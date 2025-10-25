رحیم قمیشی



دوستم در یکی از بلاد کفر و فساد (!) زندگی می‌کند. همان بلادی که بیش از چهار دهه است جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مسلمانش نموده و به راه راست هدایتش کند.

چندی پیش یکی از فرزندانم لازم بود به حساب دانشگاهی در آنجا ۱۲۰ دلار واریز نماید، تا امکان پذیرشش را بررسی کنند.

از همان دوست بلاد کفرنشینم خواستم لطف کند و به‌جای ما، ۱۲۰ دلار را واریز نماید، تا در اولین فرصت به‌طریقی تامینش کنم.

دوستم با خوش‌رویی پذیرفت و پول را برای دانشگاه واریز نمود.



می‌دانستم ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ممکن است یک ماه طول بکشد تا بخواهم از طریق واسطه‌ها ۱۲۰ دلار را به دست آن دوستم برسانم، اما جالب است بدانید، یک سال گذشته و این کار هنوز انجام نشده!

صرفنظر از بزرگواری دوستم که می‌گوید نیازی به آن ۱۲۰ دلار ندارد و آن را به‌حساب یک دعوت شام از ما گذاشته، مانع مهم دیگری که او ذکر می‌کند این‌ است؛

"- اگر این ۱۲۰ دلار به حساب من واریز شود و منشأ آن نامعلوم باشد، هزار دردسر برایم درست می‌شود، من به دولت باید پاسخگو باشم، این ۱۲۰ دلار از کجا آمده، برای چه واریز شده، آیا قبلاً مالیاتش پرداخت شده، آیا بعداً مالیاتش را می‌دهم، چرا آمده، کجا می‌خواهد برود، و گر نه من می‌شوم یک خلافکار، یک متهم، یک قاچاقچی پول، برای ۱۲۰ دلار من باید پاسخگو باشم!"



و من اخبار معمولی (و نه پشت پرده) را در کشور اسلامی می‌خوانم، همان که قرار است انقلابش را به همه جهان صادر کند؛

بانک آینده پانصد هزار میلیارد تومان بدهی داشته که ضمن ادغام در بانک ملی، تمام بدهی‌هایش حذف شدند!

نه هزار میلیارد تومان

نه ده هزار میلیارد تومان

نه پنجاه هزار

پانصد هزار میلیارد تومان!!

فساد تار و پود مملکت اسلامی را گرفته.

نه کسی جرأت دارد بپرسد این همه پول کجا رفته.

نه کسی جرأت دارد بپرسد چرا اتفاق افتاده؟

نه کسی قرار است به مردم پاسخگو باشد!