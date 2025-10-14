ایران اینترنشنال - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، صحبت‌های دونالد ترامپ درباره ایران در پارلمان اسرائیل را «اتهام‌هایی بی‌اساس و شرم‌آور» خواند و تاکید کرد که آمریکا برای اتهام‌زنی به دیگران «صلاحیت اخلاقی» ندارد.

در بخشی از این بیانیه به نام بردن از قاسم سلیمانی در مراسم روز دوشنبه پارلمان اسرائیل اشاره شده و آمده است که جمهوری اسلامی «ترور آن بزرگمرد را نه می‌بخشد، نه فراموش می‌کند.»

این اصطلاح معمولا از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و در واکنش به کشتار منتقدان به‌دست ماموران جمهوری اسلامی یا با احکام قضایی قوه قضاییه به کار می‌رود.

این بیانیه همچنین نسبت دادن ساخت بمب اتم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «کذب محض» خوانده و آمریکا را به استفاده از آن برای توجیه حمله به «خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین» متهم کرده است.

آخرین بند این بیانیه به ابراز تمایل دونالد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی پرداخته و تصریح کرده است که چنین تمایلی را «در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران» می‌بیند.

دستور شورای‌عالی امنیت ملی به رسانه‌ها برای کنترل پوشش سخنان ترامپ در پارلمان اسرائیل

ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی ایران دست یافته که در آن از رسانه‌ها خواسته شده در پوشش سخنرانی دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل، از «برداشت‌های خوش‌بینانه» و «ذوق‌زدگی رسانه‌ای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.

در این دستورالعمل که شورای عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.

در دستور شورای‌عالی امنیت ملی که ریاست آن با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی است، خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها گفته شده است: «اظهارات دونالد ترامپ در پارلمان رژیم صهیونیستی و طرح برخی ادعاها نظیر پیگیری صلح و انجام معامله با ایران ایجاب می‌کند همکاران محترم با مراقبت لازم نسبت به جنگ روانی دشمن، در پوشش خبری رویکردی متوازن، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی در پیش گیرند.»