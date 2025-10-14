عباس عبدی
🔘آقای رضا کیانیان کتابی خواندنی دارند با نام «این مردم نازنین». او به دلیل موقعیت هنری و شناخته شدهاش تجربه مواجهههای گوناگون خود را با مردم به طرز جالبی نوشته است. نام کتاب نیز نوعی تعریض هنرمندانه و طنزگونه نسبت به نگاه مردم است. حالا با قرض گرفتن از ایشان نام این یادداشت را گذاشتهام؛ «این انقلابیون نازنین!!» فقط دو علامت تعجب به آن اضافه کردم چون اگر برخوردهای صادقانه مردم برای آقای کیانیان جالب و عجیب آمده، ولی غیرمنتظره نیست، در حالی که این جماعت به شکل عجیبی غیر قابل باور رفتار می کنند.
🔘همیشه دعا میکنم، بلکه مخاطب را احمق فرض کنند ولی نگرانم که واقعاً چنین نباشد و از روی صداقت و اعتقاد چنین حرفهایی را بزنند، چون این حالت خیلی خطرناکتر است. آنان به شکل عجیبی برخی مشابهتهایی با ترامپ دارند. وجه تشابه عجیب آنها با ترامپ، نه به لحاظ صورت، بلکه از نظر سیرت حاکم بر استدلالهای آنان است که گویی کپی برابر اصل هستند.
🔘ویژگی اول ترامپ این است که هیچ کاری به واقعیت ندارد. همیشه او درست میگوید و دیگران نادرست. واقعیت را با خودش تطبیق میدهد نه بر عکس. هر اتفاق مثبتی رخ دهد آن را نتیجه اقدامات قبلی خود میداند و هر اتفاق منفی، ناشی از اقدامات دیگران و دشمنان است. او همیشه شلیک میکند، هر جا خورد دور آن را خط میکشد. عین انقلابیون نازنین!! خودمان که دقیقاً همین گونه تحلیل میکنند.
🔘در آخرین اظهار نظر دیدم که یک امام جمعه فرمودهاند که: ▪️"آتشبس میان حماس و اسراییل نشان داد که جمهوری اسلامی در صدور انقلاب موفق بوده است."▪️ تحلیل آنان از آتشبس اخیر اغلب در همین مایهها است. البته قبل از نهایی شدن کاملا معکوس بود.
🔘دومین ویژگی؛ کوتاه مدتی اندیشه و حافظه آنان است. اینکه چند ماه یا چند سال پیش چه گفتهاند اصلاً مهم نیست و به سرعت هم یادشان میرود. تا حالا ده بار وعده نابودی اسراییل را با جزییات تاریخی و زمانی و حتی شکل آن را دادهاند، باز هم وعده جدیدی میدهند. انگار نه انگار که قبلاً چنین پیشبینیای کردهاند یا چنین وعدهای را به طرفداران سادهلوح خود دادهاند.
🔘یکی از جالبترین نمونههای این مورد را در تخطئه برجام از سوی یک عضو فقهای شورای نگهبان میتوان دید که گفت: ▪️"این توافق تحمیلی بود؛ واقعاً اگر کسی چنین قراردادی را امضا کند، جای افتخار دارد؟"▪️ در حالی که دقیقاً ده سال پیش در همین ماه مصوبه برجام را طی دو سوت زدن ایشان در شورای نگهبان تأیید کرده بود و تأییدیه آن هنوز هم در سایت این شورا در دسترس است. اطمینان دارم که قصد دروغگویی نداشتهاند، اصلاً یادشان نیست که چه کردهاند، و چه میکنند؟ نتیجه ذهنیت اقتضایی و کوتاه مدت همین است.
🔘سومین ویژگی که خیلی تأسفبار است، دروغگویی است. ممکن است افراد دروغ بگویند، ولی بعد که رو شود یا سکوت میکنند و خجالت میکشند یا عذرخواهی میکنند. روزنامه اصلی انقلابیون نازنین!! نوشته که مهسا امینی به وسیله پسرخالهاش عضو کوموله مسموم شده است. کلی هم در تأیید این خبر و جزییات آن داستانسرایی کرده و سند میآورد!!
🔘در حالی که اصلاً وی پسرخاله ندارد، و اگر مسموم بود که پزشکی قانونی اعلام میکرد، ولی آب از آب تکان نمیخورد و حتی دستگاه قضایی هم مدیر آن را احضار نمیکند، چرا؟ چون فرض خودشان و مخاطبان است که دروغ طبیعت این نوشتار است و امر غیرمنتظرهای نیست. در مقابل برای روزنامه شرق که یک خبر مستند به یک پژوهش در باره افزایش متولدین دارای سندروم داون را نوشته، فوری احضاریه صادر میشود!
🔘یک دروغ دیگر آنان که خیلی برجسته شده است موضوع سقوط F-35 است که نه تنها به پرسش امتحانات فرهنگیان وارد شده بلکه در صدا و سیما هم مورد تأیید قرار گرفته است، بیان چنین خبری بیش از اینکه با هدف فریب دادن مخاطبان باشد، معطوف به اصرار به خلافگویی است، مثل نیش عقرب است که به اقتضای طبیعت تبدیل شده است و هدف دیگری ندارد. به نظر میرسد که سعید الصحاف سخنگوی صدام حسین یک پدیده نبود، نمادی از یک رفتار شایع بود.
🔘ویژگی آخر این است که به تبعات حرفهای خود ملتزم نیستند؛ شاید درکی از این تبعات هم ندارند. بصورت لحظهای فکر میکنند و اقتضایی حرف میزنند. یک نماینده برجسته آنان در ضدیت با برجام گفت که: ▪️"به عنوان یک ایرانی آرزو دارم قیمت دلار و طلا به قبل برجام برگردد."▪️ در ضدیت و دشمنی با برجام حتی حس ایرانیگری او زنده شده ولی متوجه نیست که در این صورت ایرانیان زیادی هستند که آرزوی برگشتن قیمت دلار و طلا به پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را ابراز خواهند کرد! آن هنگام چه خواهند گفت؟
🔘🔘خلاصه اینکه «این انقلابیون نازنین!!»، عجب بلایی برای این جامعه شدهاند. علت بقای آنان نیز فقط رانت قدرت و سیاسی است و دیگر هیچ.