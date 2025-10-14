عباس عبدی



🔘آقای رضا کیانیان کتابی خواندنی دارند با نام «این مردم نازنین». او به دلیل موقعیت هنری و شناخته شده‌اش تجربه مواجهه‌های گوناگون خود را با مردم به طرز جالبی نوشته است. نام کتاب نیز نوعی تعریض هنرمندانه و طنزگونه نسبت به نگاه مردم است. حالا با قرض گرفتن از ایشان نام این یادداشت را گذاشته‌ام؛ «این انقلابیون نازنین!!» فقط دو علامت تعجب به آن اضافه کردم چون اگر برخوردهای صادقانه مردم برای آقای کیانیان جالب و عجیب آمده، ولی غیرمنتظره نیست، در حالی که این جماعت به شکل عجیبی غیر قابل باور رفتار می کنند.



🔘همیشه دعا می‌کنم، بلکه مخاطب را احمق فرض کنند ولی نگرانم که واقعاً چنین نباشد و از روی صداقت و اعتقاد چنین حرف‌هایی را بزنند، چون این حالت خیلی خطرناک‌تر است. آنان به شکل عجیبی برخی مشابهت‌هایی با ترامپ دارند. وجه تشابه عجیب آنها با ترامپ، نه به لحاظ صورت، بلکه از نظر سیرت حاکم بر استدلال‌های آنان است که گویی کپی برابر اصل هستند.



🔘ویژگی اول ترامپ این است که هیچ کاری به واقعیت ندارد. همیشه او درست می‌گوید و دیگران نادرست. واقعیت را با خودش تطبیق می‌دهد نه بر عکس. هر اتفاق مثبتی رخ دهد آن را نتیجه اقدامات قبلی خود می‌داند و هر اتفاق منفی، ناشی از اقدامات دیگران و دشمنان است. او همیشه شلیک می‌کند، هر جا خورد دور آن را خط می‌کشد. عین انقلابیون نازنین!! خودمان که دقیقاً همین گونه تحلیل می‌کنند.



🔘در آخرین اظهار نظر دیدم که یک امام جمعه فرموده‌اند که: ▪️"آتش‌بس میان حماس و اسراییل نشان داد که جمهوری اسلامی در صدور انقلاب موفق بوده است."▪️ تحلیل آنان از آتش‌بس اخیر اغلب در همین مایه‌ها است. البته قبل از نهایی شدن کاملا معکوس بود.



🔘دومین ویژگی؛ کوتاه مدتی اندیشه و حافظه آنان است. اینکه چند ماه یا چند سال پیش چه گفته‌اند اصلاً مهم نیست و به سرعت هم یادشان می‌رود. تا حالا ده بار وعده نابودی اسراییل را با جزییات تاریخی و زمانی و حتی شکل آن را داده‌اند، باز هم وعده جدیدی می‌دهند. انگار نه انگار که قبلاً چنین پیش‌بینی‌ای کرده‌اند یا چنین وعده‌ای را به طرفداران ساده‌لوح خود داده‌اند.



🔘یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این مورد را در تخطئه برجام از سوی یک عضو فقهای شورای نگهبان می‌توان دید که گفت: ▪️"این توافق تحمیلی بود؛ واقعاً اگر کسی چنین قراردادی را امضا کند، جای افتخار دارد؟"▪️ در حالی که دقیقاً ده سال پیش در همین ماه مصوبه برجام را طی دو سوت زدن ایشان در شورای نگهبان تأیید کرده بود و تأییدیه آن هنوز هم در سایت این شورا در دسترس است. اطمینان دارم که قصد دروغ‌گویی نداشته‌اند، اصلاً یادشان نیست که چه کرده‌اند، و چه می‌کنند؟ نتیجه ذهنیت اقتضایی و کوتاه مدت همین است.