حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد تند از سخنان روز گذشته «مسعود پزشکیان» درباره هماهنگی همه اقدامات دولت با «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، دولت را به «پنهان شدن پشت رهبری برای توجیه ناکارآمدی» متهم کرد.



رسایی، امروز دوشنبه ۲۰مرداد۱۴۰۴ در حساب کاربری شبکه «ایکس» خود نوشت که مدت‌هاست «خرج کردن از رهبر انقلاب بابت ضعف‌های مدیریتی و ناتوانی‌ها» در دولت به یک روال تبدیل شده است. او با اشاره به قطعی گسترده آب و برق پرسید: «آیا خاموشی‌های برق یا قطعی آب با هماهنگی رهبر انقلاب انجام می‌شود؟ آیا گرانی‌ها هم با هماهنگی ایشان است؟»

پزشکیان میگه ما بدون هماهنگی با خامنه‌ای هیچ کاری نمی‌کنیم؛ «یاداوری میکنه تصمیم‌گیر اصلی کیه و بقیه فقط مجری هستن، نه رئیس‌جمهور نه وزیر، همه کارمند بیت!»اخرش هم میگه گیر ندید که چرا این کار رو کردید یا نکردید؛ یعنی خفه شید، همه چیز با آقاست! pic.twitter.com/NJGlHeKqOq -- آمینواسید (@NR2OH) August 10, 2025