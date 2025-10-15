می گوید: آقای گیله مرد! میشود یک سئوالی از شما بپرسیم؟
میگویم: بفرمایید
میگوید: حضرتعالی که ماشاءالله هزار ماشاءالله در علم کیمیا و سیمیا سر رشته داری و به اعتراف خودتان با از ما بهتران و دالانداران و « ایران دزدان» و ایضا با «ایراندوستان » پالوده میل فرموده ای میشود بما بفرمایی فرق بین اصلاح طلبان و اصولگرایان چیست ؟
میگویم: پدر آمرزیده ! ما را ترساندی ؛ خیال کردیم میخواهی از ما سئوالات شرعی بپرسی ما هم بلا نسبت مثل خر توی گل بمانیم آنوقت جنابعالی به ریش ما بخندی
میگوید: طفره نرو آقای گیله مرد! به سئوالم پاسخ بده!
میگویم: والله تا آنجا که ما دیده ایم اصلاح طلب ها همان آدمکشانی هستند که فعلا گلوله شان تمام شده است
آنگاه با نوعی شادی کودکانه میگوید: آقا ! اینها دیگر کارشان تمام است ؛ دیگر رفتنی شده اند
می پرسم: کی ها؟
میگوید: آخوند ها آقا! آخوند ها دیگر رفتنی شده اند
میگویم: از کجا میدانی؟
میگوید: آقای ترامپ! آقای ترامپ جاروشان خواهد زد ؛ کارشان دیگر تمام است!
به ساده دلی و خوش خیالی کودکانه اش میخندم ویادم میآید وقتی آقای بوش به عراق لشکر کشی کرده بود ایرانی ها اسم آقای بوش را گذاشته بودند امام زمان!
انگار از اما م زمان هم کاری ساخته نبود
گیله مرد ( حسن رجب نژاد )