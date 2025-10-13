یورونیوز - با آغاز آتشبس در باریکه فلسطینی غزه، به نظر میرسد که جهتگیری اسرائیل وارد مرحله تازهای شود؛ کما اینکه تحولات در برنامه هستهای ایران و تداوم تهدیدها از سوی نیروهای حوثی، چالشهای عمدهای را برای نهادهای امنیتی دولت اسرائیلی ایجاد کرده است.
آغاز آتشبس در غزه بهعنوان نقطهای تعیینکننده برای دستگاه امنیتی اسرائیل تلقی میشود. یک روزنامه اسرائیلی با پرداختن به این موضوع گزارش داد که با فروکش کردن درگیریها در این منطقه فلسطینی، اکنون تمرکز مقامهای دفاعی اسرائیل به سمت ایران و یمن تغییر کرده است: «مناطقی که تهدیدهای فزاینده از آنها انتظار میرود در هفتههای آینده محور اصلی دستورکار امنیتی اسرائیل باشند.»
به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، هرچند وضعیت غزه همچنان از نگرانیهای جدی تلآویو محسوب میشود؛ بهویژه زمانی که احتمالا مرحله دوم «توافق ترامپ» اجرایی شود؛ اما بازگشت به درگیری گسترده در این منطقه در مقطع کنونی بعید به نظر میرسد. امری که تا حدی ناشی از وعدههایی است که گفته میشود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به قطر و ترکیه داده و تداوم آتشبس را تضمین کرده است.
بیاعتمادی ایران به آتشبس غزه
با این حال، تهران روز شنبه اعلام کرد که به اسرائیل اعتماد ندارد که شرایط آتشبس غزه را رعایت کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفت: «هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی [اسرائیل] وجود ندارد. موارد مکرری از آتشبس در گذشته بوده؛ در جاهای مختلف به ویژه در لبنان که مورد آخرش است و شاهد بودیم که توسط این رژیم شکسته شده و به جنایات خودش ادامه داده لذا طبیعی است که ما هشدارهای لازم را در این خصوص دادیم و باز هم خواهیم داد.»
آقای عراقچی در ادامه گفت: «فعلا فاز اول تا الان اجرا شده و عملیات جنگی متوقف شده، عقب نشینی اولیه که باید صورت میگرفته صورت گرفته است. البته هنوز بیش از ۵۰ درصد خاک غزه در اشغال نیروهای اسرائیلی است و جای تردید جدی وجود دارد که در آینده آیا این عقب نشینی کامل خواهد شد یا خیر؟»
این روزنامه مینویسد که به نظر میرسد اسرائیل و ایران در مسیر یک رویارویی تازه قرار دارند. انباشت مداوم موشکهای بالستیک و پهپادها توسط تهران، همراه با افزایش شک و تردیدها درباره قصد ایران برای بازگرداندن تواناییهای هستهای خود، نگرانیهای جدی در اسرائیل ایجاد کرده است.
این تحولات، در کنار توقف مذاکرات هستهای میان ایران و آمریکا، تنشها با اروپا بر سر بازگرداندن تحریمها از طریق مکانیزم «اسنپبک» و نگرانی تهران از حمله مجدد اسرائیل، خطر تشدید تنشها را افزایش داده است.
در نتیجه اکنون که عملیات غزه به پایان رسیده، مقامهای اسرائیلی فرصت یافتهاند تا تمام توجه خود را به ایران معطوف کنند.
مقامات نظامی اسرائیل اکنون با یک انتخاب دشوار مواجه است: اینکه آیا دوباره به عملیات نظامی روی آورند، که احتمالا در شرایطی کمتر مساعد نسبت به عملیات اخیر «طلوع شیران» اسرائیل انجام خواهد شد، یا اینکه گزینه «مهار» را انتخاب کند، که عملاً به ایران اجازه بازسازی تواناییهای خود را خواهد داد.
این معضل در شرایطی مطرح میشود که شک و تردید گستردهای نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به هرگونه توافق هستهای تازه وجود دارد.
آقای عراقچی روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفته است که قصد درگیری دوباره با ایران را ندارد و روسیه این موضوع را به سفیر ایران اطلاع داده است. وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد که «نیروهای ما در آمادگی هستند و امکان فریب از سوی صهیونیستها وجود دارد. البته به لحاظ منطقی باید قبول کنیم که رژیم صهیونیستی (اسرائیل) توان حمله دوباره به ایران را ندارد.»
تهدید حوثیها همچنان ادامه دارد
یمن نیز همچنان یکی از منابع اصلی نگرانی اسرائیل به شمار میرود. مقامات ارشد جنبش حوثی که مورد حمایت ایران هستند، به صراحت اعلام کردهاند که «غول حوثی»، که در جریان عملیات «شمشیرهای آهنین» اسرائیل آزاد شد، نمیتواند به زور دوباره مهار شود. حوثیها اکنون خود را نه تنها مدافع فلسطینیها در غزه، بلکه مدافع کل محور تحت رهبری ایران میدانند.
رهبران حوثی هشدار دادهاند که در صورت نقض آتشبس توسط اسرائیل، و حتی در صورتی که حملات هوایی علیه مواضع حزبالله در لبنان ادامه یابد، اسرائیل را هدف قرار خواهند داد.
اسرائیل با وجود انجام حملات به شبکه اقتصادی، برق و زیرساختهای دریایی یمن و همچنین کشتن اکثر اعضای دولت حوثی، اما هنوز نتوانسته بازدارندگی موثری ایجاد کند که مانع حملات حوثیها به اسرائیل یا کشتیهای عبوری از تنگه حیاتی بابالمندب شود.
با این حال، پیشرفت در عرصه دیپلماسی میتواند به اسرائیل در مقابله با این چالشها کمک کند. پیشرفتها در روند سیاسی اسرائیل و فلسطینیها، بهبود جایگاه بینالمللی و تعمیق عادیسازی روابط با کشورهای عربی میتواند موقعیت اسرائیل را، هم از طریق اعمال فشار بر ایران و هم با ایجاد ائتلاف منطقهای به رهبری کشورهای خلیج فارس برای مقابله با تهدید حوثیها از یمن تقویت کند.
به هر حال، حتی اگر بیثباتی جاری در لبنان و سوریه را نیز لحاظ نکنیم، اسرائیل دورهای پرچالش در پیشِرو دارد.
