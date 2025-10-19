فاکس‌نیوز به نقل از مقام‌های رسمی آمریکایی گزارش داد که سرویس مخفی این کشور یک سکوی شکار مشکوک را کشف کرده است که به محل خروج دونالد ترامپ از هواپیمای ریاست‌جمهوری در فرودگاه بین‌المللی پالم‌بیچ فلوریدا دید مستقیم دارد.

کش پاتل، رییس پلیس فدرال، نهادی که هدایت تحقیقات در این باره را بر عهده دارد، اعلام کرد که هنوز هیچ ارتباطی میان این سکوی شکار و فرد یا افراد مشخصی شناسایی نشده است.

او همچنین درباره نحوه شناسایی این مکان گفت: «پنج‌شنبه پیش از بازگشت رییس‌جمهور به وست پالم‌بیچ، سرویس مخفی در جریان آماده‌سازی‌های پیشگیرانه امنیتی متوجه چیزی شبیه به یک سکوی شکار مرتفع شد که در خط دید محل فرود هواپیمای ریاست‌جمهوری قرار داشت. هیچ فردی هم در آن محل حضور نداشت.»

به گفته او نیروهای اف‌بی‌آی برای جمع‌‌آوری شواهد به صحنه اعزام شدند و تجهیزات و توانمندی‌های تحلیل داده‌های تلفن همراه نیز فعال شده‌اند.

آنتونی گوگلِیلمی، رییس بخش ارتباطات سرویس مخفی آمریکا نیز تایید کرد که این نهاد «به‌طور نزدیک» با اف‌بی‌آی و همچنین نیروهای انتظامی شهر پالم‌بیچ همکاری می‌کند.

او در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز تاکید کرد که این اتفاق هیچ تاثیری بر برنامه‌های از پیش‌تعیین‌شده تیم ریاست‌جمهوری نداشت و هیچ فردی در محل حاضر یا دخیل نبود.

گوگلیلمی این حادثه نشانه‌ای از اهمیت لایه‌های متعدد تدابیر امنیتی پلیس مخفی آمریکا برشمرد و گفت که امکان ارائه جزئیات بیشتر درباره این موضوع را ندارد.

یک منبع انتظامی به این رسانه گفت که به نظر می‌رسد این سکو «ماه‌ها پیش» برپا شده باشد.

اواخر شهریور سال گذشته، حدود پنج ماه پیش از آغاز دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، گزارش‌هایی درباره تیراندازی در اطراف زمین گلف متعلق به او در پالم‌بیچ فلوریدا منتشر شد و در پی آن اف‌بی‌آی اعلام کرد که فردی به نام رایان روث را به عنوان مظنون به برنامه‌ریزی برای سوء قصد به ترامپ دستگیر کرده است.

رایان روث اوایل مهر همان سال از سوی دادستان کل آمریکا به تلاش برای ترور ترامپ از طریق یک سنگر تک‌تیراندازی که در میان بوته‌ها کنار یک حصار برپا کرده بود، متهم شد. پیش از آن نیز ترامپ در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی‌اش در ایالت پنسیلوانیا مورد سوء قصد قرار گرفته بود.