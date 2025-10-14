Tuesday, Oct 14, 2025

صفحه نخست » خشم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از صحبت‌های ترامپ در پارلمان اسرائیل

trumpfs.jpgایران اینترنشنال - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، صحبت‌های دونالد ترامپ درباره ایران در پارلمان اسرائیل را «اتهام‌هایی بی‌اساس و شرم‌آور» خواند و تاکید کرد که آمریکا برای اتهام‌زنی به دیگران «صلاحیت اخلاقی» ندارد.

در بخشی از این بیانیه به نام بردن از قاسم سلیمانی در مراسم روز دوشنبه پارلمان اسرائیل اشاره شده و آمده است که جمهوری اسلامی «ترور آن بزرگمرد را نه می‌بخشد، نه فراموش می‌کند.»

این اصطلاح معمولا از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و در واکنش به کشتار منتقدان به‌دست ماموران جمهوری اسلامی یا با احکام قضایی قوه قضاییه به کار می‌رود.

این بیانیه همچنین نسبت دادن ساخت بمب اتم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «کذب محض» خوانده و آمریکا را به استفاده از آن برای توجیه حمله به «خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین» متهم کرده است.

آخرین بند این بیانیه به ابراز تمایل دونالد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی پرداخته و تصریح کرده است که چنین تمایلی را «در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران» می‌بیند.

دستور شورای‌عالی امنیت ملی به رسانه‌ها برای کنترل پوشش سخنان ترامپ در پارلمان اسرائیل

ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی ایران دست یافته که در آن از رسانه‌ها خواسته شده در پوشش سخنرانی دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل، از «برداشت‌های خوش‌بینانه» و «ذوق‌زدگی رسانه‌ای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.

در این دستورالعمل که شورای عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.

در دستور شورای‌عالی امنیت ملی که ریاست آن با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی است، خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها گفته شده است: «اظهارات دونالد ترامپ در پارلمان رژیم صهیونیستی و طرح برخی ادعاها نظیر پیگیری صلح و انجام معامله با ایران ایجاب می‌کند همکاران محترم با مراقبت لازم نسبت به جنگ روانی دشمن، در پوشش خبری رویکردی متوازن، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی در پیش گیرند.»

در بخش نخست این دستور، از رسانه‌ها خواسته شده «تحلیل‌محوری به جای واکنش‌محوری» در پیش گیرند و به جای بازنشر مستقیم سخنان ترامپ، سابقه اقدامات او از جمله «حمایت بی‌قید از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه»، «حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران» و «ترغیب کشورهای اروپایی به اجرای مکانیسم ماشه» را یادآوری کنند.

رییس‌جمهوری آمریکا دوشنبه ۲۱ مهر در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواهان یک توافق است.

ترامپ از رهبران حکومت ایران خواست از حمایت از «گروه‌های نیابتی و تروریسم» دست بردارند و «حق اسرائیل برای وجود و بقا» را به رسمیت بشناسند.

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «ما به ایران می‌گوییم آماده هستیم؛ وقتی شما آماده باشید و این اتفاق خواهد افتاد. ایرانیان مردم سخت‌کوشی هستند و نمی‌خواهند شاهد این وضعیت باشند.»

او گفت: «آمریکا و اسرائیل، خصومتی با مردم ایران ندارند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت باید ابتدا بر پایان جنگ اوکراین تمرکز کرد و سپس «استیون ویتکاف و جرد کوشنر می‌توانند روی توافق با جمهوری اسلامی نیز کار کنند».

شورای عالی امنیت ملی: خوش‌بین نباشید

بند دوم دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی به رسانه‌های داخل ایران بر پرهیز از برداشت‌های احساسی یا خوش‌بینانه تاکید کرده و هشدار داده است که چنین فضایی می‌تواند «موجب برداشت‌های نادرست در افکار عمومی و تأثیر منفی بر اقتصاد و انسجام ملی» شود.

مطلب بعدی...
aroosak.jpg
بازداشت تولیدکنندگان مرتضی و مرضیه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی
one14-1.jpg
فرناز سلمانی طراح لباس و داور جدید برنامه «زن روز»
oholic14.jpg
شغل والدین بازیگرها
goftar14.jpg
هادی چوپان قهرمان مستر المپیا با لقب «گرگ ایرانی»
daily14-2.jpg
انتشار عکسهای عروسی ۱۵ سال پیش جاستین ترودو و همسرش
goftar13.jpg
اخباری در مورد رابطه جدید پژمان جمشیدی با این بازیگر زن
one13.jpg
هیلاری کلینتون به مناسبت پنجاهمین سالگرد زندگی با بیل کلینتون عکسهای عروسی شان را منتشر کرد

از سایت های دیگر

مهربان‌ترین قاضی جهان درگذشت
کاریکاتور هفته: حضرت سیدعلی عزرائیل خامنه ای
رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
کاریکاتور +۱۶ هشدار

پر بیننده ترین ها



oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم
one13-1.jpg
گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه از وضعیت سفارت آمریکا درتهران۴۴ سال پس از گروگانگیری
daily.jpg
آفرین عبیسی بازیگر قبل و بعد از انقلاب
goftar12-2.jpg
۸ واقعیت درباره بدن شما که نشان می‌دهد عمر طولانی‌تری خواهید داشت
oholic6-1.jpg
عجیب ترین اختراعات زیبایی تاریخ
onenews6-1.jpg
تفریح مردم در سواحل شوروی سابق

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy