۱۵ مهر، بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی نزدیک به دو درصد کاهش پیدا کند و این روند کوچک شدن اقتصاد در سال بعدی هم تداوم داشته باشد.

با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ مهر اعلام کرد تهران به ان‌پی‌تی پایبند خواهد بود.

مقام‌های حکومت ایران در هفته‌های گذشته از «پاسخ سخت» به بازگشت این تحریم‌ها خبر داده و تهدیدهایی مانند خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و ساخت بمب هسته‌ای را مطرح کرده‌اند.

این گزارش به وخامت اوضاع اقتصادی ایران در پی فعال شدن مکانیسم ماشه پرداخت و افزود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نه‌تنها «شکست دیپلماتیک بزرگی» برای تهران بود، بلکه «مشکلات اقتصادی ایران را نیز عمیق‌تر کرد».

فارن پالیسی نوشت: «خامنه‌ای سه سال باقی‌مانده از دولت ترامپ را سال‌های سختی می‌بیند، اما محاسبه‌اش ساده است: اگر رژیم بتواند ثبات داخلی را حفظ و اعتراضات داخلی را مهار کند، می‌تواند فشار خارجی را تاب بیاورد تا زمینه ژئوپلیتیکی دستخوش تغییر شود.»

بر اساس این گزارش، این راهبرد دوگانه که عبارت است از «اتحاد در بالا و سرکوب در پایین»، برای خرید زمان طراحی شده است.

ایران اینترنشنال - نشریه فارن پالیسی در گزارشی از «راهبرد دوگانه» تهران در شرایط جدید خبر داد و نوشت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امیدوار است با استفاده از این راهبرد بتواند سه سال باقی‌مانده از دولت دونالد ترامپ را تاب بیاورد.

صبر جمهوری اسلامی، کهن‌ترین راهبرد بقا

فارن پالیسی در ادامه گزارش خود نوشت با وجود تشدید تحریم‌ها، بعید است تهران به تشدید تنش چشمگیر با غرب دست بزند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی قصد دارد دوران باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری ترامپ را پشت سر بگذارد و برای تحقق این هدف «احتمالا به کهن‌ترین راهبرد بقای خود متوسل خواهد شد: صبر.»

فارن پالیسی افزود: «جمهوری اسلامی فضای داخلی خود را امنیتی خواهد کرد، قدرت نظامی خود را به رخ خواهد کشید و منتظر انتخابات [آتی] آمریکا خواهد ماند؛ با امید روی کار آمدن رییس‌جمهوری جدید و سازش‌پذیرتر در کاخ سفید.»

این نشریه ادامه داد: «برای خامنه‌ای که اکنون ناتوان‌تر اما همچنان در قدرت است، خویشتن‌داری نه نشانه ضعف بلکه ضرورتی حیاتی است. او ترجیح می‌دهد تاریخ از او به‌عنوان نماد ایستادگی و قهرمان ضدآمریکایی یاد کند، نه رهبری شکست‌خورده و تحقیرشده که تسلیم سیاست "تسلیم بی‌قید و شرط" [ترامپ] شد.»

اول مهر، خامنه‌ای در سخنانی بار دیگر بر ادامه برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران تاکید کرد و مذاکره با آمریکا را «ضرر محض» خواند.

فارن پالیسی در پایان چنین نتیجه‎‌گیری کرد: «در حالی که تحریم‌ها ایران را در تنگنا نشان می‌دهند، از دید تهران، وحدت، سرکوب و صبر برای نگه داشتن جمهوری اسلامی در میان طوفان کافی است. از این منظر، خود تاب‌آوردن نوعی پیروزی است.»