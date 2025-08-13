Wednesday, Aug 13, 2025

صفحه نخست » پیام صریح رئیس‌جمهور لبنان به لاریجانی

lebanon.jpgدوستی جمهوری اسلامی باید با همه لبنانی‌ها باشد نه فقط از طریق حزب‌الله

بی بی سی - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، در دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در بیروت هرگونه دخالت در امور داخلی این کشور از سوی «هر گروهی» را غیرقابل قبول خوانده است.

رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با آقای لاریجانی گفت که هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح یا تکیه بر حمایت خارجی را ندارد.

آقای عون همچنین درباره دخالت خارجی در امور داخلی لبنان هشدار داد و گفت که این کشور از همکاری با ایران استقبال می‌کند، اما تنها در چارچوب حاکمیت ملی و احترام متقابل.

او گفت: «دوستی که ما با ایران به دنبال آن هستیم باید با همه لبنانی‌ها باشد، نه فقط از طریق یک گروه یا بخش خاص.»

او افزود که لحن اخیر بعضی از مقام‌های ایرانی مفید نبوده است و بار دیگر تأکید کرد که دولت لبنان و نیروهای مسلح آن منحصرا مسئول حفاظت از همه شهروندان خود هستند.

علی لاریجانی بعد از دیدار با آقای عون در یک کنفرانس خبری در بیروت گفت که «هر کشوری حق دارد برای آینده خودش تصمیم بگیرد» و خطاب به لبنانی‌ها گفت «ما دخالتی در تصمیم‌گیری شما نداریم. آمریکا برای شما طرح آورده و ما طرحی برای شما نیاوردیم.»

آقای لاریجانی گفت: «مقاومت سرمایه ملی شما و کل کشورهای اسلامی است. می‌خواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن را تغییر بدهند. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد. دوست شما کسی است که مقابل اسرائیل مقاومت کرد. قدر دوست خود را بدانید و جای دوست و دشمن را اشتباه نگیرید. مراقب باشد اسرائیل کاری را که از طریق جنگ نتوانست اجرا کند از طریق دیگر به شما تحمیل کند.»

سفر آقای لاریجانی به بیروت در شرایطی انجام می‌شود که به دلیل حمایت دولت لبنان از خلع سلاح حزب‌الله، مهم‌ترین گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در منطقه، روابط دو کشور تحت‌تأثیر قرار گرفته است. او از عراق عازم لبنان شده است.

علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا گفته بود که «خلع سلاح حزب‌الله موفقیت‌آمیز نخواهد بود» و از رهبران لبنان خواست که این طرح را رد کنند.

دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی ایران پیش از سفر به بیروت گفته بود که حامل پیام‌هایی، از جمله برای مقام‌های لبنان است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سفر به لبنان به طور معمول با رهبر و فرماندهان حزب‌الله دیدار می‌کنند.

بعضی از منابع خبری عربی گفته‌اند که یوسف راجی،‌ وزیر خارجه لبنان، با آقای لاریجانی در این سفر دیدار نخواهد کرد.

انتقاد رسانه‌های مخالف حزب‌الله در لبنان

همزمان رسانه‌های مخالف حزب‌الله در لبنان به شدت از «دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی لبنان»، انتقاد کرده‌اند.

شبکه تلویزیونی المر لبنان (ام‌تی‌وی) که اغلب منتقد حزب‌الله است، شب گذشته گزارش داد که سفر علی لاریجانی «در بحبوحه اظهارات ایران مبنی بر ادامه حمله به حاکمیت لبنان» صورت می‌گیرد.

اعتراض مقام‌های لبنان به اظهارات علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است که گفته بود «خلع سلاح حزب‌الله موفقیت‌آمیز نخواهد بود» و از رهبران بیروت خواست که این طرح را رد کنند. همچنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران هم خلع سلاح حزب‌الله را یک «رویای وهم‌آلود» توصیف کرد.

شبکه ام‌تی‌وی پرسیده است که آیا سفر آقای لاریجانی با هدف «میانجیگری برای آتش‌بس» است یا برای «ریختن بنزین روی آتش» انجام می‌شود.

وجدی عریضی، روزنامه‌نگار لبنانی، به این کانال خبری گفت که این اظهارات «نقض آشکار حاکمیت لبنان» است و «خواستار احضار سفیر ایران و عذرخواهی او قبل از سفر لاریجانی شد.»

او گفت: «حزب‌الله پس از فروپاشی گروه‌های نیابتی منطقه‌ای ایران، تنها کارت در دست ایران است. بنابراین، تلاش می‌کند تا در مذاکرات با ایالات متحده مانور دهد و از سلاح‌های خود برای دستیابی به دستاوردهایی به هزینه لبنان استفاده کند.»

به گفته این روزنامه‌نگار «دولت لبنان تصمیم نهایی را در مورد مسئله خلع سلاح گرفته است و تحت هیچ گونه ارعاب یا تحریک خیابانی عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

روزنامه خصوصی لواء، نشریه دیگری مخالف حزب‌الله، نیز در برخی از گزارش‌ها و یادداشت‌هایش به شدت از ایران انتقاد کرده است.

در مقاله‌ای که روز گذشته منتشر شد، این روزنامه سفر علی لاریجانی را «تحریک‌آمیز» توصیف کرد و اظهارات مقامات ایرانی را «رد آشکار حاکمیت دولت و دخالت آشکار در امور داخلی لبنان» خواند.

در این گزارش آمده است که سفر آقای لاریجانی «پیام سیاسی صریحی بود که در درون خود چالش آشکاری را برای تصمیم دولت لبنان برای محدود کردن مالکیت سلاح به دولت» به همراه داشت.

در این مقاله ادعا شده است که «رد» لبنانی‌ها از سفر او «محدود به مخالفان محور تهران» نبوده، بلکه «چهره‌های مستقل ملی» را نیز شامل می‌شود.

این مقاله افزود که حمایت ایران از حزب‌الله برای حفظ سلاح‌هایش «به‌وضوح نشان دهنده اصرار ایران بر حفظ کارت لبنان و ادامه تبدیل این کشور به بستری برای پروژه‌های منطقه‌ای خود است.»

این روزنامه در یک در مقاله دیگر «رهایی از سلطه ایران» را فرصتی برای لبنان توصیف کرده است.

این مقاله بحران مزمن برق لبنان را به بیش از یک دهه سوء مدیریت در وزارت انرژی تحت رهبری متحدان حزب‌الله مرتبط دانست و آن را با سایر کشورهای تحت نفوذ ایران، از جمله عراق، سوریه، یمن و خود ایران، مشابه دانست.

این گزارش استدلال کرده که پروژه منطقه‌ای ایران «کشورهایی را که زمانی مرفه بودند، فقیر و بی‌ثبات کرده است» و نوشت که لبنان باید از فرصت فعلی برای رهایی از نفوذ ایران استفاده کند.

