Monday, Aug 11, 2025

صفحه نخست » "خامنه ای از زیر زمین بیرون آمدی به آسمان نگاه کن"

kaatz.jpgمنوتو - یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به انتشار فهرستی از مقامات بلندپایه امنیتی و سیاسی اسرائیل توسط جمهوری اسلامی برای ترور، در شبکه اجتماعی ایکس، مستقیماً علی خامنه‌ای را تهدید کرد.

او نوشت: «به دیکتاتور ایرانی پیشنهاد می‌کنم وقتی از پناهگاه بیرون می‌آید، هر از گاهی به آسمان نگاه کند و به صدای هر وزوزی گوش دهد.»

کاتس با اشاره به «عروسی قرمز»، نام عملیات هماهنگ برای کشتن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در ۲۳ خرداد، هشدار داد که «شرکت‌کنندگان این عروسی» در انتظار رهبر جمهوری اسلامی هستند.

tweet.jpg

