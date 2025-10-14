ناصر تقوایی، کارگردان و فیلمساز نامدار ایرانی در ۸۴ سالگی درگذشت. مرضیه وفامهر همسرش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: «ناصر تقوایی، هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید به رهایی رسید.»
بی بی سی - ناصر تقوایی متولد ۱۳۲۰ در آبادان و فارغ التحصیل ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه تهران بود.
او قبل از انقلاب، در کنار مستندها و فیلمهای کوتاهش، سه فیلم داستانی درخشان و تحسینشده «آرامش در حضور دیگران»، «صادق کرده» و «نفرین» را در کنار سریال بسیار محبوب «دایی جان ناپلئون» در کارنامهاش ثبت کرده بود، بعد از انقلاب با دشواری و سانسور بسیار برای کار روبهرو شد.
سریال داییجان ناپلئون که بر اساس رمان پرخواننده، جذاب و طنزآمیز ایرج پزشکزاد ساخته شد، از آثار ماندگار تلویزیونی و سینمایی ایران است.
آقای تقوایی پس از انقلاب، یکسال بر روی فیلمنامه ۱۵ قسمتی سریال تلویزیونی کوچک جنگلی کار کرد و دو سال را صرف مراحل پیش تولید آن کرد اما در نهایت در سال ۱۳۶۱ از کارگردانی و تولیدش کنار گذاشته شد و فیلمنامه او هرگز ساخته نشد.
مجلّهی ادبی و هنری آن: ناصر تقوایی پس از ۱۲ سال فیلم بلند «کاغذ بیخط» را ساخته بود. در اختتامیهی جشنواره فجر بیستم نامش را به عنوان برنده جایزه ویژه هیئت داوران اعلام کردند. او نه تنها در سالن نبود که جایزه را بگیرد بلکه بعداً هم آن را نپذیرفت. و در نامهی انصرافش نوشت:
«استدعا دارم از پذیرفتن تندیس بلورین سیمرغ اهدایی و همچنین حواله نوبت برای خرید پراید، بنده را معذور بدارید. با شرمندگی از یک به یک داوران عادلی که بهترین نیات خیرشان نصیب کار من شد، به اطلاع میرسانم که در جیب من نه برای خرید اتومبیل پول هست و نه در خانهی تنگ و کوچک من جای مناسبی برای نگهداری بهترین و بزرگترین جایزهها، مخصوصا اگر ویژه هم باشند.»
***
او با وجود موانعی که پس از انقلاب با آن مواجه شد، در سال ۱۳۶۵ فیلم «ناخدا خورشید» را ساخت که جایزه یوزپلنگ برنز جشنواره لوکارنو را برد. این فیلم که اقتباسی از «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی، نویسنده آمریکایی، است، در جنوب ایران ساخت شد.
آقای تقوایی در سال ۱۳۶۸ هم فیلم «ای ایران» را در شمال ایران و در روستای ماسوله ساخت.
بیش از یک دهه طول کشید تا او فیلم بعدیش را بسازد، در سال ۱۳۸۰ پس از ۱۲ سال فیلم «کاغذ بیخط» را ساخت. این آخرین اثر سینمایی بود که از او به نمایش درآمد.
ناصر تقوایی در سال ۱۳۸۲ فیلم چای تلخ را بر اساس فیلمنامهای از خودش در خوزستان شروع کرد. این فیلم، که داستانش به جنگ ایران و عراق مربوط میشد، به پایان نرسید. دلایل به اتمام نرسیدن این فیلم مشکل مالی و عدم حمایت عنوان شد.
ناصر تقوایی که همواره از منتقدان جدی فضای فرهنگی-هنری حاکم بود، تنها یک بار جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم فجر را کسب کرد اما در مراسم حاضر نشد و جایزه را نگرفت.
او مستندهای برجستهای هم ساخت که در تاریخ سینمای ایران ماندگار شدند از جمله «باد جن» و «اربعین».
مستند «باد جن» به کارگردانی ناصر تقوایی با روایت احمد شاملو، در سال ۱۳۴۸ در بندر لنگه ساخته شد که به آیین زار در جنوب ایران میپردازد.
ناصر تقوایی با بسیاری از چهرههای فرهنگی دوران خود از جمله غلامحسین ساعدی، داستاننویس، رابطه نزدیکی داشت.
آقای تقوایی فیلم «آرامش در حضور دیگران» را با اقتباس از داستان «واهمههای بینام و نشان» غلامحسین ساعدی ساخت.
این دو بعدها با یکدیگر سفرهایی به جنوب ایران داشتند که نتیجه آن مستند «باد جن» آقای تقوایی و کتاب «اهل هوا» آقای ساعدی بود که گزارشهایی است از فرهنگ زار و مراسم پیرامون آن در جنوب ایران.
پارسال در تجلیل از ناصر تقوایی، بزرگداشتی با عنوان «جشن ناخدا سینما» برگزار شد.