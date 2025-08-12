در سال‌های اخیر، واژه‌ی «پنجاه‌وهفتی» در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به‌گونه‌ای رایج شده که گویی نه یک اصطلاح تاریخی، بلکه یک چکش برای کوبیدن هر مخالف یا منتقد خاص است. این تعبیر، به جای آنکه ابزاری برای تحلیل سیاسی باشد، بیشتر نقش یک برچسب‌زنی هیجانی و تقلیل‌گر را بازی می‌کند؛ و درست در همین‌جا است که از مسیر علمی و منصفانه خارج می‌شود.

۱. چرا «پنجاه‌وهفتی» علمی نیست؟

از منظر علوم اجتماعی، مفاهیمی علمی زمانی معتبرند که:

• بر اساس داده و تعریف روشن ساخته شده باشند،

• قابل آزمون و بازسازی توسط پژوهشگران دیگر باشند،

• و بتوانند مرزهای دقیق میان گروه‌ها یا پدیده‌ها را مشخص کنند.

«پنجاه‌وهفتی» در معنای رایج امروز، هیچ‌کدام از این معیارها را برآورده نمی‌کند. این برچسب، به‌جای توضیح علل و زمینه‌های انقلاب ۱۳۵۷، به فرد یا گروه نسبت داده می‌شود تا از پیش، مشروعیت مواضع آنان را بی‌نیاز از بحث و دلیل، سلب کند. در عمل، این اصطلاح بیشتر به حوزه‌ی پروپاگاندا و جنگ روانی تعلق دارد تا جامعه‌شناسی یا علم سیاست.

۲. سیاست، نسلی نیست؛ فردی، حزبی و فلسفی است

سیاستورزی را نمی‌توان صرفاً به سال تولد یا تجربه‌ی یک نسل فروکاست. افراد یک نسل می‌توانند مواضعی بسیار متضاد داشته باشند، همان‌گونه که در سال ۱۳۵۷ هم بخشی از یک نسل از انقلاب حمایت کرد و بخش دیگری به آن اعتراض یا بی‌اعتنایی نشان داد.

سیاست، برخلاف بیولوژی، محصول زیست فردی، تربیت فکری، محیط اجتماعی و انتخاب‌های اخلاقی است. یک پزشک اصلاح‌طلب زاده‌ی ۱۳۳۰، یک کارگر چپ‌گرای زاده‌ی ۱۳۷۰، و یک فعال آنارشیست زاده‌ی ۱۳۸۰، ممکن است در اصول بنیادی آزادی‌خواهی اشتراک داشته باشند، بی‌آنکه به یک نسل تعلق داشته باشند.