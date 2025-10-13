Monday, Oct 13, 2025

iriUKR.jpgلاوروف: روسیه هیچ محدودیتی در همکاری‌های نظامی با ایران ندارد

ایران اینترنشنال - با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو هیچ محدودیتی در همکاری‌های فنی-نظامی با ایران ندارد و روسیه «به‌طور قانونی»، تجهیزات جنگی مورد نیاز تهران را در چارچوب همکاری نظامی دوجانبه تامین می‌کند.

اظهارات لاوروف دوشنبه ۲۱ مهر در پاسخ به سوالی درباره‌ احتمال ارسال سامانه‌های پدافند موشکی اس-۴۰۰ و هواپیماهای جنگنده به ایران بیان شد.

وزیر خارجه روسیه جزییاتی از تجهیزات مورد نیاز تهران که احتمالا از سوی مسکو تامین می‌شود، فاش نکرد.

این صحبت‌های لاوروف در شرایطی است که با فعال شدن مکانیسم ماشه به خواست دولت‌های اروپایی، سازمان ملل متحد تحریم‌های تسلیحاتی و سایر محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی را به‌دلیل برنامه هسته‌ای تهران بازگرداند.

روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمی‌شناسد.

انتقادهای مقامات تهران از مسکو

پیش از این برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، هیچ کمکی به تهران نکرد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ مهر تاکید کرد که روسیه در زمینه پزشکی «به هیچ وجه کمک نکرد» و در دیگر زمینه‌ها نیز کمکی به جمهوری اسلامی نکرد.

او افزود پیمان‌ها، تفاهم‌نامه‌های راهبردی، نظامی یا امنیتی با روسیه، هیچ‌گاه در عمل به درد جمهوری اسلامی نخورده‌اند.

دی‌ماه ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی و روسیه با هدف تقویت همکاری‌های بلندمدت، یک تفاهم‌نامه جامع راهبردی دوجانبه به امضا رساندند.

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوایل شهریورماه در گفت‌وگویی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر و جنگ قبل از آن میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، این تردید به وجود آمده بود که چرا اسرائیل دقیقا از مکان‌های تجهیزات پدافند هوایی ایران مطلع است.

او افزود که هم ارزیابی‌اش و هم اطلاعاتی که به او رسیده، حاکی است که «روس‌ها اطلاعات تمام مراکز پدافندی را به اسرائیلی‌ها داده بودند».

صدر با اشاره به آن‌چه که آن را «نامردی روسیه» خواند، تاکید کرد: «روس‌ها این جوری هستند.»

ترامپ: بعد از جنگ اوکراین می‌توانیم روی توافق با ایران هم کار کنیم

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، امروز در پارلمان اسرائیل با اشاره به خطر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و جلوگیری از آن با حمله در جنگ ۱۲ روزه گفت: «خیلی خوب آن‌ها را زدیم،‌ عجب ضربه‌ای بود؛ از این طرف و از آن طرف.»

او افزود: «اگر توافق صلحی با ایران امضا کنیم خیلی خوب می‌شود،‌ آن‌ها هم می‌خواهند.»

ترامپ درباره امکان از سرگیری برنامه اتمی جمهوری اسلامی اضافه کرد: «آخرین کاری که بخواهند بکنند این است،‌ اینکه بخواهند سوراخی در زیر کوه ایجاد کنند که ما برویم دوباره آن را بزنیم. آن‌ها این را نمی‌خواهند، می‌خواهند که در قدرت باقی بمانند.»

ترامپ گفت که باید اول تمرکز برای حل جنگ اوکراین باشد و بعد استیون ویتکاف و جرد کوشنر می‌توانند روی توافق با جمهوری اسلامی نیز کار کنند.

