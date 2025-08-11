علی خامنه ای دیشب و پریشب در کدام پناهگاه از دید پنهان خوابیده است که نیامد تا در مورد تغییر معادله های استراتژیک در مرزهای شمال غرب کشور اظهار نظر کند؟ او که معمولا در مورد دامن زنان و انتخاب دامن هنرپیشه ها و تغییر نام خیابان های فرعی تهران نیز اظهارنظر می کند. آیا فردا که دولت ترامپ نام خلیج فارس را خلیج عربی کرد و مانند ارباب پوتین از ادعای امارات بر جزایر همیشه ایرانی حمایت کرد و کار به نفع شیوخ عرب به دادگاه کشید باز هم او سکوت خواهد کرد؟ آیا در جمهوری اسلامی سالم تر سرپا تر و راست قامت تر از علی اکبر ولایتی نداشتند تا بیاید و در مورد زنگزور اظهار نظر کند. امروز می شود فهمید که چرا دولت ارمنستان بر خلاف رویه ثابت و تاریخی وزارت خارجه این کشور به ایران پشت کرد و تسلیم قراردادی شد که در درجه اول برنده آن الهام علی اف است و در درجه دوم رویاهای سلطان عثمانی رجب ظیب اردوغان. از نطر دولت ارمنستان دولت حاکم بر ایران یک نظام ´´failed state`` است. یعنی کشوری که اداره امور کشور از دستش خارج شده و در حال سقوط یا اغتشاش سراسری است. دولت ها وقتی با متحدی مواجه می شوند که دیگر نمی شود روی آنها حساب کرد بازی خود را تغییر می دهند تا آسیب کمتری ببینند. از نظر ارمنستان دولت ایران تقریبا از هم پاشیده است. روسیه نیز چنان در باتلاق روسیه گرفتار است که توانایی حمایت از ارمنستان در برابر جمهوری آذربایجان و ترکیه را ندارد. بنابراین، بهترین انتخاب برای ارمنستان پیشنهاد ترامپ برای اجاره ۹۹ ساله دالان زنگزور است. از نظر جمهوری آذربایجان نیز دولت ایران در ضعیف ترین مقطع تاریخی خود قرار دارد. الهام علی اف نقاب پنهان اردوغان در ادعاهای ارضی علیه مناطق آذری زبان ایران است. او همچنین ماسک گرگ های خاکستری نژادپرست منطقه قففاز است که طرفدارانی نیز در آذربایجان ایران دارند. این بازیگر تازه به دوران رسیده منطقه قفقاز رویاهایی بزگتر از حجم مغز خود در سر دارد و قصد کرده است تا ره صد ساله را یک شبه بپیماید. به همین دلیل در تنش های بین جمهوری اسلامی با اسراییل با همه توان و امکانات در کنار اسراییل ایستاد و عملا مرکز لجستیک و هدایت عملیات هوایی اسراییل در آسمان ایران شد. جمهوری اسلامی در حدی از هم پاشیده است که تاکنون حتی جرات اعتراض به باکو را نداشته است و حتی کلامی نگفته است. وقتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور بلاتکلیف جمهوری اسلامی یک هفته بعد از آتش بس و پایان همکاری های تنگاتنگ نظامی اسراییل و باکو به جمهوری آذربایجان سفر می کند معنای failed state یا دولت از هم پاشیده خود را نشان می دهد. دولت ارمنستان در میانه تنش بر سر دالان زنگزور چگونه می تواند به ایران اعتماد کند در حالیکه رئیس جمهور این کشور حتی جرات ندارد سفیر جمهوری آذربایجان در تهران را برای اعتراض به کمک نظامی آشکار باکو به تل آویو احظار کند

حال این سبو و روغن ریخته است و ما بزودی با دالان زنگزوری مواجهیم که نمی دانیم چه می شود. بر اساس معادلات کلان، جمهوری آذربایجان قسط اول جایزه برای همکاری نظامی با اسراییل در جنگ ۱۲ روزه را دریافت کرده است. قسط دوم احتمالا باید یعد از شروع تحرکات تراکتور یا هواداران گرک های خاکستری در شمال غربی ایران قابل پرداخت باشد که آگاهان معتقدند دخمه های سیاه ترین بخش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آنها را هدایت می کنند.



امروز که دیگر ثابت شده است نفوذ کردن موساد در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از خاراندن بالای گردن آسانتر است می شود فهمید چرا ما از سالهای دور و از منابع خیلی مطمئن می شنیدیم که وزارت اطلاعات خودش پشت پروژه تحریک تراکتور و تجهیز جریان های جدایی طلب گرگ های خاکستری در شمال غربی کشور و شوونیست های زبان نفم در جواهر آذربایجان است.

اگر جمهوری اسلامی توانی برای مقابله با تغییر یا حتی هدایت معادله های مهم استراتژیک در مرزهای حساس شمال کشور را نداشت بی شک همین اتفاق دیر یا زود در مرزهای آبی جنوب تکرار خواهد شد. زیرا اماراتی ها هم می دانند که جمهوری اسلامی یک failed state است و بوی الرحمان آن بلند شده است.



ساختار امنیتی مرزهای شمالی دو آذربایجان ایران دچار تغییرلات اساسی شده است. کشور ایران و مردم ایران نه با آمریکا دشمنی دارند و نه با ناتو. دولت اسراییل نیز بعد از هفت اکتبر در شرایط خاص و فوق العاده ای قرار گرفته است که جمهوری اسلامی در شکل گیری آن سهم بزرگی داشته است. اگر اندک تمایلی به نجات کشور در حاکمیت سیاسی وجود داشته باشد می شود به این تحلیل رسید که زمان دشمنی با آمریکا و شعارهای ضد غربی دیگر به پایان رسیده است.



بازی جهانی روسها به آبروریزی نزدیک شده است. روسها ایران را نیز به خاک سیاه نشاندند. می توان همچنان در سمت روسیه و چین ماند و بعد شاهد انتقام خونین مردمی بود که به ستوه آمده اند. اما انتخاب دوم استقبال از تغییر معادله ها در شمال غربی کشور است و نیز دعوت از آمریکا برای ادامه دادن شبکه اتوبان و خط قطار و فیبر نوری و شبکه نفت و گاز آتی زنگزور به جنوب و شرق ایران و به سوی آبهای گره خلیج مقدس فارس.



فردا اگر اقایان نام دالان زنگزور و جزیره ابوموسی را با هم اشتباه گرفتند دیگر همه فرصت ها از دست رفته است. اما امروز می توان از سرمایه گذاری و قدم گذاشتن دولت آمریکا به منطقه استقبال کرد و در صف اول کشورهایی قرار گرفت که خواهان تغییرات اساسی هستند. بی شک گام اول اعلان رسمی پایان فعالیت های هسته ای است و غنی سازی های بیهوده.

