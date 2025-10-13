یورونیوز - در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به همراه سران چند کشور برای بررسی طرح صلح و برنامههای پس از جنگ غزه وارد سرائیل شده است، اسرائیل در چهارچوب توافق آتشبس با حماس تمام ۲۰ گروگان زنده مانده را از صلیب سرخ تحویل گرفت.
گروگانهای آزاد شده پس از ۷۸۳ روز اسارت، در روز دوشنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) وارد اسرائیل شدند. نخست یک گروه ۷ نفری و بعد از آن ۱۳ نفر باقی مانده آزاد و به اسرائیل منتقل شدند.
گی گلبوآ-دلال و آلون اوهل، دو گروگان اسرائیلی آزادشده، دوشنبه ۲۱ مهر به بیمارستان رابین (بلینسون) در اسرائیل منتقل شدند. این دو در قالب توافق آتشبس میانجیگریشده از سوی آمریکا آزاد شدند. pic.twitter.com/ynf1KUz51T-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 13, 2025
انجمن خانوادههای گروگانها، سازمان مردمی که نماینده بسیاری از خانوادههای گروگانهاست، نام هفت گروگان آزاد شده گروه نخست را این گونه اعلام کرد:
هنوز اطلاعاتی دربارهٔ وضعیت جسمی گروگانهای آزاده شده منتشر نشده است، اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که گروگانهای بازگردانده شده به یک پایگاه نظامی در جنوب اسرائیل منتقل میشوند تا با خانوادههای خود دیدار کنند، سپس با بالگرد به بیمارستانهای اسرائیل منتقل خواهند شد.
در مجموع ۴۸ اسیر حماس قرار است آزاد شوند که ۲۰ نفر از آنها زندهاند. حماس اعلام کرده که ۲۰ گروگان زنده را در برابر آزادی بیش از هزار و ۹۰۰ زندانی فلسطینی در اسرائیل مبادله خواهد کرد. اسرائیل فهرست نامهای این ۲۰ گروگان را منتشر کرده است.
انتظار میرود ۲۵۰ فلسطینی که در زندانهای اسرائیل حکم حبس ابد یا طولانی دارند، همچنین هزار و ۷۰۰ نفر که در طول جنگ در نوار غزه بازداشت شدهاند، آزاد شوند.
تمایل ترامپ به توافق صلح با ایران و دفاع از خروج از توافق هستهای اوباما
آقای ترامپ در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد که ایران با «ضربهای قاطع و فلجکننده» مواجه شده و ایالات متحده موفق شده است «به فعالیت خطرناکترین کشور جهان پایان دهد و پروژه هستهای ایران را بهطور کامل متوقف کند.» وی افزود که «انعقاد توافق صلح با ایرانیان اقدامی بسیار مطلوب خواهد بود.»
NOW - Trump says Iran should "finally recognize Israel's right to existence... the state of Israel is strong, it will live and thrive forever!" pic.twitter.com/vqrNirvtkz-- Disclose.tv (@disclosetv) October 13, 2025
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایالات متحده همراه با اسرائیل در اوایل سال جاری، در جریان یک درگیری کوتاه، تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده بود.
آقای ترامپ در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل درباره ایران گفت: «آنها ضربههایی از این طرف و آن طرف خوردند، و عالی خواهد بود اگر بتوانیم با آنها به یک توافق صلح برسیم.» او افزود: «آیا از این بابت خوشحال نمیشوید؟ به نظر من عالی است، چون فکر میکنم آنها هم تمایل دارند.»
آقای ترامپ گفت که توپ اکنون در زمین تهران است تا هرگونه توافقی به نتیجه برسد. وی افزود: «هر وقت شما آماده باشید، ما هم آمادهایم.»
رئیس جمهوری آمریکا همچنین از تصمیم واشنگتن برای خروج یکجانبه از توافق برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در خصوص برنامه هستهای ایران منعقد شده بود و مدتها نقطه اختلاف در روابط اسرائیل با ایران بود، دفاع کرد.
آقای ترامپ گفت: «من توافق هستهای ایران را لغو کردم و از انجام این کار بسیار افتخار میکنم.»
دست دوستی با ایران
او خطاب به کنست افزود: «با این حال، حتی به ایران که رژیم آن مرگ و ویرانی زیادی در خاورمیانه ایجاد کرده است، دست دوستی و همکاری باز است.»
وی ادامه داد: «آنها میخواهند توافق کنند و ما خواهیم دید که آیا میتوانیم کاری انجام دهیم.»
ترامپ گفت: «نه ایالات متحده و نه اسرائیل هیچ خصومتی نسبت به مردم ایران ندارند. ما صرفاً میخواهیم در صلح زندگی کنیم.»
پمپبنزینهای آسمانی و تحسین بمبافکنهای آمریکایی در حمله به تاسیسات ایران
با این حال، رئیس جمهوری آمریکا مهارت و شجاعت نیروهای نظامی اسرائیل در جنگ هوایی ۱۲ روزه با ایران در ماه ژوئن را ستایش کرد و گفت که سرلشکر ایال زمیر، رئیس ستاد کل نیروهای ارتش اسرائیل «کار بزرگی انجام داد. مردم من از همکاری با شما لذت بردند. آنها بسیار خوب با یکدیگر کار کردند.»
ترامپ همچنین تأکید کرد که بسیاری از عوامل عملیاتی و دانشمندان برجسته ایرانی «از روی زمین محو شدهاند.»
وی با تحسین بمبافکنهای بی-۲ که در حمله به تأسیسات هستهای ایران استفاده شد، گفت: «فکر میکردم اینها هواپیماهای زیبایی هستند، اما نمیدانستم چنین کاری از آنها ساخته باشند.»
این هواپیماها همراه با ۱۰۰ فروند هواپیمای دیگر و ۵۲ هواپیمای سوخترسان که ترامپ آنها را «پمپبنزینهای آسمانی» نامید، در حمله به تأسیسات هستهای ایران شرکت داشتند.
ترامپ افزود که با همکاری اسرائیل و آمریکا، «خطرناکترین حامی تروریسم جهان» از دستیابی به سلاحهای هستهای باز داشته شد.
او بار دیگر مدعی شد که ایران اگر تأسیساتش مورد حمله قرار نمیگرفت، ظرف دو ماه یا کمتر به سلاحهای هستهای دست پیدا میکرد و کشورهای منطقه که از توافق آتشبس غزه حمایت کردند نیز چنین اقدامی انجام نمیدادند. او گفت: «ما ابر تهدید را از سر خاورمیانه و از اسرائیل کنار زدیم.»
ترامپ در پایان اظهار داشت: «این آخرین فرصت ما بود و برای من افتخار بود که در این مسیر کمک کردم.»
او اضافه کرد: «در لبنان، حزبالله نابود شده است و ما از رئیس جمهوری لبنان در تلاشهایش برای خلع سلاح حزب و ساختن کشوری که در صلح با همسایگان خود زندگی کند، حمایت میکنیم.»
آقای ترامپ با اشاره به غزه تأکید کرد که: «امنیت اسرائیل پس از خلع سلاح حماس دیگر به هیچ وجه در معرض تهدید نخواهد بود» و خاطرنشان کرد که «تمام منطقه با طرح خلع سلاح این جنبش موافقت کرده است و حماس دیگر تهدیدی نخواهد بود.»
رقص بر خاکسترِ مقاومت
جو امنیتی در همدان