۱. مقدمه
تورم در ایران پدیدهای نهادینه، مزمن و ساختاری است که نه تنها تحت تأثیر شوکهای کوتاهمدت، بلکه بر پایه ساختار نهادی، اقتصادی و سیاسی شکل میگیرد. افزایش قیمت سوخت، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه مزمن و فساد سیستماتیک، حلقههای بازتولید تورم را تقویت میکنند. این گزارش با تکیه بر مدل تحلیلی تورم ساختاری( Structural Inflation Models) ، مسیر علیتی تورم ایران را تحلیل کرده و نقش فساد و رانت گسترده در تثبیت آن را بررسی میکند. هدف، ارائه تحلیلی عمیق و نظریهمحور از فرآیندهای تورمی و نهادی ایران است.
۲. چارچوب نظری: مدلهای تورم ساختاری
مدل تورم ساختار(Structural Inflation) بر این فرض استوارند که تورم، تنها نتیجه افزایش نقدینگی یا تقاضای کل نیست، بلکه از ساختار تولید، هزینهها، انتظارات اقتصادی، و نهادههای نهادی و توزیعی ناشی میشود. این مدلها به ویژه در اقتصادهای فساد-رانتی و نفتی کاربرد دارند، جایی که کسری بودجه، فساد سیستماتیک و تخصیص غیرشفاف منابع، حلقههای بازتولید تورم را ایجاد میکنند. در این چارچوب، شوکهای کوتاهمدت، مانند افزایش قیمت سوخت یا نوسانات ارزی، میتوانند تورم را تشدید کنند، اما بدون اصلاح نهادی، اثرات آن موقتی و غالباً مخرب خواهد بود.
۳. مسیر علیتی تورم در ایران
۳.۱ کسری بودجه مزمن
اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی و انرژی یارانهای وابسته است. کسری بودجه مزمن، ناشی از عدم تنوع درآمدها و تخصیص غیرشفاف و رانتی منابع، فساد گسترده، اولین محرک فشار نقدینگی و تورم است.
۳.۲ فساد ساختاری - سیستماتیک مالی-مدیریتی ساختاری و رانتپرازی
رانت و مالی-مدیریتی ساختاری در تخصیص منابع انرژی، یارانهها و ارز ترجیحی باعث میشود درآمدهای حاصل از اصلاحات اقتصادی به شبکههای خاص منتقل شود. این امر اثرات مولد اصلاحات را محدود و فشار اقتصادی بر تولید و خانوارها را افزایش میدهد.
۳.۳ افزایش هزینه تولید و تورم هزینهای
افزایش قیمت انرژی، سوخت و نهادهها به همراه فساد و رانت، موجب افزایش هزینه تولید میشود. صنایع انرژیبر و حملونقل بیشترین آسیب را متحمل میشوند و تورم هزینهای تثبیت میشود.
۳.۴ کاهش ارزش پول ملی و تورم وارداتی
کسری بودجه و سوءتخصیص منابع منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود. افزایش تقاضا برای ارز خارجی و داراییهای قابل تبدیل به ارز، تورم وارداتی را تقویت میکند و فشار بر قیمت کالاهای نهایی افزایش مییابد.
۳.۵ تثبیت تورم ساختاری و انتظارات تورمی
ترکیب تورم هزینهای و وارداتی، همراه با بیاعتمادی عمومی و عدم شفافیت نهادی، انتظارات تورمی را تثبیت میکند. خانوارها و بنگاهها برای مقابله با افزایش قیمتها رفتارهای احتکاری و پیشدستانه اتخاذ میکنند و تورم ساختاری پایدار میشود.
۳.۶ بازتولید کسری بودجه
تورم ساختاری موجب کاهش قدرت خرید خانوارها و درآمدهای مالیاتی واقعی دولت میشود. همزمان، هزینههای جبرانی و افزایش دستمزدها فشار بودجهای را بیشتر میکنند و کسری بودجه بازتولید میشود. این چرخه، تورم را به یک پدیده مزمن و تداومیابنده تبدیل میکند.
۴. شواهد تاریخی و تجربی تورم در ایران
تجارب دهههای اخیر ایران، مسیر علیاتی و نقش فساد و رانت در تورم ساختاری را تأیید میکنند:
۱۳۹۲: حذف یارانه انرژی - تورم نقطهای ~۳۴٪؛ تخصیص منابع به شبکههای رانتی و فشار اقتصادی بر خانوارها.
۱۳۹۷: نوسانات شدید نرخ ارز - تورم سالانه >۴۰٪؛ فساد ارزی و رانت واردات، کاهش ارزش پول ملی و فشار تورم وارداتی.
۱۳۹۸: افزایش ناگهانی قیمت سوخت - تورم ماهانه ~۱۵٪؛ سوءتخصیص درآمدهای سوخت به نهادهای نزدیک به قدرت و تشدید شکاف طبقاتی.
۱۳۹۹-۱۴۰۰: کسری بودجه مزمن و چاپ پول - تورم سالانه ~۳۶٪؛ استمرار رانت و فشار بر منابع ارزی، بازتولید چرخه تورم.
۱۴۰۲: شوکهای ارزی و محدودیت صادرات نفتی - تورم نقطهای ~۵۰٪؛ فساد در تخصیص درآمدهای ارزی و تثبیت انتظارات تورمی.
این شواهد نشان میدهند که تورم در ایران با حلقههای بازتولید کسری بودجه، فساد سیستماتیک، رانتپرازی و ناپایداری ارزی همواره ادامه یافته است.
۵. تحلیل نهایی و پیامدهای نهادی
تورم ساختاری ایران، ترکیبی از ناکارآمدی سازمانی-مدیریتی، کاستی های نهادی، فساد گسترده و سیاستهای کوتاهمدت است. هرگونه اصلاح اقتصادی، از جمله افزایش قیمت سوخت یا شوکهای پولی، بدون شفافیت، پاسخگویی و رانتزدایی، نمیتواند تورم و کسری بودجه را مهار کند. تنها با اصلاح نهادی، بازسازی شفافیت و پاسخگویی و حذف رانت سیستماتیک است که امکان شکستن چرخه تورم ساختاری وجود دارد.
۶. جمعبندی
تورم ایران پدیدهای ساختاری و پایدار است که ناشی از تعامل کسری بودجه مزمن، فساد مالی-مدیریتی ساختاری سیستماتیک و رانتپرازی با نوسانات نرخ ارز و فشار هزینهای است. مدل تورم ساختاری مدل تورم ساختار(Structural Inflation) نشان میدهند که شوکهای کوتاهمدت بدون اصلاح نهادی، تنها تورم را تشدید و کسری بودجه را بازتولید میکنند. تجارب تاریخی و شواهد تجربی تایید میکنند که شفافیت، فسادزدایی، پاسخگویی و حذف رانت، پیششرط هر سیاست موفق مهار تورم در ایران هستند.
