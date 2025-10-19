تردیدی وجود ندارد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با طرح صلح خود برای نوار غزه کاری را انجام داده که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نه تنها سلف او جو بایدن، بلکه سازمان ملل و اتحادیهٔ اروپا نیز از انجام آن ناتوان بوده‌اند. بدون شک، روش خشن و قاطعانهٔ او در این امر مؤثر بوده است، اما دستاورد واقعی ترامپ در جای دیگری نهفته است. او توانست بر دولت اسرائیل فشار وارد کند، و آشکارا این فشار به‌قدری زیاد بود که توانست نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، را وادار سازد تا بابت حملهٔ هوایی اسرائیل به دوحه، شخصاً از امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، عذرخواهی تلفنی کند -- امری که تا آن زمان غیرقابل تصور بود.

ترامپ ابزارهای فشار مؤثری بر اسرائیل در اختیار داشت، از جمله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا و حمایت دیپلماتیکی که اسرائیلِ رو‌به‌انزوا به آن وابسته بود. با این حال، گروه حماس احتمالاً در برابر تهدید او مبنی بر تبدیل غزه به «جهنم روی زمین» واکنش چندانی نشان نداد، زیرا اسرائیل پیش از آن نیز در نوار غزه عملاً جهنمی برپا کرده بود، و اسلام‌گرایان افراطی که به شهادت و ورود مستقیم به بهشت باور دارند، با تهدیدهای نابودی چندان مرعوب نمی‌شوند. در واقع، این فشار تقریباً از سوی همهٔ قدرت‌های مهم منطقه -- از مصر گرفته تا عربستان سعودی، قطر و ترکیه (دو کشور آخر، تنها حامیان باقی‌ماندهٔ حماس پس از عقب‌نشینی ایران و نابودی «محور مقاومت» توسط اسرائیل) -- بود که حماس را به عقب‌نشینی واداشت. این ائتلاف به‌روشنی به گروه تروریستی فهماند که اگر عقب‌نشینی نکند، دیگر هیچ حمایتی از هیچ‌کجا دریافت نخواهد کرد.

در همین نکته است که باید نخستین دستاورد واقعی ترامپ در ارتباط با جنگ غزه را دید: او بود که این ائتلاف را گرد هم آورد و واداشت تا با وحدت و صراحتی بی‌سابقه علیه حماس موضع بگیرند. موفقیت او در این زمینه به این دلیل بود که برای نخستین بار از اکتبر ۲۰۲۳ طرحی برای پایان نه‌تنها جنگ جاری، بلکه کل مسئلهٔ غزه ارائه داد که تا حدی واقع‌بینانه و در بعضی جهات سازنده بود.

گام نخست در این طرح -- درخواست آزادی همهٔ گروگان‌های زنده و تحویل اجساد کشته‌شدگان -- تفاوت آشکاری با اقدامات پیشین داشت، زیرا به تاکتیک فرسایشی «سالمی» که هم حماس و هم دولت نتانیاهو تا آن زمان با آن هرگونه توافق را بی‌پایان کرده بودند، خاتمه داد. افزون بر آن، در طرح ترامپ برای نخستین بار به‌صراحت آمده است که حماس باید نه‌تنها خلع سلاح شود، بلکه در آینده هیچ نقشی در نوار غزه و عملاً در کل منطقه نداشته باشد. این خواسته پیش‌تر تنها از سوی برخی بازیگران مانند اسرائیل مطرح شده بود، نه از سوی ائتلافی متشکل از آمریکا و کشورهای منطقه، از جمله حامیان سابق حماس.

اما نکتهٔ اساسی، دیدگاه طرح در مورد آیندهٔ غزه است: ادارهٔ منطقه توسط نمایندگان بومی جامعهٔ مدنی فلسطین، بدون دخالت بازیگران نهادی پیشین -- از جمله تشکیلات خودگردان فلسطین -- تحت نظارت هیئتی بین‌المللی و با مشارکت فعال کشورهای عربی.

بسیاری از جنبه‌های این طرح هنوز مبهم و نامشخص‌اند (از جمله نحوهٔ خلع سلاح حماس، شکل ادارهٔ غزه و سطح مشارکت کشورهای منطقه)، اما برای نخستین بار مسیری ترسیم شده که فراتر از طرح‌های صرفاً ویرانگر پیشین (مانند «طرح ریویرا»ی ترامپ یا اشغال دائم) است و می‌تواند چشم‌اندازی واقع‌گرایانه‌تر برای آینده ایجاد کند.

این جهت‌گیری تازه، کشورهای منطقه را قانع کرد؛ بنابراین، این بار موفقیت ترامپ نه از تهدید و فشار، بلکه از طریق دیپلماسی کلاسیک حاصل شد.