حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار مذاکره با غرب شد و هشدار داد که اگر حکومت «قدرت نظامی و اطلاعاتی و سیاسی و دیپلماسی» خود را بالا نبرد، بار دیگر جنگ خواهد شد
ایران اینترنشنال - روحانی در تازهترین اظهاراتش که سهشنبه منتشر شد، گفت: «اگر قدرت نظامی و اطلاعاتی و سیاسی و دیپلماسی را بالا ببریم و بالاتر از همه قدرت ملی را بالا ببریم جنگ نخواهد شد. اگر این کارها را نکنیم احتمالاً جنگ خواهد شد.»
او با اشاره به اظهارات علی خامنهای پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل که نسبت به فضای «نه جنگ نه صلح» هشدار داده بود، افزود: «کاری کنیم که «نه جنگ» را محقق کنیم و این کار شدنی است.»
۱۶ شهریور، خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون وجود دارد، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر دارد».
در ماههای اخیر برخی گزارشها و اظهارات مقامات از احتمال از سرگیری رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل حکایت دارد.
۱۱ شهریور، موسسه پژوهش و تحلیل دفاعی هند در گزارشی آتشبس در جنگ ۱۲ روزه را «شکننده و در حال از هم گسیختن» ارزیابی کرد.
همچنین ۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
در اسرائیل نیز ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی این کشور، هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.
دفاع از بازداشت افراد با اتهام «جاسوسی»
روحانی در اظهارات تازه خود درباره حملات آمریکا به تاسیسات اتمی ایران نیز گفت در زمانی که ۲۲ سال قبل جمهوری اسلامی در حال ساخت تاسیسات اتمی نطنز بود، آمریکا حمله به آن را طراحی میکرد و بمبش را ساخته و خلبانان حمله را تمرین کرده بودند.
روحانی همچنین گفت: «جنگ ۱۲ روزه که تمام شده بود اوایل یک نسیم خوبی داشت میوزید، یک دفعه این نسیم قطع شد. حالا فکر میکنند که این جنگ به زودی شروع نمیشود و عقب افتاده لذا دوباره برگشتند به بداخلاقیهای قبلیشان.»
با این حال روحانی از بازداشت افراد با عنوان «جاسوس» دفاع کرد و گفت: «در بخش اطلاعاتی اگر ده جاسوس درجه یک موساد را در کشور دستگیر کنید و دشمن بداند که افراد اصلیاش دستگیر شدهاند، طرحهایش به هم میخورد و ناچار است از نو طراحی کند.»
او از «تعامل» با غرب دفاع کرد و افزود: «ما میتوانیم هم نجنگیم هم تسلیم نشویم و راه دیگری را پیدا کنیم، یعنی راه تعامل را پیدا کنیم.»
اظهارات مکرر روحانی با وجود تهدیدها علیه او
روحانی در ماههای گذشته چندین بار در زمینه مسائل روز اظهار نظر کرده و خواستار کاهش تنش با آمریکا و مذاکره با غرب شده است.
او ۹ شهریور نیز در جمع مشاوران خود گفت: «روابط را با اروپا، همسایگان و شرق و غرب، حتی تنش با آمریکا را اگر میتوانیم کاهش دهیم؛ اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی دارد؟ اشکال ندارد که بر ما لازم و واجب است.»