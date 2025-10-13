لاوروف: روسیه هیچ محدودیتی در همکاری‌های نظامی با ایران ندارد

ایران اینترنشنال - با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو هیچ محدودیتی در همکاری‌های فنی-نظامی با ایران ندارد و روسیه «به‌طور قانونی»، تجهیزات جنگی مورد نیاز تهران را در چارچوب همکاری نظامی دوجانبه تامین می‌کند.

اظهارات لاوروف دوشنبه ۲۱ مهر در پاسخ به سوالی درباره‌ احتمال ارسال سامانه‌های پدافند موشکی اس-۴۰۰ و هواپیماهای جنگنده به ایران بیان شد.

وزیر خارجه روسیه جزییاتی از تجهیزات مورد نیاز تهران که احتمالا از سوی مسکو تامین می‌شود، فاش نکرد.

این صحبت‌های لاوروف در شرایطی است که با فعال شدن مکانیسم ماشه به خواست دولت‌های اروپایی، سازمان ملل متحد تحریم‌های تسلیحاتی و سایر محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی را به‌دلیل برنامه هسته‌ای تهران بازگرداند.

روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمی‌شناسد.

انتقادهای مقامات تهران از مسکو

پیش از این برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، هیچ کمکی به تهران نکرد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ مهر تاکید کرد که روسیه در زمینه پزشکی «به هیچ وجه کمک نکرد» و در دیگر زمینه‌ها نیز کمکی به جمهوری اسلامی نکرد.

او افزود پیمان‌ها، تفاهم‌نامه‌های راهبردی، نظامی یا امنیتی با روسیه، هیچ‌گاه در عمل به درد جمهوری اسلامی نخورده‌اند.

دی‌ماه ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی و روسیه با هدف تقویت همکاری‌های بلندمدت، یک تفاهم‌نامه جامع راهبردی دوجانبه به امضا رساندند.