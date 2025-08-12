Tuesday, Aug 12, 2025

قدرت‌ها با ضعیف ها بازی می کنند

darvishi.jpgح-درویشی

غرب به سرکردگی آمریکا از ایران طی چند دهه گذشته یک دشمن فرضی ساخته بود.

(پیش بینی دشمن فرضی در مانورها و رزمایش ها الزامی است)

در راهبردها ساختن دشمن فرضی اساسا برای تقویت بنیه دفاعی و اقتصادی و سیاسی طبیعی است.
اشکال کار آنجاست که دشمن فرضی باورش شده باشد که دشمن است.

نظام جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته باورش شد که دشمن امپریالیسم است اما در واقع فقط یک دشمن فرضی برای تقویت راهبردهای سیاسی و اقتصادی امپریالیسم بود.

هر قدرتی که بخواهد در کورس رقابت برتری قرار بگیرد برای آزمودن و پخته شدن دشمن فرضی را طراحی می کند.
بدا به حال دشمن فرضی که خود را واقعی فرض کرده باشد.

در نتیجه این فرض از واقعیت،توهم تقابل با امپریالیسم موجب تضعیف خود و موجب تقویت اسراییل به نمایندگی از غرب شد.

نظام جمهوری اسلامی بجای اجرای فن بدل ، در جهت تقویت بنیه های سیاسی ، اقتصادی و نظامی ، در توهم مبارزه با استکبار آب زیر پوست خود انداخت.

بنابراین طی ۴۵ سال صرفا هزینه بالای هزینه تنها به گمان صدور انقلاب حهانی ؛

و اینک پایان نقش دشمن فرضی با کلی خسارت...

shargh.jpg
مرگ مبهم در اکباتان، جنازه های مادر و دختر آنقدر در گرما ماندند تا نابود شدند
12topA.jpg
تغییر باورها در سایه شکاف عمیق اعتماد بین مردم و حکومت

