Wednesday, Oct 15, 2025

صفحه نخست » ماچادو، برندهٔ نوبل صلح، با پسر ترامپ گفتگو کرده و ببینید چی گفته...

venz.jpgمهدی تدینی - کانال گاراژ

«فراموش کنید عربستان سعودی را ، فراموش کنید سعودی‌ها را. ما منابع نفتی بیشتری داریم، یعنی پتانسیلی بی‌نهایت. ما قرار است بازارها را باز کنیم، دولت را از بخش نفت کنار بزنیم و تمام صنایع‌مان را خصوصی‌سازی کنیم. ونزوئلا منابع عظیمی دارد؛ نفت، گاز، مواد معدنی، زمین، فناوری. ضمناً همانطور که پیش‌تر گفتید، ما موقعیتی استراتژیک هم داریم، درست در همسایگی ایالات‌متحده هستیم.

پس ما کار درست را انجام خواهیم داد. ما می‌دانیم چه باید بکنیم؛ و شرکت‌های آمریکایی در موقعیتی فوق‌العاده استراتژیک برای سرمایه‌گذاری هستند. این کشور، ونزوئلا، قرار است درخشان‌ترین فرصت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی باشد؛ برای انسان‌های درستکاری که قرار است پول زیادی به دست بیاورند.»



[•• افزودهٔ کانال اندیشه: خردمندی اپوزیسیون ونزوئلا را ببینید. ماچادو به‌خوبی می‌داند که برای مقابلهٔ مؤثر با رژیم ناکارآمد حاکم بر ونزوئلا به حمایت کشوری چون آمریکا هم نیاز دارد، بدین‌ترتیب می‌کوشد تا تصویری جذاب از فردای براندازی را مقابل چشمان آمریکا نیز ترسیم کند و نشان دهد، تغییر در ونزوئلا برای آمریکایی‌ها هم اتفاقی مثبت خواهد بود.

صرف‌نظر از نتیجهٔ چنین رویکردی، اقدام خانم ماچادو، به‌غایت خردمندانه و دوراندیشانه است. حال به اپوزیسیون «نوبل‌گرفتهٔ» ما بیندیشید، کسی که هنوز افکار چپ‌زده و ضدامپریالیستی در سر می‌پروراند و آمریکا را شر می‌پندارد؛ و نیز به کسانی بیندیشید که شاهزاده رضا پهلوی را برای تلاش جهت جلب حمایت خارجی به خیانت متهم می‌کنند.

وای بر ما که در چنین مهلکه‌ای، با اینان به دام افتاده‌ایم.]

za.jpg
درباره‌ی جذب مربی زن از کره شمالی + جان بشار اسد در خطر!
ea.jpg
فقط قدرت می‌توانست راه را برای صلح باز کند

