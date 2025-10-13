یورونیوز - با آغاز آتش‌بس در باریکه فلسطینی غزه، به نظر می‌رسد که جهت‌گیری اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شود؛ کما اینکه تحولات در برنامه هسته‌ای ایران و تداوم تهدیدها از سوی نیروهای حوثی، چالش‌های عمده‌ای را برای نهادهای امنیتی دولت اسرائیلی ایجاد کرده است.

آغاز آتش‌بس در غزه به‌عنوان نقطه‌ای تعیین‌کننده برای دستگاه امنیتی اسرائیل تلقی می‌شود. یک روزنامه اسرائیلی با پرداختن به این موضوع گزارش داد که با فروکش کردن درگیری‌ها در این منطقه فلسطینی، اکنون تمرکز مقام‌های دفاعی اسرائیل به سمت ایران و یمن تغییر کرده است: «مناطقی که تهدیدهای فزاینده از آن‌ها انتظار می‌رود در هفته‌های آینده محور اصلی دستورکار امنیتی اسرائیل باشند.»

به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، هرچند وضعیت غزه همچنان از نگرانی‌های جدی تل‌آویو محسوب می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که احتمالا مرحله دوم «توافق ترامپ» اجرایی شود؛ اما بازگشت به درگیری گسترده در این منطقه در مقطع کنونی بعید به نظر می‌رسد. امری که تا حدی ناشی از وعده‌هایی است که گفته می‌شود دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به قطر و ترکیه داده و تداوم آتش‌بس را تضمین کرده است.

بی‌اعتمادی ایران به آتش‌بس غزه

با این حال، تهران روز شنبه اعلام کرد که به اسرائیل اعتماد ندارد که شرایط آتش‌بس غزه را رعایت کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفت: «هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی [اسرائیل] وجود ندارد. موارد مکرری از آتش‌بس در گذشته بوده؛ در جا‌های مختلف به ویژه در لبنان که مورد آخرش است و شاهد بودیم که توسط این رژیم شکسته شده و به جنایات خودش ادامه داده لذا طبیعی است که ما هشدار‌های لازم را در این خصوص دادیم و باز هم خواهیم داد.»

آقای عراقچی در ادامه گفت: «فعلا فاز اول تا الان اجرا شده و عملیات جنگی متوقف شده، عقب نشینی اولیه که باید صورت می‌گرفته صورت گرفته است. البته هنوز بیش از ۵۰ درصد خاک غزه در اشغال نیرو‌های اسرائیلی است و جای تردید جدی وجود دارد که در آینده آیا این عقب نشینی کامل خواهد شد یا خیر؟»

این روزنامه می‌نویسد که به نظر می‌رسد اسرائیل و ایران در مسیر یک رویارویی تازه قرار دارند. انباشت مداوم موشک‌های بالستیک و پهپادها توسط تهران، همراه با افزایش شک و تردیدها درباره قصد ایران برای بازگرداندن توانایی‌های هسته‌ای خود، نگرانی‌های جدی در اسرائیل ایجاد کرده است.

این تحولات، در کنار توقف مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا، تنش‌ها با اروپا بر سر بازگرداندن تحریم‌ها از طریق مکانیزم «اسنپ‌بک» و نگرانی تهران از حمله مجدد اسرائیل، خطر تشدید تنش‌ها را افزایش داده است.