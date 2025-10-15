فاجعه برای مردم، فرصت برای آقازادهها؛ نسخهی ایرانی مکانیزم ماشه
هژمونی ثروت با چراغ سبز قدرت افتاده است به جان ایران!-- چیزها؛ (@IranianThings) October 12, 2025
منابع طبیعی در حال ویرانیست اما ویلاهای میلیون دلاری از خاک بیرون میزنند.
تا چند روز دیگر قرار است ۵ هزار سازنده در کنفرانس «گیلان؛ پایتخت ساختوساز شمال» شرکت کنند و خدا میداند از این استان چه باقی خواهد ماند.#گیلان pic.twitter.com/gKSDX7Lfg6
شهرک میلیاردر نشین فردوس، یکی دیگر از شهرک های لوکس شمال کشور
شهرک فردوس یکی از قدیمیترین ، بزرگترین و لوکسترین شهرکهای استان مازندران میباشد که در شهر رویان (بین نوشهر و نور) واقع شده است. تاریخ تاسیس این شهرک به سال ۱۳۴۲ برمیگردد
اگر ویدئو اینستاگرام فعال نمی شود، مرورگر را "ریفِرِش" کنید:
***
لاوروف: دام حقوقی مکانیسم ماشه اشتباه ظرفیت بود