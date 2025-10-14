ایران اینترنشنال - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد سهشنبه با انتشار بیانیهای رسمی، صحبتهای دونالد ترامپ درباره ایران در پارلمان اسرائیل را «اتهامهایی بیاساس و شرمآور» خواند و تاکید کرد که آمریکا برای اتهامزنی به دیگران «صلاحیت اخلاقی» ندارد.
در بخشی از این بیانیه به نام بردن از قاسم سلیمانی در مراسم روز دوشنبه پارلمان اسرائیل اشاره شده و آمده است که جمهوری اسلامی «ترور آن بزرگمرد را نه میبخشد، نه فراموش میکند.»
این اصطلاح معمولا از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و در واکنش به کشتار منتقدان بهدست ماموران جمهوری اسلامی یا با احکام قضایی قوه قضاییه به کار میرود.
این بیانیه همچنین نسبت دادن ساخت بمب اتم به برنامه هستهای جمهوری اسلامی را «کذب محض» خوانده و آمریکا را به استفاده از آن برای توجیه حمله به «خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین» متهم کرده است.
آخرین بند این بیانیه به ابراز تمایل دونالد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی پرداخته و تصریح کرده است که چنین تمایلی را «در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران» میبیند.
دستور شورایعالی امنیت ملی به رسانهها برای کنترل پوشش سخنان ترامپ در پارلمان اسرائیل
ایراناینترنشنال به نسخهای از دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی ایران دست یافته که در آن از رسانهها خواسته شده در پوشش سخنرانی دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل، از «برداشتهای خوشبینانه» و «ذوقزدگی رسانهای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.
در این دستورالعمل که شورای عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.
در دستور شورایعالی امنیت ملی که ریاست آن با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی است، خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها گفته شده است: «اظهارات دونالد ترامپ در پارلمان رژیم صهیونیستی و طرح برخی ادعاها نظیر پیگیری صلح و انجام معامله با ایران ایجاب میکند همکاران محترم با مراقبت لازم نسبت به جنگ روانی دشمن، در پوشش خبری رویکردی متوازن، دقیق و مبتنی بر واقعیتهای میدانی در پیش گیرند.»
در بخش نخست این دستور، از رسانهها خواسته شده «تحلیلمحوری به جای واکنشمحوری» در پیش گیرند و به جای بازنشر مستقیم سخنان ترامپ، سابقه اقدامات او از جمله «حمایت بیقید از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه»، «حمله به تاسیسات هستهای ایران» و «ترغیب کشورهای اروپایی به اجرای مکانیسم ماشه» را یادآوری کنند.
رییسجمهوری آمریکا دوشنبه ۲۱ مهر در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواهان یک توافق است.
ترامپ از رهبران حکومت ایران خواست از حمایت از «گروههای نیابتی و تروریسم» دست بردارند و «حق اسرائیل برای وجود و بقا» را به رسمیت بشناسند.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «ما به ایران میگوییم آماده هستیم؛ وقتی شما آماده باشید و این اتفاق خواهد افتاد. ایرانیان مردم سختکوشی هستند و نمیخواهند شاهد این وضعیت باشند.»
او گفت: «آمریکا و اسرائیل، خصومتی با مردم ایران ندارند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت باید ابتدا بر پایان جنگ اوکراین تمرکز کرد و سپس «استیون ویتکاف و جرد کوشنر میتوانند روی توافق با جمهوری اسلامی نیز کار کنند».
شورای عالی امنیت ملی: خوشبین نباشید
بند دوم دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی به رسانههای داخل ایران بر پرهیز از برداشتهای احساسی یا خوشبینانه تاکید کرده و هشدار داده است که چنین فضایی میتواند «موجب برداشتهای نادرست در افکار عمومی و تأثیر منفی بر اقتصاد و انسجام ملی» شود.
بازداشت تولیدکنندگان مرتضی و مرضیه