۱. مقدمه

تورم در ایران پدیده‌ای نهادینه، مزمن و ساختاری است که نه تنها تحت تأثیر شوک‌های کوتاه‌مدت، بلکه بر پایه ساختار نهادی، اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سوخت، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه مزمن و فساد سیستماتیک، حلقه‌های بازتولید تورم را تقویت می‌کنند. این گزارش با تکیه بر مدل تحلیلی تورم ساختاری( Structural Inflation Models) ، مسیر علیتی تورم ایران را تحلیل کرده و نقش فساد و رانت گسترده در تثبیت آن را بررسی می‌کند. هدف، ارائه تحلیلی عمیق و نظریه‌محور از فرآیندهای تورمی و نهادی ایران است.

۲. چارچوب نظری: مدل‌های تورم ساختاری

مدل‌ تورم ساختار(Structural Inflation) بر این فرض استوارند که تورم، تنها نتیجه افزایش نقدینگی یا تقاضای کل نیست، بلکه از ساختار تولید، هزینه‌ها، انتظارات اقتصادی، و نهاده‌های نهادی و توزیعی ناشی می‌شود. این مدل‌ها به ویژه در اقتصادهای فساد-رانتی و نفتی کاربرد دارند، جایی که کسری بودجه، فساد سیستماتیک و تخصیص غیرشفاف منابع، حلقه‌های بازتولید تورم را ایجاد می‌کنند. در این چارچوب، شوک‌های کوتاه‌مدت، مانند افزایش قیمت سوخت یا نوسانات ارزی، می‌توانند تورم را تشدید کنند، اما بدون اصلاح نهادی، اثرات آن موقتی و غالباً مخرب خواهد بود.

۳. مسیر علیتی تورم در ایران

۳.۱ کسری بودجه مزمن

اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی و انرژی یارانه‌ای وابسته است. کسری بودجه مزمن، ناشی از عدم تنوع درآمدها و تخصیص غیرشفاف و رانتی منابع، فساد گسترده، اولین محرک فشار نقدینگی و تورم است.

۳.۲ فساد ساختاری - سیستماتیک مالی-مدیریتی ساختاری و رانت‌پرازی

رانت و مالی-مدیریتی ساختاری در تخصیص منابع انرژی، یارانه‌ها و ارز ترجیحی باعث می‌شود درآمدهای حاصل از اصلاحات اقتصادی به شبکه‌های خاص منتقل شود. این امر اثرات مولد اصلاحات را محدود و فشار اقتصادی بر تولید و خانوارها را افزایش می‌دهد.