او افزود که لحن اخیر بعضی از مقام‌های ایرانی مفید نبوده است و بار دیگر تأکید کرد که دولت لبنان و نیروهای مسلح آن منحصرا مسئول حفاظت از همه شهروندان خود هستند.

علی لاریجانی بعد از دیدار با آقای عون در یک کنفرانس خبری در بیروت گفت که «هر کشوری حق دارد برای آینده خودش تصمیم بگیرد» و خطاب به لبنانی‌ها گفت «ما دخالتی در تصمیم‌گیری شما نداریم. آمریکا برای شما طرح آورده و ما طرحی برای شما نیاوردیم.»

آقای لاریجانی گفت: «مقاومت سرمایه ملی شما و کل کشورهای اسلامی است. می‌خواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن را تغییر بدهند. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد. دوست شما کسی است که مقابل اسرائیل مقاومت کرد. قدر دوست خود را بدانید و جای دوست و دشمن را اشتباه نگیرید. مراقب باشد اسرائیل کاری را که از طریق جنگ نتوانست اجرا کند از طریق دیگر به شما تحمیل کند.»

سفر آقای لاریجانی به بیروت در شرایطی انجام می‌شود که به دلیل حمایت دولت لبنان از خلع سلاح حزب‌الله، مهم‌ترین گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در منطقه، روابط دو کشور تحت‌تأثیر قرار گرفته است. او از عراق عازم لبنان شده است.

علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا گفته بود که «خلع سلاح حزب‌الله موفقیت‌آمیز نخواهد بود» و از رهبران لبنان خواست که این طرح را رد کنند.

دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی ایران پیش از سفر به بیروت گفته بود که حامل پیام‌هایی، از جمله برای مقام‌های لبنان است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سفر به لبنان به طور معمول با رهبر و فرماندهان حزب‌الله دیدار می‌کنند.