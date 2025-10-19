روپرت مرداک، صاحب امپراطوری رسانهای(صدها رسانه اعم از شبکه تلویزیونی و روزنامه و ...) گفت:
«اگرمن اعلام کنم که رئیس جمهور آمریکامرد.برایش خیلی زمان میبرد تا ثابت کند زنده است».
این نشانه قدرت رسانه است.
همه ما در برابر اینکه فحش و ناسزا بشنویم حساسیم. خیلی چیزها را حاضریم تحمل کنیم اما فحش را نه.
بهخصوص اینکه درس هم خوانده باشیم و یک نفر پیداشه بگوید مرتیکه بیسواد!!! اماواقعیت اینه که مابیسوادیم.
حوزههای انتخابهای بسیار مهمی وجود دارد که ما باید سواد داشته باشیم اما نظام رسمی و غیررسمی آموزشوپرورش در کشور ما در غفلت غیرعمدی یادرسکوت عمدی بسر میبرد: سه مورد از مهمترین حوزههای بیسوادی عبارتند از: سوادرسانه، سوادجنسی، سواد مالی
🔹تعریف سواد رسانه:
• توانایی دستیابی به اطلاعات از رسانههای مختلف
• درک و تحلیل منتقدانه اطلاعات دریافتی از رسانهها
• و خلق پیام مؤثر برای ارسال در رسانهباهدف تأثیرگذاری برمخاطب
یک اصل کلیدی درفهم پشت پرده: برخلاف آنچه فکرمیکنيم رسانهها آیینه نیستند که دنیارابازتاب دهند. رسانهها، اخبار را منتقل نمیکنند بلکه آناراشکل داده و میسازند. اطلاعات را دستکاری میکنند. و فقط بخشی از واقعیت را منعکس میکنند. چرا؟ چون دنبال حقیقت نیستند بلکه دنبال قدرت هستند. آنها ذاتاً با قدرت گره خوردهاند.
محتوای رسانهها عموماً در خدمت یک جریان فکری یا گروه سیاسی یا طبقه اجتماعی است. و سواد رسانهای یک نوع مهارت ادراکی است که میتواند با نگاه انتقادی (موشکافانه) از بین رسانههای مختلف که هر کدام منافع و جهتگیریهای خودشان را دنبال میکنند به حقیقت برسد.
دراصل سواد رسانهای، شناخت یک حقیقت از بین هزاران دروغ و تحریف است.
تبدیل مخاطب منفعل به منتقد: باور کنیم که هدف هیچکدام از رسانهها،کشف حقیقت نیست بلکه خدمت به گروه/اندیشه/طبقه خاصی است، بایداستراتژی مطالعه ونگاه انتقادی را در پیش بگیریم برای تبدیل شدن به تماشاگر منتقد بایداین سه سؤال راازخود بپرسیم:
۱. چه کسی این پیام را خلق کرده است و چرا این پیام ارسال شده است؟ (هدف او چه بوده است؟)
۲. چه ارزشها و دیدگاههایی را در این پیام به صورت پنهان جاسازی و تبلیغ کردهاند؟
۳. احتمالاً چه بخشهایی از واقعیت حذف شده و چه بخشهایی از واقعیت برجستهسازی شده است؟
فراموش نکنیم: سواد رسانهای یکی ازمهمترین تفاوتهای یک فرد فرهیخته و یک تحصیلکرده است. شمامیتوانید فوق دکترا از هاروارد داشته باشید اما ... بیسواد باشید!
ح-درویشی - کانال قلم بیداری
