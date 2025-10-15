می گوید: آقای گیله مرد! میشود یک سئوالی از شما بپرسیم؟

میگویم: بفرمایید

میگوید: حضرتعالی که ماشاءالله هزار ماشاءالله در علم کیمیا و سیمیا سر رشته داری و به اعتراف خودتان با از ما بهتران و دالانداران و « ایران دزدان» و ایضا با «ایراندوستان » پالوده میل فرموده ای میشود بما بفرمایی فرق بین اصلاح طلبان و اصولگرایان چیست ؟

میگویم: پدر آمرزیده ! ما را ترساندی ؛ خیال کردیم میخواهی از ما سئوالات شرعی بپرسی ما هم بلا نسبت مثل خر توی گل بمانیم آنوقت جنابعالی به ریش ما بخندی

میگوید: طفره نرو آقای گیله مرد! به سئوالم پاسخ بده!