام مشابه سنگ‌فرش کردن پیاده‌رو در پایان یک پروژه عمرانی است، در حالی که هنوز اصلاحات اساسی اقتصادی انجام نشده است.»

این اقتصاددان به مشکلات ساختاری نظیر کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تحریم‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و تأکید کرد که ابتدا باید این چالش‌ها حل شوند. او همچنین به تجربیات ترکیه و ونزوئلا اشاره کرد و گفت که حذف صفر‌ها در آن کشور‌ها زمانی انجام شد که اقتصادشان تثبیت شده بود.

کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه هم گفته «اصل قضیه این است که حذف ۴ صفر از اولویت های اساسی کشور ما نیست. معمولا موقعی حذف صفرها در کشورها انجام می شود که موفق شده باشند تورم را کنترل کنند. اگرچه اکنون دوباره تورم ترکیه عود کرده، اما دراوایل دهه سال ۲۰۰۰ هم که ۶ صفر را حذف کردند، موفق شده بودند تورم را کنترل کنند.»

به گفته این اقتصاددان، «این موضوع، یک اصلاح شکلی، صوری و ظاهری است و مسائل و مشکلات اقتصاد ما با این اصلاحات ظاهری برطرف نمی شود. مشکلات ساختاری که تورم بالا و مزمن را در کشور ما ایجاد کرده، بر جای خود باقیست و با این کارها حل نمی شود.»

او در ادامه گفته «معتقدم این نوع اقدامات به هیچ وجه قدرت خرید را تحت تاثیر قرار نمی دهد. مجلس می گوید این موضوع در دستور کار است و چون دولت حذف ۴ صفر را پس نگرفته ادامه پیدا کرده است. اما واقعیت این است که در شرایط فعلی نه دولت و نه مجلس، طرح و برنامه ای برای معضلات اصلی و ساختاری اقتصاد ندارند و سر خود را با چنین برنامه هایی که اولویت اصلی نیست گرم کرده اند.»

کامران ندری معتقد است تعریف واحد پولی قِران با توجه به کاهش شدید قدرت خرید پول ملی اقدامی کاملا بی‌اثر و بی‌خاصیت بوده و قِران در عمل مرده به دنیا خواهد آمد.

او گفته «حقیقت این است که اکنون با این هزار تومان تقریبا هیچ کالایی را نمی توانیم خریداری کنیم. حتی به صورت بخشی از قیمت یک کالا نیز، این هزار تومانی فایده ای ندارد. حالا این دوستان هزار تومان را به صد قسمت تقسیم کرده و نام آن را قران گذاشته اند. طبیعتا این پول هیچ ارزش و کاربردی نخواهد داشت و مرده به دنیا خواهد آمد. تنها در صورتی این قران معنا پیدا می کند که ۶ صفر از واحد پولی حذف شود. در غیر این صورت هیچ کاربردی نخواهد داشت.»

