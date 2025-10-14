سریال دایی‌جان ناپلئون که بر اساس رمان پرخواننده، جذاب و طنزآمیز ایرج پزشک‌زاد ساخته شد، از آثار ماندگار تلویزیونی و سینمایی ایران است.

آقای تقوایی پس از انقلاب، یکسال بر روی فیلمنامه ۱۵ قسمتی سریال تلویزیونی کوچک جنگلی کار کرد و دو سال را صرف مراحل پیش‌ تولید آن کرد اما در نهایت در سال ۱۳۶۱ از کارگردانی و تولیدش کنار گذاشته شد و فیلمنامه او هرگز ساخته نشد.

مجلّه‌ی ادبی و هنری آن: ناصر تقوایی پس از ۱۲ سال فیلم بلند «کاغذ بی‌خط» را ساخته بود. در اختتامیه‌ی جشنواره فجر بیستم نامش را به عنوان برنده جایزه ویژه هیئت داوران اعلام کردند. او نه تنها در سالن نبود که جایزه را بگیرد بلکه بعداً هم آن را نپذیرفت. و در نامه‌ی انصرافش نوشت:

«استدعا دارم از پذیرفتن تندیس بلورین سیمرغ اهدایی و همچنین حواله نوبت برای خرید پراید، بنده را معذور بدارید. با شرمندگی از یک به یک داوران عادلی که بهترین نیات خیرشان نصیب کار من شد، به اطلاع می‌رسانم که در جیب من نه برای خرید اتومبیل پول هست و نه در خانه‌ی تنگ و کوچک من جای مناسبی برای نگهداری بهترین و بزرگ‌ترین جایزه‌ها، مخصوصا اگر ویژه هم باشند.»

