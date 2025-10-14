سومین نایب قهرمانی هادی چوپان؛ مردم چرا حرف‌هایش را به یادش می‌آورند؟

هادی چوپان در دنیای بدنسازی و پرورش اندام، با عضله‌های حجیم و در هم تنیده‌اش شناخته می‌شود. اطرافیانش به او لقب «گرگ پارسی» دادند و این لقب گاهی از سوی رقبا و وب‌سایت‌هایی که اخبار این رشته ورزشی را پوشش می‌دهند هم استفاده شده است

پیام یونسی‌پور - ایران وایر

«هادی چوپان» به نایب قهرمانی رقابت‌های «مستر المپیا» در سال ۲۰۲۵ رسید؛ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت بین‌المللی در بدنسازی حرفه‌ای جهان.

او با فاصله‌ای چشم‌گیر نسبت به هر ورزشکار پرورش‌اندام دیگری ایرانی، پرافتخارترین در کشورش و البته پس از «ممدوح السبیعی» مشهور به «بیگ رامی» مصری، دومین ورزشکار پرورش‌اندام پرافتخار خاورمیانه است.

هادی چوپان پس از یک عنوان قهرمانی مستر المپیا در سال ۲۰۲۲ به دو نایب قهرمانی پیاپی در سال‌های گذشته رسیده، اما خودش راضی نیست و به جای تبریک از سوی گروهی بزرگ از ایرانیان، با کنایه و تلخند روبرو می‌شود.

استقبال متفاوت، کنایه‌های سیاست‌زده و گلایه‌آمیز از مردی که روزی خطاب به «جعفر پناهی» و «سعید روستایی» دو کارگردان برجسته ایرانی نوشته بود: «خفه شوید».

ماجرای انتقاد از هادی چوپان از کجا آغاز شد؟

داستان هادی چوپان را باید از آخر خواند. از روزی که روزنامه اصولگرای «فرهیختگان» در حمایت از او، مدعی شد که تمامی نقدهای نوشته شده و گفته شده در مورد هادی چوپان، «از خارج از کشور» هدایت می‌شود.

ماجرا به ۵خرداد۱۴۰۴ و استوری اینستاگرامی هادی چوپان خطاب به دو کارگردان شناخته شده ایران برمی‌گشت. او در متنی لبریز از غلط‌های املایی و انشایی که بخش‌هایی از آن نامفهوم به نظر می‌رسید، جعفر پناهی و سعید روستایی را متهم کرده بود که برای گرفتن جایزه‌های بین‌المللی، علیه ایران موضع می‌گیرند.

او در بخشی از متن خود خطاب به این دو کارگردان ایرانی نوشت: «لطفا لطفا لطفا گاهی خفه شوید و دیدگاه جوانان و ملت را نسبت به خاک و کشورشان بد نکنید. ادعا دارید، به جای حرافی، به نفع مردم و جوانان قدم بردارید. اگر عرضه‌ مثبت‌اندیشی ندارید، لطفا خفه شوید و در مورد ایران و مردم ایران نظر ندهید.»

به نظر می‌رسید که اشاره هادی چوپان به این بخش از صحبت‌های سعید روستایی در «جشنواره کن» بود که گفت: «علت تلخی فیلم‌های من این است که از جامعه‌ای تلخ می‌آیم.»

همان روزها، بحثی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که کلیدش، این سوال بود؛ آیا هادی چوپان تاکنون، حتی یکی از آثار این دو کارگردان را دیده بود؟

وب‌سایت «فرارو» با جمع‌آوری بخشی از نظر منتقدانِ متن هادی چوپان، نوشت: «آقای چوپان! شما اگر زندگی‌تان شیرین است چون یک پایت اینجاست و پای دیگرت آمریکا.»

«زهرا طیبی» خبرنگار روزنامه فرهیختگان منتقدین اظهارات هادی چوپان را «فاند بگیر»، «مزدور»، «عاملان صهیونیست» و «سایبری‌های غرب» معرفی کرد. هادی چوپان شاید با همین دفاعیه‌هایی که آرام آرام پای‌شان به روزنامه شهرداری تهران و رسانه‌های سپاه پاسداران هم رسید، از بخش بزرگی از جامعه دور شد.