یورونیوز - در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به همراه سران چند کشور برای بررسی طرح صلح و برنامه‌های پس از جنگ غزه وارد سرائیل شده است، اسرائیل در چهارچوب توافق آتش‌بس با حماس تمام ۲۰ گروگان زنده مانده را از صلیب سرخ تحویل گرفت.

گروگان‌های آزاد شده پس از ۷۸۳ روز اسارت، در روز دوشنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) وارد اسرائیل شدند. نخست یک گروه ۷ نفری و بعد از آن ۱۳ نفر باقی مانده آزاد و به اسرائیل منتقل شدند.

گی گلبوآ-دلال و آلون اوهل، دو گروگان اسرائیلی آزادشده، دوشنبه ۲۱ مهر به بیمارستان رابین (بلینسون) در اسرائیل منتقل شدند. این دو در قالب توافق آتش‌بس میانجی‌گری‌شده از سوی آمریکا آزاد شدند. pic.twitter.com/ynf1KUz51T -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 13, 2025

انجمن خانواده‌های گروگان‌ها، سازمان مردمی که نماینده بسیاری از خانواده‌های گروگان‌هاست، نام هفت گروگان آزاد شده گروه نخست را این گونه اعلام کرد:

هنوز اطلاعاتی دربارهٔ وضعیت جسمی گروگان‌های آزاده شده منتشر نشده است، اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که گروگان‌های بازگردانده شده به یک پایگاه نظامی در جنوب اسرائیل منتقل می‌شوند تا با خانواده‌های خود دیدار کنند، سپس با بالگرد به بیمارستان‌های اسرائیل منتقل خواهند شد.

در مجموع ۴۸ اسیر حماس قرار است آزاد شوند که ۲۰ نفر از آنها زنده‌اند. حماس اعلام کرده که ۲۰ گروگان زنده را در برابر آزادی بیش از هزار و ۹۰۰ زندانی فلسطینی در اسرائیل مبادله خواهد کرد. اسرائیل فهرست نام‌های این ۲۰ گروگان را منتشر کرده است.

انتظار می‌رود ۲۵۰ فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل حکم حبس ابد یا طولانی دارند، همچنین هزار و ۷۰۰ نفر که در طول جنگ در نوار غزه بازداشت شده‌اند، آزاد شوند.