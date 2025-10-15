فاجعه برای مردم، فرصت برای آقازاده‌ها؛ نسخه‌ی ایرانی مکانیزم ماشه

هژمونی ثروت با چراغ سبز قدرت افتاده است به جان ایران!

منابع طبیعی در حال ویرانی‌ست اما ویلاهای میلیون دلاری از خاک بیرون می‌زنند.

تا چند روز دیگر قرار است ۵ هزار سازنده در کنفرانس «گیلان؛ پایتخت ساخت‌وساز شمال» شرکت کنند و خدا می‌داند از این استان چه باقی خواهد ماند.#گیلان pic.twitter.com/gKSDX7Lfg6 -- چیزها؛ (@IranianThings) October 12, 2025

شهرک میلیاردر نشین فردوس، یکی دیگر از شهرک های لوکس شمال کشور

شهرک فردوس یکی از قدیمی‌ترین ، بزرگترین و لوکس‌ترین شهرک‌های استان مازندران می‌باشد که در شهر رویان (بین نوشهر و نور) واقع شده است. تاریخ تاسیس این شهرک به سال ۱۳۴۲ برمیگردد

