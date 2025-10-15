اجلاس مهمی که با شکل گیری ائتلاف متفقین در جنگ جهانی دوم شکست آلمان نازی و ژاپن را رقم زد، نوامبر ۱۹۴۳ در تهران با شرکت رهبران آمریکا،انگلیس،شوروی انجام گرفت. هدف کنفرانس تهران برنامه ریزی، برای عملیات نظامی کلیدی علیه متحدین بود.که توافقات سیاسی ،دیپلماتیک با تاثیرات بلند مدت ،در روابط بین الملل و جهانی ماورای جنگ را، در پی داشت.

این بار شرکت بیست تن از رهبران مطرح منطقه و دنیا، اجلاس شرم الشیخ در مصر، را تبدیل به مهر باطل شد زدن، به همه تروریست های نیابتی رژیم تهران ،در خاورمیانه نمود و نیز آغاز دوران جدیدی را نوید داد که، به جنگ های بی پایان در منطقه خاتمه داده و دنیای بهتری به نفع صلح و دوستی دولتمردان و رفاه و آسایش مردمان منطقه و آبادانی آن را، در پی خواهد داشت.

تنها رژیمی که بخاطر منافع حقیر و حفظ بقای خود، با قاطعیت نتایج اجلاس مزبور را، رد نمود، رژیم تهران بود.

نهم به پشت گرمی تنها اربابان باقی مانده اش، یعنی چین و روسیه،که آن دو نیز سرانجام این رژیم را، قربانی منافع و روابط سیاسی اقتصادی خویش ، با منطقه و جامعه جهانی خواهند نمود.



