ایران اینترنشنال - اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت سخنان ترامپ درباره ایران در پارلمان اسرائیل نگرانی مقامهای تلآویو را برانگیخته است. او گفت باور ندارد ایران بتواند برنامه هستهای خود را از سر بگیرد و تاکید کرد در پی دستیابی به توافقی با تهران است؛ موضعی که برخلاف دیدگاه اسرائیل ارزیابی میشود.
ترامپ با اشاره به عملیات «چکش نیمهشب» و حمله به تاسیسات هستهای فردو و نطنز گفت این حمله «کامل و ویرانگر» بود و ایران دیگر توان بازسازی ندارد.
او افزود: «به من گفتند ایران دوباره برنامه هستهایاش را آغاز کرده است. گفتم آنها هیچ کاری شروع نکردهاند. میخواهند زنده بمانند. آخرین چیزی که میخواهند، حفر دوباره کوههایی است که بمباران شد.»
اسرائیل هیوم در ادامه نوشت تصاویر ماهوارهای تازه نشان میدهد ایران نهتنها در حال بازسازی، بلکه در سایتی جدید در جنوب نطنز با نام «کوه کلنگ» فعالیت میکند؛ تاسیساتی که گفته میشود در عمق بیشتری نسبت به سایت فردو حفر شده است.
در این گزارش آمده ترامپ برخلاف موضع اسرائیل در مسیر توافق با تهران حرکت میکند و معتقد است جمهوری اسلامی ضعیف شده و میتوان از آن امتیازات گسترده گرفت.
این گزارش در پایان نوشت شکاف میان واشینگتن و تلآویو در زمینه ایران در حال گسترش است و ممکن است در صورت افزایش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی یا بازگشت آمریکا به مسیر دیپلماسی، عمیقتر شود.
