مقدمه

فساد اقتصادی و مدیریتی در حاکمیت ولایی پدیده‌ای فراگیر پایدار است که نمی‌توان آن را صرفاً به بی‌قانونی یا ضعف نظارت نسبت داد. در نظام ولایی، ایدئولوژی دینی و تمرکز قدرت در نهاد رهبری موجب شده است فساد به بخشی از عقلانیت سیاسی بدل شود. گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ ایران را در رتبه ۱۴۹ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. این جایگاه پایین، بازتاب ساختارهایی است که عملاً پاسخگویی را از نهادهای ولایی حذف کرده‌اند. در گزارش رسمی دیوان محاسبات (۱۴۰۲) بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان «انحراف مالی» در شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی ثبت شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که فساد نه تصادفی، بلکه بخشی از ساختار و گفتمان بقا در ساختار قدرت است.

پرسش اصلی این گزارش چنین است: چگونه فساد در نظام ولایی از سطح اداری به سطح فرهنگی و مدیریتی ارتقا یافته و چه سازوکارهایی موجب بازتولید آن می‌شوند؟

پیدایش فساد (۱۳۵۷-۱۳۷۶)

در دهه‌های نخست پس از سرنگونی رژیم پهلوی، مفاهیم «غنیمت» و «امانت» در اقتصاد به‌تدریج درهم آمیختند.

اموال خصوصی و شرکت‌های صنعتی به نام مستضعفان مصادره و به بنیادها واگذار شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۸)، بیش از ۷۰ درصد صنایع بزرگ بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ به نهادهای ولایی منتقل شدند. این نهادها به‌دلیل نبود نظارت مالی، به کانون‌های قدرت اقتصادی تبدیل شدند.

نمونه‌های برجسته:

بنیاد مستضعفان (دارایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار، منبع: Reuters, 2019)

ستاد اجرایی فرمان امام (مالک بیش از ۳۰۰ شرکت، منبع: Reuters Investigation, 2013)

آستان قدس رضوی (معاف از مالیات، منبع: بودجه عمومی ۱۴۰۳)

در این دوره، مرز میان منابع عمومی و خصوصی از میان رفت و فساد در پوشش اهداف انقلابی مشروعیت یافت.

گسترش فساد نهادی (۱۳۷۶-۱۳۹۸)

با گسترش پروژه‌های عمرانی و خصوصی‌سازی، نهادهای نظامی و امنیتی وارد اقتصاد شدند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۰) نشان می‌دهد بیش از نیمی از پروژه‌های بزرگ بدون مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار شده است.

نمونه‌های مستند و مهم:

پرونده بابک زنجانی (۲۰۱۳): سوءاستفاده از درآمد نفتی در شبکه‌ای متصل به نهادهای امنیتی.

پرونده فولاد مبارکه (۱۴۰۱): تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی طبق گزارش رسمی مجلس.

پرونده تخصیص ارز دولتی (۱۳۹۷): فساد سیستماتیک در بانک مرکزی و وزارت صمت.

در این دوره، فساد به سازوکار اصلی تخصیص منابع تبدیل شد و «وفاداری» جایگزین «صلاحیت» گردید.