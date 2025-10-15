بحران حکمرانی خردمندانه!

ح درویشی



یکی از نشانه های بحران عقلانیت و مدیریت کوتوله ها، اصرار بر امری غیرضرور و زیان آور است.

عدم توانایی در تغییر مسیر، عدم پذیرش مسیولیت و عدم پاسخگویی سه زاویه از مثلت بحران حکمرانی در وضعیت حال حاضر کشور است.



رها شدن کشور به حال خود، تعیین رنگ آفتابه،سرکوب و هزینه کردهای بیرونی در جهت جاروجنجال برای خالی نبودن عریضه ؛



درحال حاضر نظام موجود جز هزینه و خسارت برای کشور سودی ندارد.



میزان خسارت دهه گذشته بابت غنی سازی بدون بهره دهی را در همین ویدئو ببینید تا به عمق فاجعه بیش از بیش پی ببریم.

رها شدن کشور به حال خود، تعیین رنگ... pic.twitter.com/HTqdoHFQj4 -- gooya (@gooyanews) October 15, 2025

